Venezuela expresó su preocupación por conflicto armado en Colombia: “Lamenta la escalada de violencia en la región fronteriza del Catatumbo”

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, observa con visible preocupación la situación del conflicto en Colombia, ilustrado por un mapa con zonas rojas de confrontación y un paisaje exterior en llamas con humo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La República Bolivariana de Venezuela hizo pública su reacción a la reciente escalada de violencia en la zona fronteriza del Catatumbo.

Por medio de un comunicado oficial, el Gobierno venezolano expresó que “ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

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La declaración enfatiza que el conflicto interno colombiano “ha ocasionado víctimas mortales y graves afectaciones a la población en la zona limítrofe”.

La postura venezolana quedó reflejada en la afirmación de que el país “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”.

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Al abordar el escenario presente, el gobierno sostiene que “la paz y la estabilidad en la región solo podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo, evitando acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas, que durante décadas han cargado con las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad”.

El comunicado resalta la preocupación venezolana ante la situación en Colombia y señala que “lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano”.

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