Alcalde de Cartagena enfureció con Real Cartagena por precio de boletas para la final del Torneo BetPlay: “Exorbitantes”

Dumek Turbay criticó los precios de la final del Torneo BetPlay entre Envigado y Real Cartagena-crédito @realcartagena/X y Colprensa

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay pidió al Real Cartagena revisar los precios de la boletería para la final de ida ante Envigado, programada para el 25 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Jaime Morón León, porque la serie definirá al campeón del primer semestre del Torneo BetPlay Dimayor I-2026 y puede marcar la carrera por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Los valores publicados por el club fijaron las entradas en $155.000 para Occidental Alta, $115.000 para Occidental Baja, $90.000 para Oriental y $20.000 para las tribunas Norte y Sur. Esos precios abrieron un debate entre los aficionados, en una ciudad que llega a la final con alta expectativa después de acompañar al equipo durante años en la segunda división del fútbol nacional.

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El alcalde de Cartagena pidió ofrecer precios cómodos y accesibles en la boletería para garantizar el lleno total del estadio en la final-crédito @dumek_turbay/X

El 23 de mayo de 2026, el alcalde cuestionó la decisión de la dirigencia después de las quejas de varios hinchas por el costo de las boletas para un partido de alta demanda en la ciudad. El reclamo se concentró en el acceso a las tribunas para una final que la afición esperaba desde hace tiempo.

“Me quedé reflexionando sobre los exorbitantes precios en la boletería para la final. La dirigencia del Club debe entender de una vez por todas que su principal activo es la HINCHADA auriverde que ha estado en las verdes durante todos estos años. No se puede abusar entonces de la pasión y el deseo del ascenso”.

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El planteo de Turbay no se limitó al costo de las entradas. En el mismo mensaje, apeló al vínculo entre el club y su afición al afirmar que no se puede abusar de “la pasión y el deseo del ascenso”.

El alcalde pidió de forma expresa a las directivas que “revisen y evalúen el tema”. Argumentó que la gente necesita precios cómodos y asequibles para llenar el estadio “con moral”.

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La discusión por la boletería se instaló en la previa de uno de los partidos más importantes para el equipo en los últimos años. Por ahora, el pronunciamiento del alcalde añade presión pública sobre la dirigencia del Real Cartagena, mientras en la ciudad persiste el reclamo por condiciones más favorables para asistir a la final.

La serie ante Envigado otorga el título del semestre y una ventaja por el ascenso

Real Cartagena y Unión Magdalena definirán al segundo finalista del semestre en la Primera B, en la que Envigado espera rival - crédito Dimayor

Real Cartagena alcanzó esa instancia después de liderar el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, mientras Envigado avanzó desde el Grupo A.

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La serie empezará en el estadio Jaime Morón León y terminará el 29 de mayo de 2026 en el estadio Polideportivo Sur, casa de Envigado. Según el calendario confirmado, el encuentro de vuelta se jugará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

El cruce definirá al campeón del semestre y entregará una ventaja importante en la carrera por el ascenso a la Liga BetPlay. Esa dimensión deportiva es la que explica la expectativa de la hinchada auriverde y el rechazo que provocaron los precios anunciados para el partido de ida.

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Envigado y Real Cartagena quieren jugar la final anual de 2026-crédito Cristian Bayona/ Colprensa

A continuación, así quedaron las tablas de posiciones de los cuadrangulares:

Grupo A

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Envigado: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Quindío: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Internacional de Palmira: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Tigres: 4 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Grupo B

Real Cartagena: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Unión Magdalena: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Barranquilla FC: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Bogotá FC: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)