Colombia

Venezuela expresó su preocupación por conflicto armado en Colombia: “Lamenta la escalada de violencia en la región fronteriza del Catatumbo”

La declaración difundida por el Ejecutivo venezolano considera que los últimos acontecimientos han incrementado los riesgos y las afectaciones para los habitantes que viven en ambos lados del límite territorial con Colombia

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Una mujer de cabello oscuro y gafas mira con preocupación. Detrás, un mapa de Colombia con áreas rojas y soldados, y una ventana mostrando fuego y humo en un paisaje montañoso.
Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, observa con visible preocupación la situación del conflicto en Colombia, ilustrado por un mapa con zonas rojas de confrontación y un paisaje exterior en llamas con humo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La República Bolivariana de Venezuela hizo pública su reacción a la reciente escalada de violencia en la zona fronteriza del Catatumbo.

Por medio de un comunicado oficial, el Gobierno venezolano expresó que “ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

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La declaración enfatiza que el conflicto interno colombiano “ha ocasionado víctimas mortales y graves afectaciones a la población en la zona limítrofe”.

La postura venezolana quedó reflejada en la afirmación de que el país “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”.

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Al abordar el escenario presente, el gobierno sostiene que “la paz y la estabilidad en la región solo podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo, evitando acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas, que durante décadas han cargado con las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad”.

El comunicado resalta la preocupación venezolana ante la situación en Colombia y señala que “lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano”.

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