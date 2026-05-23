Esta es la razón por la que algunas personas no hablan por los grupos de WhatsApp, según la psicología

El silencio en grupos de WhatsApp: lo que revela, según la psicóloga Rebeca Cáceres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo para mantener contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo, no todos interactúan de la misma manera dentro de la plataforma.

Mientras algunos usuarios participan constantemente en conversaciones grupales, responden mensajes de inmediato y comparten contenido a diario, otros optan por permanecer en silencio durante semanas o incluso meses.

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Ese comportamiento, que suele generar dudas o interpretaciones equivocadas entre quienes sí participan activamente, tiene una explicación psicológica relacionada con la personalidad, los límites emocionales y la manera en la que cada individuo se relaciona con los espacios digitales.

La psicóloga Rebeca Cáceres, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, explicó que el hecho de no escribir en grupos de WhatsApp no necesariamente refleja desinterés, mala actitud o problemas con las demás personas.

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La psicóloga Rebeca Cáceres destapa por qué el silencio en WhatsApp también es una forma de autocuidado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

“No hay una forma ‘correcta’ de comportarse ante los grupos de WhatsApp. Esto es como la vida misma: depende de un montón de factores y no podemos buscar perfiles de personalidad en esta manera concreta de actuar, tanto si se responde como si no”, señaló la especialista.

Según la experta, muchas personas interpretan el silencio digital como una señal negativa, especialmente en grupos familiares, laborales o de amigos cercanos. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más sencilla y menos personal de lo que parece.

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En muchos casos, las personas que prefieren no participar activamente en conversaciones grupales simplemente tienen una relación distinta con la tecnología y las dinámicas de interacción virtual. Algunos utilizan la aplicación únicamente para resolver asuntos puntuales, mientras otros sienten agotamiento frente al exceso de mensajes o notificaciones constantes.

Para Cáceres, existe además un componente emocional importante detrás de esa decisión: “Que alguien no escriba en un chat grupal no es un gesto de desprecio ni un mensaje implícito contra nadie. Es una decisión propia que debemos respetar. Pensar ‘me está ignorando’ o ‘no le importo’ responde más a nuestra interpretación emocional que a la intención real de la otra persona”.

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Por qué el silencio en grupos de WhatsApp también habla bien de ti - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La afirmación toma relevancia en un contexto donde la hiperconectividad ha transformado la manera en que las personas entienden la comunicación, pues los expertos indican que actualmente, muchas relaciones sociales pasan por plataformas digitales, lo que ha generado nuevas expectativas sobre la rapidez para responder, participar o reaccionar a mensajes. Sin embargo, esos especialistas advierten que no todos manejan esas dinámicas de la misma forma.

Hay personas más reservadas, introvertidas o selectivas con sus interacciones digitales, y eso no necesariamente implica problemas de socialización.

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De hecho, la psicóloga considera que, en ciertos casos, mantenerse en silencio dentro de grupos también puede representar una forma de bienestar emocional y autocuidado: “Hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales. Es una forma de respeto hacia uno mismo, porque implica actuar en coherencia con los propios valores, gustos y formas de estar en el mundo”.

El análisis también apunta a que muchas personas buscan reducir el ruido digital en medio de jornadas marcadas por la sobreinformación y el uso permanente del celular. Permanecer al margen de conversaciones grupales puede convertirse entonces en una manera de proteger la privacidad, disminuir la ansiedad o evitar discusiones innecesarias.

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Así afrontan muchas personas la sobredosis de mensajes en grupos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, algunos usuarios sienten presión social dentro de estos espacios, especialmente cuando se espera participación constante, respuestas rápidas o reacciones frente a todos los mensajes compartidos, y esto puede generar cansancio emocional y hacer que ciertos individuos prefieran observar sin intervenir.

La especialista concluye su análisis indicando que las normas en el mundo digital deben construirse desde el respeto mutuo y la comprensión de las diferencias individuales: “La convivencia digital también requiere acuerdos y límites“, afirmó.

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