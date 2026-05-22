Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos

La institución emitió un comunicaod en el que confirmó que no hay heridos de gravedad - crédito Policía Nacional

La violencia que se registra en Norte de Santander por la presencia de grupos armados ha provocado que las autoridades refuercen la seguridad de varias zonas que están siendo disputadas por criminales en la región.

El 22 de mayo, un avión de la Policía Nacional fue blanco de un ataque en el que criminales dispararon con armas largas a la aeronave cuando sobrevolaba el municipio de Ocaña.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron el ataque e informaron que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. “Tuvo impactos de arma de fuego, en el momento reportamos heridos con esquirlas por los vidrios, pero sin gravedad, todos son leves”.

Los uniformados sufrieron heridas leves - crédito Policía Nacional

El ataque se registró cuando la aeronave era utilizada para dejar a un grupo de uniformados en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Las autoridades no informaron si hubo respuesta a las ráfagas de fusil.

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Según las autoridades, hay tres policías con heridas leves y se prepara un refuerzo de personal en la zona para mejorar la seguridad de la población civil y la fuerza pública en la región.

En la aeronave se movilizaban 14 funcionarios de la institución que fueron revisados por personal médico; además, equipos técnicos y de policía judicial adelantan las actuaciones correspondientes para establecer los detalles de lo registrado, así como las afectaciones ocasionadas a la aeronave institucional.

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“La Policía Nacional rechaza con total contundencia este ataque criminal que puso en riesgo la vida de nuestros uniformados y afectó la seguridad operacional de la institución. Por disposición de la dirección general, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento”.

Ninguno de los tripulantes sufrió herida de gravedad - crédito Policía Nacional

Alerta por inseguridad en Norte de Santander

Además del ataque contra la fuerza pública, en Norte de Santander se registra un enfrentamiento entre las disidencias del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan las rutas de narcotráfico en la zona.

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A esto se suman los ataques contra líderes sociales que intentan ayudar a las poblaciones en la región, siendo el asesinato de Freiman David Velásquez, líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, un hecho que ha llamado la atención de las autoridades y deja en evidencia el riesgo al que se exponen los civiles en Norte de Santander.

Además de Velásquez, en el ataque, que habría sido perpetrado por el ELN, fueron asesinados los escoltas Robinson Carvajalino, Sebastián Murillo, y los demás acompañantes del líder social, que fueron identificados como Yidy Esmit Velásquez Benitez, Mayra Hernández Ramírez e Iván Stiven Camacho Castillo.

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El líder social fue asesinado cuando se movilizaba en una camioneta de la UNP - crédito @JuanDAntonioS/X

Tras el hecho, el Ministerio del Interior se pronunció a través del viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que condenó el asesinato del líder social campesino y de las personas que lo acompañaban en la vía que conecta a Ábrego con Ocaña, en la vereda Oropoma.

El comunicado oficial calificó el hecho como un ataque contra los procesos campesinos y organizativos en Catatumbo, una región que enfrenta altos niveles de violencia y estigmatización. La entidad instó a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad de Protección y otras autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables del crimen.

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Además, solicitó la implementación de medidas para el restablecimiento de derechos y la protección de los procesos organizativos del campesinado en la zona. El ministerio también hizo un llamado a los actores armados ilegales para que respeten la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos en la región.