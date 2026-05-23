Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El "Verdolaga" buscará asegurar su cupo a la gran final en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín-crédito @nacionaloficial/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

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Duelo de “Verdolagas” y “Pijaos” en el Coliseo de la 70

Deportes Tolima perdió la ida de la semifinal de la Liga BetPlay contra Atlético Nacional por 1-0 - crédito Deportes Tolima

El partido se jugará el 23 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR lo acompañará Nicolás Gallo.

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El 16 de mayo de 2026 se disputó el duelo de ida en el estadio Manuel Murillo Toro, y con el gol de Alfredo Morelos al minuto 56 de partido, los dirigidos por Diego Arias se llevaron la victoria.

En lo que se refiere al último juego que se llevó a cabo en Medellín, hay que ir al 19 de marzo de 2026, cuando en el Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional venció por 4-3 al Deportes Tolima.

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Los goles de Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Andrés Felipe Román permitieron que el “Verdolaga” se llevara el triunfo, pese a que el “Vinotinto y Oro” lo empatara en dos ocasiones con Gonzalo Lencina y Yhormar Hurtado.