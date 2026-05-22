Gustavo Petro fue blanco de burlas por el trazado de su propuesta de tren interoceánico: “¿Podrá ser alguien más mediocre?”

El anuncio del tren interoceánico impulsado por Gustavo Petro provocó críticas y burlas por la forma en que fue presentado en redes sociales - crédito Gustavo Petro/X y Europa Press

El presidente Gustavo Petro anunció el inicio de estudios para un tren interoceánico que buscaría conectar el océano Pacífico con el Atlántico a través del Chocó, pero la propuesta desató una ola de burlas y críticas en redes sociales debido a la forma en que fue presentada.

El mandatario compartió en X una imagen de Google Maps con una línea trazada a mano para ilustrar el recorrido del proyecto. La publicación generó cuestionamientos de dirigentes políticos, congresistas, figuras públicas y ciudadanos, que la calificaron de improvisada y sin sustento técnico visible, en especial porque el plan está en fase preliminar y al Gobierno le quedan poco más de dos meses de mandato.

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Las primeras reacciones llegaron desde sectores de oposición y críticos del Gobierno, que centraron sus comentarios en la imagen publicada por el Presidente y en la falta de detalles concretos sobre la viabilidad del proyecto.

La concejal de Bogotá Diana Diago ironizó sobre la propuesta con un mensaje en X. “Intergaláctico! Que solo está en la imaginación del presidente de la galaxia”, escribió.

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El periodista Daniel Samper Ospina también reaccionó a la publicación presidencial y cuestionó la simplicidad del gráfico utilizado para presentar la iniciativa. “Gracias por dejarnos ese diseño, ya solo es hacerlo”, comentó en la misma red social.

Gustavo Petro anunció en X el inicio de estudios para un tren interoceánico y acompañó la publicación con un trazado sobre Google Maps - crédito Gustavo Petro/X

Las críticas más fuertes provinieron del Congreso. La representante a la Cámara Katherine Miranda publicó dos mensajes en X en los que cuestionó directamente al mandatario. “¿Podrá ser alguien más mediocre?”, escribió inicialmente. Después agregó: “Por fortuna con este trazado en Paint, ya dejó hecho los estudios del tren interoceánico. Esperamos con ansias el intergaláctico”.

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El concejal Daniel Briceño comparó la iniciativa con el proyecto del metro subterráneo impulsado durante la alcaldía de Petro en Bogotá. “Igualito al Metro subterráneo de la Bogotá Humana: IMAGINARIO”, señaló.

A su vez, el representante Andrés Forero lanzó otra crítica contra el jefe de Estado y escribió en X: “Charlatán de principio a fin”.

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El proyecto fue presentado por Petro como una apuesta estratégica para el futuro de la infraestructura nacional. Según la información conocida hasta ahora, el corredor férreo tendría una extensión aproximada de 270 kilómetros y uniría ambos océanos atravesando el departamento del Chocó.

La propuesta incluiría además la construcción de puertos en los extremos del corredor ferroviario y buscaría convertirse en una alternativa logística frente al Canal de Panamá.

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El mandatario sostuvo que las futuras líneas estructurantes de la red férrea nacional deberían tener un carácter interoceánico.

“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia”, escribió Petro en X al hacer el anuncio.

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Katherine Miranda cuestionó el anuncio y comparó el supuesto estudio del proyecto con un dibujo hecho “en paint” . crédito Katherine Miranda/X

En el mismo mensaje agregó: “Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas”.

El anuncio se produjo después de una intervención pública del presidente en Quibdó, donde habló sobre la necesidad de impulsar grandes obras de infraestructura en esa región del país.

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Durante el evento, el mandatario también cuestionó la falta de acompañamiento institucional a la iniciativa desde el Ministerio de Transporte.

“Imagínense solo eso, porque mi Ministerio de Transporte no me acompañó”, afirmó Petro durante su discurso.

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En esa misma intervención, el jefe de Estado aseguró que Colombia tiene la posibilidad de “unir los dos océanos con un ferrocarril”, acompañado de infraestructura logística y tecnológica.

Briceño comparó el tren interoceánico con el proyecto del metro subterráneo impulsado durante la Bogotá Humana . rédito Daniel Briceño/X

Pese al anuncio presidencial, el proyecto todavía permanece en una fase preliminar y su eventual desarrollo dependerá de estudios técnicos, ambientales y financieros que definan su viabilidad.

Hasta el momento no se conocen cronogramas oficiales, costos estimados ni mecanismos concretos de financiación para ejecutar la iniciativa.

El anuncio volvió a abrir el debate sobre la viabilidad de los grandes proyectos de infraestructura planteados por el Gobierno nacional en la recta final del mandato de Gustavo Petro. Mientras el Ejecutivo defiende la apuesta ferroviaria, sectores políticos cuestionan la ausencia de estudios definitivos, financiación asegurada y tiempos reales de ejecución.