Iván Cepeda lidera primera vuelta y Paloma Valencia segunda: así está el pulso electoral a 10 días de las presidenciales

Paloma Valencia e Iván Cepeda concentran la mayor intención de voto y dominan el panorama electoral a pocos días de las elecciones presidenciales.- crédito Visuales IA

A solo diez días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, una nueva encuesta de intención de voto mostró un panorama electoral dividido entre la izquierda y la derecha. El estudio, realizado por la firma Tempo Consultoría Empresarial, ubica a Iván Cepeda como líder en primera vuelta, mientras que Paloma Valencia aparece adelante en un eventual escenario de segunda vuelta.

El sondeo de Tempo Consultoría Empresarial alcanzó una muestra efectiva de 1.860 personas sobre un universo abordado de aproximadamente 3.015 ciudadanos. El nivel de confianza fue del 95%, con un margen de error de ±2,3 puntos porcentuales para los resultados globales. El estudio cubrió ciudades clave como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y otras 21 urbes, reflejando la diversidad geográfica del electorado colombiano.

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Iván Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta

Ante la pregunta: “Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted?”, el senador Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con el 38,2% de intención de voto.

En segundo lugar aparece Paloma Valencia con el 27,1%, seguida por Abelardo de la Espriella con el 23,9%.

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Más abajo se ubicaron otros candidatos con cifras considerablemente menores:

Sergio Fajardo: 2,6%

Claudia López: 1,0%

Roy Barreras: 0,4%

Miguel Uribe Londoño: 0,4%

Santiago Botero: 0,3%

Carlos Eduardo Caicedo: 0,2%

Óscar Mauricio Lizcano: 0,1%

Gustavo Matamoros: 0,1%

Luis Gilberto Murillo: 0,1%

Sondra Macollins Garvin: 0,1%

El voto en blanco alcanzó el 3,4%, mientras que el 2,1% respondió que no sabe o no contestó.

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Iván Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con el 38,2%, según la encuesta de Tempo Consultoría Empresarial. - crédito Iván Cepeda/Facebook

Así se mueve el voto por regiones

El sondeo también mostró importantes diferencias regionales entre los principales candidatos.

En el caso de Iván Cepeda, sus mejores resultados se registraron en:

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Santanderes: 43,75%

Suroccidente: 42,13%

Bogotá: 41,43%

Eje Cafetero: 41,05%

Mientras tanto, Paloma Valencia logró sus cifras más altas en:

Antioquia: 44,89%

Centro del país: 36,32%

Eje Cafetero: 35,79%

Por su parte, Abelardo de la Espriella mostró un fuerte respaldo en la región Caribe, donde alcanzó el 44,05%, siendo esa su plaza electoral más sólida.

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Participación electoral: más del 60% dice que votará

La encuesta también midió la intención de participación ciudadana en los comicios presidenciales.

El 42,5% de los consultados aseguró que “definitivamente sí votará”, mientras que el 19,2% indicó que “probablemente sí votará”.

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En contraste:

16,8% dijo no estar seguro

8,3% afirmó que probablemente no votará

13,2% señaló que definitivamente no participará

Según la firma encuestadora, los segmentos de “definitivamente sí votará” y “probablemente sí votará” conforman el universo de participación electoral efectiva, equivalente al 61,7% del total abordado.

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Paloma Valencia obtiene el 27,1% de la intención de voto y se consolida como la principal contendora en la recta final. - crédito Prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia lidera como segunda opción presidencial

Otro de los puntos analizados fue la segunda preferencia electoral de los ciudadanos, independientemente de su voto principal.

En este escenario, Paloma Valencia apareció como la candidata con mayor capacidad de atraer votos adicionales, obteniendo el 20,1%.

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Le siguieron:

Abelardo de la Espriella: 12,6%

Sergio Fajardo: 6,4%

Claudia López: 3,9%

Iván Cepeda: 3,2%

El voto en blanco alcanzó el 39%, mientras que el no sabe/no responde llegó al 8,3%.

Estos resultados reflejan que Valencia podría tener una mayor capacidad de crecimiento en una eventual segunda vuelta presidencial.

Iván Cepeda encabeza el rechazo electoral

La encuesta también midió el llamado “voto en contra”, preguntando a los ciudadanos por cuál candidato definitivamente no votarían.

En este apartado, Iván Cepeda registró el mayor nivel de rechazo, con el 29,8%.

Detrás quedaron:

Abelardo de la Espriella: 25,6%

Paloma Valencia: 14,2%

Claudia López: 4,0%

Roy Barreras: 3,6%

Miguel Uribe: 3,3%

Sergio Fajardo: 2,0%

Los datos muestran una fuerte polarización alrededor de Cepeda, quien lidera la intención de voto, pero también concentra el mayor nivel de rechazo entre los electores.

Segunda vuelta: Paloma Valencia supera a Iván Cepeda

Uno de los escenarios más relevantes del estudio fue el de una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia.

En ese cara a cara, la senadora del Centro Democrático obtendría el 43,44%, mientras que Cepeda alcanzaría el 40,81%.

Además:

Voto en blanco: 11,61%

No sabe/no responde: 4,14%

Por regiones, Valencia se impuso especialmente en:

Antioquia: 48,00%

Costa Caribe: 44,59%

Eje Cafetero: 46,32%

Mientras que Cepeda mostró mejores cifras en:

Santanderes: 45,63%

Suroccidente: 42,98%

Bogotá: 41,84%

Cepeda vencería a Abelardo de la Espriella en balotaje

La encuesta también simuló una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En ese escenario, Cepeda lograría el 43,2%, frente al 36,0% de De la Espriella.

El voto en blanco obtuvo el 11,7% y el no sabe/no responde llegó al 9,1%.

En términos regionales, Cepeda mostró ventaja en el Eje Cafetero, Santanderes y el suroccidente del país, mientras que De la Espriella mantuvo fortaleza en la Costa Caribe.

Iván Cepeda Castro, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella concentran la mayor parte del electorado y marcan la tendencia de una elección altamente competitiva. - Imagen Ilustrativa Infobae

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por TEMPO Consultoría Empresarial, firma inscrita ante el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 12170 de 2025. El estudio fue encargado y financiado con recursos propios por Innovación y Desarrollo Rural Productivo S.A.S.

La investigación tuvo como objetivo medir el ambiente electoral en Colombia frente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, incluyendo intención de voto en escenarios de primera vuelta y escenarios hipotéticos de segunda vuelta presidencial.

El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 17 de mayo de 2026 mediante encuestas presenciales cara a cara en hogares, asistidas por dispositivos electrónicos. El instrumento aplicado fue un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, aprobado previamente por el cliente y aplicado de manera uniforme a todos los participantes.

La encuesta se desarrolló en 25 ciudades del país: Bogotá, Chía, Mosquera, Soacha, Ibagué, Neiva, Medellín, Itagüí, Bello, Pereira, Dosquebradas, Manizales, Armenia, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Montería, Valledupar, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Cali, Palmira y Pasto.

El universo poblacional estuvo conformado por personas mayores de edad residentes habituales en hogares ubicados en las ciudades seleccionadas. No fueron elegibles menores de edad ni personas que no residieran permanentemente en las viviendas encuestadas.

La muestra total fue de 1.860 encuestas efectivas y se diseñó bajo un modelo probabilístico, estratificado, multietápico y por conglomerados, con distribución proporcional al peso poblacional de cada ciudad dentro del universo definido.

Para la selección de la muestra se utilizó cartografía urbana y selección aleatoria de manzanas según estrato socioeconómico. En cada manzana seleccionada se realizaron dos encuestas en puntos opuestos para mejorar la dispersión territorial. Posteriormente se escogieron hogares mediante procedimientos aleatorios o sistemáticos de recorrido y, dentro de cada vivienda, el entrevistado fue seleccionado utilizando el criterio de cumpleaños más reciente entre los residentes mayores de edad.

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,3 puntos porcentuales para resultados globales sobre el total de la muestra. La investigación estadística y el diseño muestral estuvieron a cargo de Rubén Molina, responsable de la validación estadística y estimación del margen de error.