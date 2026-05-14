El presidente de Colpensiones exigió a los fondos privados transferir $27 billones al régimen público

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones - crédito Colprensa

Durante el Consejo de Ministros del miércoles 13 de mayo de 2026, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reiteró la solicitud para que los fondos privados de pensiones transfieran más de $27 billones al régimen público.

Esta suma corresponde a los ahorros acumulados por los ciudadanos que optaron por cambiarse del sistema privado al público, según las recientes decisiones de afiliados.

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“Lo primero que tenemos claro es que las administradoras de los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, afirmó Dussán.