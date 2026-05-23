Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

Yuli Ruiz y Eidevin López víctimas de robo en Guatapé - crédito @eidevinlopez_/IG

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, vivieron momentos de terror durante la tarde y noche del 22 de mayo cuando un grupo de ladrones los asaltó a mano armada en Guatapé, Antioquia. Los delincuentes los despojaron de sus pertenencias mientras trabajaban en una sesión de fotos en el municipio antioqueño. El único elemento que lograron recuperar fue el teléfono personal de López, hallado minutos después del robo.

Los creadores de contenido documentaron el episodio en tiempo real a través de sus historias de Instagram, donde publicaron videos y fotos que mostraron escenas de tensión sobre una carretera oscura, fuego al fondo, vehículos detenidos y presencia de uniformados atendiendo la situación. Las imágenes circularon rápidamente entre sus seguidores, que respondieron con mensajes de solidaridad.

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Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia denunciaron violento robo en Guatapé: “¡Qué rabia!” - crédito @yuliruiz017/IG

El viaje que terminó en asalto

Todo comenzó como una jornada de trabajo habitual. Ruiz había anunciado a sus seguidores el plan del día con entusiasmo: “Estoy de nuevo con Eidevin. Se vino para Medellín. Obviamente, yo soy superbuena anfitriona. Vamos a ir a trabajar. Nos vamos pa’ Guatapé, mi gente, vamos a laborar”, expresó antes de que ocurriera el altercado.

Ambos influenciadores se encontraban en plena sesión fotográfica cuando fueron sorprendidos por los asaltantes. El equipo de trabajo que los acompañaba también fue víctima del robo. En medio del caos, López resumió lo ocurrido en una sola frase: “Nos quitaron todo, nos robaron”.

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A punta de revólver y con disparo incluido

El relato más perturbador lo entregó Ruiz en una llamada que realizó durante los momentos de mayor tensión. La influenciadora describió cómo uno de los ladrones le arrebató la cadena al jalarle el buzo con fuerza. “Yo sentí que me jalaron el buzo, dizque la cadena, y que me estrujaba. Y claro, al jalarme el buzo me arañó la nuca. Y yo pensé que era Juan chimbiando. Cuando no y yo: ‘Ay, marica’”, narró.

La situación escaló cuando los delincuentes apuntaron directamente a Ruiz con un arma de fuego. “Claro, y empezaron, dizque: ‘El reloj’ y van apuntándome con el revólver en la cabeza y ahí hizo el disparo. Ay, no, tengo mucho miedo”, relató la creadora de contenido.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron lo que sería el impacto de una bala en el vehículo en el que se movilizaban, dato que aumentó la preocupación entre el público. En uno de los clips, Ruiz publicó el mensaje “¡Qué rabia!” acompañado de emojis de enojo mientras se escuchaba el ambiente de confusión de fondo.

Eidevin López y Yuli Ruiz viven una noche de terror tras ser asaltados en Guatapé - crédito @yuliruiz017/IG

La persecución y la moto quemada

Lejos de quedarse inmóviles, el equipo de trabajo de ambos influenciadores salió a perseguir a los ladrones con el objetivo de recuperar sus pertenencias. Residentes del sector colaboraron con la búsqueda e indicaron las rutas de escape de los delincuentes. Al final, una de las motos presuntamente usadas por los asaltantes fue quemada sobre la vía, según se observa en las imágenes.

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Las publicaciones también mostraron golpes en el vehículo en el que se movilizaban Ruiz y López, llamas sobre la carretera y uniformados atendiendo el incidente durante la noche. “Hey, ¿qué pasa, hombre? Es que uno viene a disfrutar, no joda, conocer lugares nuevos”, lamentó López en medio del episodio.

Pérdidas cuantiosas y un celular recuperado

Al cierre del incidente, Ruiz confirmó a sus seguidores que las pérdidas económicas fueron considerables, aunque no precisó el monto total ni los elementos exactos hurtados. Entre lo robado se contaron la cadena de la influenciadora y el teléfono de López; este último fue el único bien que lograron recuperar. Pese a todo, Ruiz les dio parte de tranquilidad a sus fans: ambos se encontraban bien.

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El susto de Eidevin López y Yuli Ruiz: así narraron el asalto que sufrieron mientras grababan en Antioquia - crédito @yuliruiz017/IG

Sin capturas confirmadas

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no confirmaron si existe una investigación formal abierta ni si hay personas capturadas en relación con el asalto. El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en zonas turísticas de Colombia.

Las publicaciones de López y Ruiz continuaban generando reacciones entre sus seguidores, quienes les enviaron mensajes de apoyo tras los momentos de angustia que vivieron en Guatapé.

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