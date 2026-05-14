Colombia

Disidencias de ‘Calarcá’ extorsionan a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Una grabación obtenida muestra cómo integrantes de ese grupo armado restringen la participación ciudadana, exigiendo carnés y amenazando a la población con cobros y la pérdida de tierras si no respalda al candidato del Pacto Histórico

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El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa
El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa

A falta de tres semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, estarían ejercen presión en comunidades rurales de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá para condicionar el respaldo hacia un candidato en particular.

En un audio revelado por Noticias RCN, el grupo armado exige a los habitantes que apoyen al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, al condicionarlos para que presenten un carné obligatorio, bajo amenaza de pérdida de tierras y cobros de hasta $200.000 por el documento.

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Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda hijuepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en la grabación.

De acuerdo con un informe de inteligencia citado por el medio de comunicación, el hombre que estaría detrás de esa comunicación a las comunidades rurales del sur del país sería alias Rogelio Benavidez, identificado como jefe de alias Caicedo, líder de las disidencias en esta región colombiana, que estaría detrás del asesinato de militares.

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La población se encuentra bajo intimidación, y aquellos que rechazan el proceso de carnetización enfrentan la amenaza directa de perder sus propiedades.

El que no tenga el carné paga 150 o 200.000 pesos o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, manifestó el sujeto.

Desde el sector de Puerto Cachicamo (Guaviare, Colombia), los hombres bajo el mando de alias Calarcá han establecido un sistema de control que impone la carnetización y vigila los movimientos en corredores clave para actividades ilícitas, de acuerdo con un informe de inteligencia citado por el noticiero nacional.

Los audios ya se encuentran bajo la investigación de las autoridades competentes.

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