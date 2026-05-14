Colombia

El presidente de Colpensiones exigió a los fondos privados transferir $27 billones al régimen público

El pronunciamiento de Jaime Dussán se produjo durante el Consejo de Ministros realizado el 13 de mayo de 2026 en la Casa de Nariño

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El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, plantea incorporar entre siete y ocho millones de nuevos cotizantes en cinco años para reducir el déficit fiscal - crédito Colprensa
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones - crédito Colprensa

Durante el Consejo de Ministros del miércoles 13 de mayo de 2026, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reiteró la solicitud para que los fondos privados de pensiones transfieran más de $27 billones al régimen público.

Esta suma corresponde a los ahorros acumulados por los ciudadanos que optaron por cambiarse del sistema privado al público, según las recientes decisiones de afiliados.

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“Lo primero que tenemos claro es que las administradoras de los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, afirmó Dussán.

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