Colombia

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

En el video, uno de los funcionarios retenidos desde hace más de un año en Arauca pidió acelerar un acuerdo humanitario y advirtió que uno de sus compañeros necesita una cirugía urgente

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La difusión de estas nuevas pruebas de supervivencia ocurre en medio de la tensión que persiste entre el Gobierno nacional y el ELN - crédito Federico Ríos/REUTERS
La difusión de estas nuevas pruebas de supervivencia ocurre en medio de la tensión que persiste entre el Gobierno nacional y el ELN - crédito Federico Ríos/REUTERS

La salud de uno de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN en Arauca encendió nuevas alertas luego de que la guerrilla difundiera una prueba de supervivencia en la que los cautivos pidieron al Gobierno acelerar gestiones para lograr su liberación. Según revelaron en el video, uno de los agentes necesita una cirugía urgente.

El material audiovisual fue conocido el 20 de mayo de 2026 y muestra al agente de protección Rodrigo Antonio López Estrada, que aseguró completar “un año y ocho días” en cautiverio. Durante su intervención, el funcionario envió mensajes tanto a su familia como a altos funcionarios del Estado colombiano.

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“He dedicado gran parte de mi vida al Estado colombiano como funcionario del Estado”, expresó López Estrada. El agente también habló del impacto que el secuestro ha tenido sobre su familia y recordó que no pudo acompañar a su hijo en un momento importante de su vida académica. “Mi hijo ha sido reconocido varias veces en el colegio por ser uno de los mejores estudiantes. Y la tristeza que me da, señor presidente, no tuve la oportunidad de verlo graduarse. Yo como padre, como todo padre, quiero ver a su hijo graduado”, manifestó.

En el mismo video, el funcionario hizo un llamado directo a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que impulse un acuerdo humanitario que permita el regreso de los cuatro integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación que permanecen secuestrados en Arauca desde hace más de un año. López Estrada también alertó sobre el estado de salud del agente Jesús Antonio Pacheco, que, según explicó, requiere una intervención quirúrgica por problemas relacionados con el apéndice.

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“Tiene una cirugía pendiente de su apéndice. Aquí le ha dado crisis, que el ELN le ha brindado algunos medicamentos, pero son medicamentos como para calmar”, relató el funcionario. La difusión de estas nuevas pruebas de supervivencia ocurre en medio de la tensión que persiste entre el Gobierno nacional y el ELN, especialmente por el futuro de los diálogos de paz y las condiciones humanitarias alrededor de los secuestrados.

Frente a las peticiones de intercambio planteadas en el video, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ya había descartado públicamente esa posibilidad en la mesa de conversaciones con la guerrilla. “No va a haber ni intercambio humanitario, nada de eso que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN”, afirmó Patiño, al referirse a las exigencias del grupo armado.

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