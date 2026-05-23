Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

Maluma reveló detalles de su nueva vida musical y personal en un nuevo encuentro en el programa de Jimmy Fallon - crédito @maluma / Instagram - Captura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Maluma fue el invitado especial en la noche del viernes 22 de mayo en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó su más reciente álbum, Loco x Volver”, y compartió detalles sobre su vida personal y profesional.

Durante la entrevista, Maluma habló abiertamente sobre la transformación que ha significado para él la paternidad, la llegada de su hija Paris —que ya tiene dos años— y el anuncio de un segundo bebé en camino, junto a su pareja Susana Gómez.

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Fallon destacó la presencia y el carisma del artista, a lo que Maluma respondió con entusiasmo: “Colombia en la casa. Colombia en el edificio”. El conductor felicitó al cantante por su nuevo trabajo discográfico y, posteriormente, la conversación se centró en la familia.

Maluma fue invitado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó su álbum “Loco x Volver” y habló sobre su faceta como padre - crédito captura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Maluma relató cómo su hija Paris ya comienza a notar la diferencia entre su papá y la figura pública: “Hace un par de meses, estaba en casa ensayando y le pregunté: ‘¿Quién crees que está cantando?’ Y ella dijo: ‘Juan’. Entonces le dije, está bien, una vez que salga de la casa, voy a ser Maluma. ¿Vale? Dentro de la casa soy Juan Luis”, explicó el artista, que admitió que la pequeña se confundió, pero ahora entiende el doble rol de su padre.

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El cantante también habló sobre el próximo nacimiento de su hijo, previsto para septiembre. “Siempre quise ser papá. Estaba con mi esposa, con Susie, y le dije: ‘¿Intentamos una vez más?’ Y entonces vamos a tener un niño”, reveló Maluma, bromeando con Fallon sobre la posibilidad de nombrar al bebé “Jimmy Jr.” en honor al conductor.

Durante la entrevista, Maluma hizo referencia a su vínculo con Colombia y a sus raíces, elementos fundamentales en la creación de Loco x Volver. Fallon mostró un video viral en el que Shakira monta uno de los caballos criollos del cantante en su finca, lo que le permitió a Maluma hablar sobre su pasión por los caballos y cómo estos representan una parte importante de la cultura colombiana.

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Maluma explicó cómo su hija Paris comienza a distinguir entre su papá y la figura pública, lo que ha fortalecido su vínculo familiar - crédito maluma / Instagram

Respecto a su nuevo álbum, Maluma explicó que Loco x Volver marca un regreso a su esencia. “Por fin me siento más maduro. Me siento diferente. Me siento más orgulloso de ser colombiano. Me siento orgulloso de ser papá. Ser yo mismo. Exactamente. Y por eso quería dejar de lado el personaje y empezar a ser Juan Luis”, relató. El disco, compuesto por 14 canciones y con colaboraciones de figuras como Arcángel, Kany García, Beéle y Grupo Frontera, busca rendir homenaje a su tierra, su familia y su niñez.

Durante el programa, Maluma entregó regalos a Fallon, entre ellos un carriel típico colombiano y una carta de su hija, mientras que el presentador correspondió con una botella de aguardiente. Ambos celebraron el lanzamiento del álbum y la nueva etapa de Maluma, quien dejó claro que la paternidad y el regreso a sus raíces han redefinido su vida personal y artística.

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Durante la entrevista con Jimmy Fallon, Maluma dedicó un segmento especial a hablar sobre su amistad y colaboración con Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel internacional. El cantante recordó cómo surgió su vínculo profesional y personal con la barranquillera, y compartió anécdotas inéditas que destacaron la cercanía que existe entre ambos.

El artista contó que 'Loco x Volver' representa un regreso a su esencia y un tributo a su infancia, su familia y su tierra natal - crédito captura de pantalla el Show de Jimmy Fallon

Fallon presentó a la audiencia un video viral en el que Shakira aparece montando uno de los caballos de Maluma en su finca en Colombia. Ante las imágenes, el cantante explicó que la artista no solo es una invitada frecuente en su vida, sino que también comparte su pasión por los caballos, especialmente los caballos criollos colombianos.

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“Ella sabe cómo manejar caballos colombianos, porque ya viste. Ese es un caballo típico colombiano, la forma en que se mueve. Es genético... no es que les enseñemos a hacer eso. Es la genética. Los caballos lo hacen solos”, relató Maluma.

El artista detalló que, aunque en su finca también tiene caballos europeos, Shakira se mostró interesada particularmente por los criollos. “Cuando llegó, pensé que quería montar los caballos europeos, porque tengo caballos europeos, esos son grandes, musculosos, más impresionantes. Pero ella dijo: ‘No, me gustan los criollos. Me gusta el caballo típico de Colombia.’ Es auténtica. Y yo le dije: ‘Por supuesto.’ Ese tipo de caballo es mi favorito también”.

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En un segmento especial, Maluma habló sobre su amistad con Shakira y cómo comparten la pasión por los caballos criollos colombianos - crédito maluma / Instagram

Maluma aprovechó para contar que fue Shakira quien lo invitó inicialmente a compartir escenario en uno de sus conciertos en Colombia, colaboración que derivó en la grabación conjunta del éxito Chantaje. Posteriormente, la amistad entre ambos se fortaleció y la invitación a su finca se dio de manera natural, como una forma de compartir sus raíces y costumbres fuera del ámbito profesional.