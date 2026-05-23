Bloqueo en la vía Panamericana |Tras cinco días grupo de transportadores compartió cómo resisten: hasta con carreras de costales

En lo corrido de 2026, la vía ha registrado 17 bloqueos, señaló Colfecar - créditos @radiosupercali/X | @Colfecar/X

Luego de que la felicidad duró poco tiempo el sábado 23 de mayo, persiste el cierre por bloqueos debido a que, como señaló Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera), se originó por comunidades del sector minero que mantienen paralizadas las operaciones de transporte de “la ciudad puerto que maneja el 45% del comercio exterior”.

Por este motivo, y como una forma de hacerle frente a la difícil situación que atraviesan decenas de transportadores que quedaron varados como parte de sus recorridos, en redes sociales se hizo viral un video en el que se recopilan algunos de los mejores momentos en los que se ve cómo, a pesar de la adversidad, se logra encontrar algo de alegría y esparcimiento en medio de la zozobra por no saber cuánto tiempo más seguirá el bloqueo.

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En el video que compartió @radiosupercali desde su cuenta de X la tarde del viernes 22 de mayo de 2026 se puede observar cómo los conductores de vehículos de carga pesada organizan una serie de actividades que incluyen carreras de costales; un tobogán improvisado con bolsas de basura, agua y jabón; y una cancha para disputar un partido de microfútbol.

Las jornadas también incluyen partidos de microfútbol, en algo que una usuaria en X calificó como una forma de "resiliencia" por parte de los transportadores colombianos - crédito @radiosupercali/X

La grabación ha generado diversas reacciones entre los internautas que resaltaron la actitud con la que los transportadores han sabido contraponerse a los cinco días que llevan así.

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“Por esto Colombia es única ..que país tan maravilloso ..que a pesar de la adversidad ..siempre habrá algún motivo para estar alegres”; “Lamentable las vías de hecho y los bloqueos; Pero de aplauso para los conductores; Ojalá Colombia siempre fuera así”; “No hay nada más resiliente que un transportador colombino”; y “eso es lo bonito de los colombianos trabajadores... los vagos son los que andan bloqueando y marchando porque todo lo quieren fácil y gratis”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

De hecho, en una de sus publicaciones en X el mismo viernes, desde Colfecar se recordó: “Es importante visibilizar la compleja situación que están sufriendo los conductores de vehículos de carga en medio de los bloqueos es una tragedia humana”.

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“Atrapados en la carretera, expuestos a la intemperie, sin baños, pagando altos costos por alimentación y muchos quedándose sin recursos. Duermen dentro de los vehículos bajo la incertidumbre y presión de los manifestantes”, así describió el gremio en su publicación lo que han tenido que padecer las decenas de conductores.

crédito @Colfecar/X

“Detrás de cada vehículo de carga hay una familia angustiada esperando noticias”, agregó el mensaje de Colfecar en X.

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Continúan los bloqueos en la vía a Buenaventura: el comercio exterior de Colombia en riesgo, advierte Colfecar

La parálisis del transporte de carga y las operaciones de comercio exterior por los bloqueos en la vía a Buenaventura cumplen ya cinco días, según advirtió Colfecar, el principal gremio de transporte de carga y logística en Colombia.

La situación, provocada por protestas de comunidades del sector minero y con la amenaza de nuevos bloqueos anunciados por la comunidad indígena Nasa, mantiene represadas miles de toneladas de mercancía y crea un escenario crítico para la economía nacional.

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“La vía a Buenaventura es estratégica para el abastecimiento del país y el comercio exterior”, recalca el comunicado de Colfecar el viernes 22 de mayo.

En promedio, por este corredor circulan diariamente 4.634 vehículos de carga que movilizan más de 55.600 toneladas por día desde y hacia el principal puerto del Pacífico colombiano.

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Las pérdidas acumuladas por la inmovilización de la carga ya ascienden a $22.400 millones, según el gremio.

En lo corrido de 2026, la vía ha registrado 17 bloqueos, dos de ellos en febrero por motivos similares a los actuales.

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Colfecar advierte que el Ministerio del Interior no solo ha permitido el bloqueo de las vías, sino que tampoco ha cumplido con la ejecución de los acuerdos alcanzados con las comunidades manifestantes.

Además del impacto económico, la situación genera una crisis humanitaria para los conductores atrapados en la carretera, quienes enfrentan condiciones precarias de alimentación, descanso y acceso a servicios básicos. “Hay una gran incertidumbre pues transcurren los días y no pasa nada”, afirmó Nidia Hernández, vocera del gremio.

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Acciones prioritarias y recomendaciones urgentes

Colfecar planteó en su comunicado una serie de acciones inmediatas para mitigar el impacto de los bloqueos y preparar la evacuación de la carga represada:

Reactivación de procesos operativos: se solicita por parte del gremio mayor flexibilidad en el cumplimiento de las citas de cargues y descargues, ampliando las ventanas de atención portuaria para responder a la congestión vehicular.

Habilitación permanente de inspección y entrega de contenedores vacíos: los patios y terminales portuarias deben operar 24/7, incluidos fines de semana y festivos.

Planes de evacuación prioritaria: para el gremio urge implementar estrategias para movilizar las cargas represadas en Buenaventura, especialmente bajo la actual situación de fuerza mayor.

Suspensión de obras civiles: se recomienda detener temporalmente las actividades en la vía alterna de la concesión Unión Vial Camino del Pacífico hasta que se normalice la operación.

Eliminar restricciones en festivos: se pide levantar las restricciones a la circulación de vehículos de carga durante los festivos de junio y julio para compensar las pérdidas de ingresos de los propietarios, en su mayoría personas naturales.

Plataforma RNDC: en su planteamiento el gremio considera fundamental que el Registro Nacional de Despacho de Carga funcione sin interrupciones, ya que las caídas recurrentes de la plataforma (481 horas acumuladas en 2026) impiden la emisión de manifiestos y el cumplimiento de citas en los puertos.

Llamado urgente a las autoridades

Colfecar advierte que, de no adoptarse medidas preventivas y coordinadas por parte del Ministerio de Transporte y las autoridades portuarias y logísticas, existe un alto riesgo de nuevas afectaciones en la operación, incluyendo la posibilidad de bloqueos adicionales y represamientos por parte de los propios conductores cuando intenten normalizar la entrega de mercancía.

“El problema no es únicamente de movilidad, es un asunto de continuidad logística y estabilidad del comercio exterior”, concluye el comunicado.