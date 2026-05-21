Colombia

Giro en el caso Yulixa Toloza: desde Venezuela aseguran que Eduardo David Ramos sí figura como médico cirujano en bases de datos oficiales

Uno de los tres capturados en Venezuela por el caso que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “asesinato” no sería barbero, como se había señalado hasta ahora en la investigación por el procedimiento que le costó la vida a la colombiana de 52 años

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Cinco días duró la búsqueda del cuerpo de Yulixa Toloza, mientras que de manera simultánea se efectuaron las cinco capturas que van por el momento - créditos red social Instagram | Visiip

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, después de someterse a una lipólisis láser en la clínica clandestina Beauty Láser M. L el 13 de mayo de 2026 en el sur de Bogotá, y el posterior hallazgo del cuerpo el martes 19 de de mayo al costado de una carretera en jurisdicción del municipio de Apulo (Cundinamarca), sigue arrojando nuevos detalles como parte del proceso judicial que se lleva a cabo de forma simultánea en Colombia y Venezuela.

Lo anterior se conoció tras dos de las cinco capturas realizadas hasta ahora: las de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequeira, detenidos en Cúcuta (Colombia), cerca de la frontera con Venezuela, el domingo 18 de mayo. En la audiencia de legalización de captura, realizada la noche del miércoles 20 de mayo, se expuso el rol que habrían cumplido en el presunto ocultamiento de pruebas.

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Y es que ellos tenían en su poder el vehículo (matrícula UCQ-340) en el que fue sacada la noche del jueves 14 de mayo del la clínica de garaje que se presentó como un centro estético ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito), en la capital colombiana.

Sin embargo, desde Venezuela se conoció una novedad que daría un giro al proceso que cursa y que, desde el seno familiar de Toloza Colombia, solo quieren una cosa: que se haga justicia.

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Tras la primera captura de la pareja compuesta por Edinson José Torres Sarmiento (40 años) María Fernanda Delgado Hernández (30), la dueña del negocio, y que se dio en la región de Portuguesa; la segunda en Aragua, que dio con el presunto falso cirujano, Eduardo David Ramos.

Sin embargo, un informe revelado desde ese país por parte del medio El Guayacitano, y que corroboró Infobae Colombia, señala que el acusado de ser barbero y no profesional de la salud en realidad sí sería médico cirujano.

Después de su captura por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al corroborar sus antecedentes si se encontraron credenciales que lo presentarían como un doctor, desvirtuando hasta el momento una de las hipótesis que se llevaban por parte de los peritos judiciales en Colombia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El registro oficial en Venezuela que señala a Eduardo David Ramos como médico cirujano - crédito captura de pantalla Sacs / sitio web
El registro oficial en Venezuela que señala a Eduardo David Ramos como médico cirujano - crédito captura de pantalla Sacs / sitio web

A través de la dirección web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitario (Sacs), entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud del gobierno de Venezuela, se puede verificar con el número de matrícula (que en el caso de Ramos es MPPS-110446, y cuya fecha de registro es del 21 de abril de 2015, asentado en el tomo 273, folio 147, y que figura como “Médico cirujano”).

Este detalle podría marcar un nuevo rumbo en el proceso legal y el delito que se le podría imputar de ser extraditado a Colombia junto a Torres Sarmiento y Delgado Hernández.

Una de las opciones en materia judicial podría ser la acusación por mala praxis médica, sumado a la administración irregular de ketamina, además de delitos de omisión de socorro y desaparición forzada.

La detención de Ramos ha desencadenado un proceso de cooperación judicial entre Colombia y Venezuela para definir los mecanismos legales de su judicialización.

Las autoridades colombianas solicitan su extradición para que responda también por otro delitos, como secuestro simple, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

En declaraciones oficiales, hasta el momento se precisó por parte de la Fiscalía que “los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”.

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Yulixa TolozaEduardo David RamosMédico cirujanoCaptura en VenezuelaExtradición a ColombiaColombia-Noticias

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