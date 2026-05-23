Richard Ríos habló de James Rodríguez de cara al Mundial 2026: “Uno de los mejores del mundo”

Richard Ríos se integró a la Selección Colombia en Guarne tras finalizar su temporada con Benfica, sumándose de inmediato a los trabajos para el Mundial 2026-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La selección Colombia ya hace los últimos trabajos de preparación de cara a lo que será el debut en el Mundial de 2026, el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Mientras los 55 jugadores trabajan en Medellín, con la expectativa de conocer la lista final de la selección Colombia, Richard Ríos aprovechó para atender a los medios de comunicación en un evento publicitario, el 21 de mayo de 2026.

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El mediocampista habló acerca del liderazgo de James Rodríguez en la interna de la Tricolor, y reveló detalles acerca de la cercanía que tiene con el capitán de la selección Colombia, destacando sus cualidades profesionales como humanas.

Ríos expresó su deseo y ansiedad de estar entre los convocados definitivos, calificando el llamado como un sueño por el que trabaja a diario-crédito Travis Register/Imagn Images

Ríos habló sobre lo que significa para él convivir con James Rodríguez y afrontar la inminente convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026. En la charla con la periodista Salomé Fajardo de Win Sports, el volante del Benfica reconoció la influencia positiva del capitán, su rol motivador y la ambición que contagia al grupo, el 21 de mayo de 2026.

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El exfutbolista del Palmeiras expresó su admiración por compartir equipo en la selección Colombia junto a James Rodríguez. También destacó la calidad del capitán y describió la importancia que tiene para el grupo compartir con uno de los mejores jugadores del mundo.

“No, obviamente, para nadie es un secreto que tenemos a uno de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo y que no es por nada que ha tenido la carrera que tiene. Estoy feliz de compartir con él. Me siento muy contento de compartir con él. Y no lo digo en el campo, lo digo por fuera, porque es una persona espectacular, que siempre está queriéndote dar consejos y es una persona muy ambiciosa, que siempre quiere ganar y que nos motiva demasiado y que le tenemos mucho respeto. Me siento muy feliz por tener un compañero y un amigo ahora fuera del campo como lo es él”.

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El mediocampista insistió en la unidad y la ambición colectiva dentro del grupo de cara a disputar el Mundial 2026.

“Yo siento que mejor que nunca. Siento que con muchas más ganas, independiente de lo que ha ganado afuera, siento que ahorita el sueño de él es el sueño de nosotros y que todo el mundo tiene un sueño en la cabeza y que todo el mundo está luchando por eso”.

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La expectativa por la convocatoria al Mundial 2026

Richard Ríos se integró a la Selección Colombia en Guarne tras finalizar su temporada con Benfica, sumándose de inmediato a los trabajos para el Mundial 2026-crédito Luisa González/REUTERS

Sobre el proceso y la ilusión por conocer la convocatoria final de la selección Colombia, Ríos reconoció el ambiente de tensión y esperanza entre los jugadores por ser seleccionados, y confesó que en la interna de la selección Colombia existe ansiedad y nervios por conocer la lista:

“Si le digo la verdad, no sé cuándo sale, exactamente el día. ¿Con quién voy a estar? [ríe] No sé, con la persona que me coja al lado. Tengo ganas de verla, sí. Estoy muy ansioso porque es un sueño, como ya lo he repetido, y la verdad tengo muchas ganas de estar ahí y diariamente estoy trabajando por eso. Somos 55 que siento que todos quieren estar, ganarse un puesto y que todos con mucho respeto van a luchar por su lugar”.

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Las derrotas ante Croacia y Francia dejaron una advertencia para Colombia

La Selección Colombia trabaja para corregir los errores evidenciados en los partidos amistosos contra selecciones europeas, preparándose para salir más fortalecida-crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

Durante el mismo evento publicitario, en charla con Carlos Villamil de Dsports, Ríos reveló que los amistosos de la doble fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia dejaron una lección directa sobre la exigencia que enfrentará Colombia.

“Se aprendió que todos los partidos del Mundial serán así. No podemos entrar con pie blandito porque serán partidos que serán nuestra vida y nuestras familias, con la comida de nosotros no se juega”.

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En su balance, el mediocampista explicó que esos partidos expusieron errores que el equipo ya trabaja para corregir.

“Jugamos contra selecciones muy fuertes, nos enseñaron muchas cosas y nos hicieron ver errores que teníamos y que estamos trabajando. En el Mundial cometeremos los menos posibles. Vamos a salir mucho más fuertes que antes de esos dos partidos”.

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