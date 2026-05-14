Colombia

Desapareció una mujer de 52 años de una clínica estética en Bogotá: había presentado complicaciones médicas y habría enviado un último mensaje de texto

Sus allegados recorrieron hospitales y estaciones de Policía sin encontrar rastros de su paradero, mientras crecen las dudas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento

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Bomberos y unidades de la Policía ingresaron al inmueble durante la mañana del 14 de mayo para inspeccionar el lugar donde fue atendida Yulitza Consuelo Tolosa - crédito Jeisson Vera/X

Una mujer de 52 años identificada como Yulixa Consuelo Tolosa desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, un caso que mantiene en alerta a sus familiares y que ya es investigado por las autoridades.

La incertidumbre sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la intervención médica ha despertado preocupación, especialmente por las versiones contradictorias sobre la salida de la paciente del lugar donde fue atendida.

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La desaparición ocurrió el miércoles 13 de mayo de 2026 en un centro de estética ubicado en el barrio Venecia llamado Beauty Láser Estética, cerca de la Escuela General Santander. Según reportó Blu Radio, Tolosa ingresó al establecimiento durante la mañana para practicarse una lipólisis láser, un procedimiento estético mínimamente invasivo que busca eliminar grasa localizada mediante el uso de láser.

De acuerdo con testimonios entregados por familiares y amigas de la mujer, luego de la intervención comenzaron a presentarse complicaciones en su estado de salud.

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Acuarela de una habitación clínica vacía. Se ve una cama desordenada, un bolso marrón, un teléfono y llaves en el suelo. Luz tenue por ventana y pasillo oscuro al fondo.
Familiares denuncian inconsistencias sobre la atención y permanencia de pacientes en el inmueble donde fue atendida la mujer desaparecida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante esa situación, el personal del centro habría decidido mantenerla en observación dentro de una habitación del inmueble con la intención de permitirle regresar a casa al día siguiente.

Sin embargo, horas después comenzó el desconcierto. Cuando allegadas de Tolosa llegaron al sitio con ropa y otras pertenencias personales para acompañarla durante la recuperación, encontraron que ya no estaba en el lugar.

Desde ese momento nadie ha podido explicar con claridad cómo salió, quién autorizó su retiro o si efectivamente abandonó el establecimiento por sus propios medios.

Una de las amigas de la mujer relató al medio citado que la única explicación entregada por personal del centro fue que “los médicos a las 7:30 la sacaron, porque ella manifiesta quererse ir para su casa”.

No obstante, las allegadas aseguraron que solicitaron pruebas de esa versión y nunca recibieron registros o grabaciones de cámaras de seguridad que demostraran la salida de Tolosa.

“Nosotros le dijimos a la chica: mándanos un video, porque ahí están las cámaras, de que ella efectivamente salió del lugar. Qué carro la recogió, qué placas”, afirmó una de las amigas entrevistadas por la emisora.

El último mensaje de Yulixa: “Tengo sueño”

La última comunicación directa que tuvieron con la mujer fue un mensaje de texto en el que escribió: “Voy a casa, tengo sueño”. Después de eso, según relataron sus allegados, recibieron otra versión según la cual Tolosa habría sido trasladada al Hospital Meissen.

Ilustración en acuarela de tres familiares angustiados en la recepción de un hospital, un hombre muestra la foto de una mujer, rostros cansados bajo luces frías.
Amigos y familiares recorrieron hospitales del sur y occidente de Bogotá sin encontrar registros del ingreso de Yulixa Consuelo Tolosa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la falta de respuestas claras, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda en distintos hospitales y clínicas del sur y occidente de Bogotá.

Según contaron a Blu Radio, recorrieron instituciones como el hospital Meissen, el Tunal, Kennedy, Bosa y sedes de la Cruz Roja, pero en ninguna encontraron registros del ingreso de la mujer desaparecida.

La preocupación aumentó luego de que otra paciente que permanecía recluida en el inmueble asegurara que había visto a Tolosa durante la tarde anterior, aunque desconocía qué ocurrió después con ella.

La mujer también afirmó que llevaba dos días supuestamente hospitalizada dentro del lugar sin supervisión médica constante.

Según su testimonio, los pacientes que presentaban complicaciones tras procedimientos estéticos eran alojados en habitaciones del segundo piso del inmueble, situación que abrió interrogantes sobre las condiciones de atención y los protocolos médicos implementados en el establecimiento.

Durante las horas de la mañana del 14 de mayo, unidades de la Policía y del Cuerpo de Bomberos ingresaron por la fuerza al inmueble donde Yulixa Consuelo Tolosa fue atendida, en medio de las labores de búsqueda y verificación adelantadas por las autoridades.

Sin embargo, tras la inspección del lugar, únicamente fue hallada la historia clínica de la paciente, mientras que hasta el momento no existe información clara sobre su paradero.

Autoridades investigan si el centro médico contaba con todos los permisos

El caso ha puesto bajo la lupa el funcionamiento del centro estético y la manera en que se manejan eventuales emergencias médicas derivadas de este tipo de procedimientos.

Ilustración en acuarela: tres investigadores del GAULA en una oficina, uno revisa monitores, otro un mapa, y una mujer escribe con fotos y expedientes, incluyendo una 'DESAPARECIDA'.
Unidades de la Policía y del Gaula adelantan la recolección de pruebas y revisión de cámaras para esclarecer el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Hasta el momento no se ha confirmado si el lugar contaba con las autorizaciones necesarias ni cuál era el estado de salud exacto de Tolosa antes de desaparecer.

Las autoridades ya adelantan investigaciones para reconstruir la secuencia de hechos.

Unidades de la Policía y del Gaula trabajan en la verificación de cámaras de seguridad, testimonios y posibles registros de movilidad que permitan establecer qué ocurrió durante las últimas horas en las que la mujer fue vista.

Por ahora, la familia continúa sin información verificable sobre su paradero. La ausencia de pruebas claras sobre su salida del centro médico y las versiones contradictorias entregadas a sus allegados han incrementado la angustia de quienes la buscan.

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