Colombia

Yaya Muñoz respondió a quienes la señalan de “moza”: “No sé qué voy a hacer con ustedes”

La presentadora y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió con uno de los productores del reality show, generando acusaciones en redes sociales

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Luego de hacer una publicación etiquetando a uno de los productores de 'La casa de los famosos Colombia', la exparticipante recibió un comentario de un usuario que la acusó de entrar por influencia de este a la segunda temporada en 2025 - crédito @dahianlorena/Instagram

Yaya Muñoz fue una de las participantes de la temporada 2025 del exitoso programa de telerrealidad del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia.

La reconocida presentadora, modelo y creadora de contenido tolimense, de 32 años de edad, se convirtió en la quinta eliminada de la competencia tras no conseguir el respaldo suficiente en las votaciones del público. Eso sí, durante su permanencia en el reality show, Yaya fue protagonista de varios de los momentos más comentados de la convivencia.

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Uno de los principales puntos de foco a su alrededor fue su romance con el participante José Rodríguez, una relación que inició bajo la etiqueta de “amigos con derechos” dentro de la casa. Aunque al salir del show mantuvieron el noviazgo durante algunos meses en el exterior, el romance llegó a su fin de manera definitiva, con declaraciones cruzadas de ambos, pero sin dejar completamente claros los motivos de la ruptura.

Asimismo, su paso por el reality estuvo marcado por la controversia y las fuertes discusiones. La modelo tuvo sonados altercados con compañeras como Norma Nivia y sostuvo una rivalidad constante con La Toxi Costeña. Semanas después de su eliminación oficial, Yaya regresó temporalmente a la casa para una dinámica especial, lo que revivió viejas tensiones acumuladas con los integrantes que seguían en competencia.

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El actual debate sobre acoso en la televisión colombiana cobra fuerza con testimonios de las presentadoras - crédito Yaya Muñoz / Instagram
Yaya Muñoz compartió un encuentro con uno de los productores del programa de RCN, hecho que generó el comentario en su contra y los señalamientos de "moza" - crédito@dahianlorena/Instagram

Tras finalizar su ciclo en RCN, Dahian Muñoz ha continuado expandiendo su carrera en el ecosistema digital. Actualmente se desempeña de manera activa como modelo, creadora de contenido en redes sociales y panelista en el formato de entretenimiento Tamo En Vivo junto a Dímelo King. Pese a ello, todavía es un nombre que se liga a su participación en La casa de los famosos, como demostró en sus redes sociales durante la jornada del viernes 22 de mayo.

En sus historias de Instagram, Yaya mostró que se encontraba en Bogotá departiendo con Juan Francisco Domínguez, uno de los productores del reality show, que por estos días está en la recta final de su tercera temporada.

“Vean, si hay alguien a quien tengo que agradecer y que de verdad aprecio y quiero con todo mi corazón y que no falla el café cada vez que vengo a Bogotá, almuercito, vean, es a Juan Francisco. Les presento, para mí, la cabecita de todo lo que es La casa de los famosos“, afirmó sonriente.

Sin embargo, la publicación generó que recibiera el comentario de un usuario que la acusó de ser la “moza” del citado productor y que por ese motivo tuvo la posibilidad de entrar a La casa de los famosos en 2025.

Yaya Muñoz se despidió finalmente de 'La casa de los famosos Colombia' y esto fue lo que dijo - crédito @dahianlorena/IG
Ante los señalamientos, Muñoz defendió que su ingreso a La casa de los famosos fue por las votaciones del público y no por invitación directa - crédito @dahianlorena/IG

La tolimense, fastidiada, respondió de inmediato con un corto clip en sus historias instantáneas.

“Yo la verdad no sé qué voy a hacer con ustedes. Por mensajes como estos es que dañan la imagen de personas que les ha costado mucho. Ya de verdad estoy cansada, cansada de que ustedes me estén poniendo mozos, ¿Que yo soy la moza de quién? ¿Que yo ahora entonces me reúno a tomar un café con Juan Francisco, que yo soy la moza y que por eso entré a La casa de los famosos? De por Dios“, afirmó.

Yaya expresó que su ingreso al programa no fue por invitación, sino por los votos de los televidentes, para defender su postura. “Ustedes no se acuerdan todo lo que a mí me costó entrar a La casa de los famosos. A mí me tocó por votación, lucharla, pelearla y así me ha tocado cada una de las cosas en mi vida, con mucho esfuerzo, como para que ustedes... bueno, no puedo generalizar, pero sí para que una que otra persona desocupada me esté mandando este tipo de mensajes o esté iniciando un comentario que se puede generar una ola de comentarios muy negativos", dijo.

La exparticipante cerró su intervención invitando a “ver lo bueno y lo positivo de las personas”.

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