Nueva encuesta da como ganador a Iván Cepeda en primera vuelta y a Paloma Valencia en la segunda: estas son las cifras

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella lideran la intención de voto presidencial, según la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

Los resultados de la más reciente encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea revelan que Iván Cepeda lidera con 35,1% la intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia previstas para 2026, seguido por Paloma Valencia con 25,4% y Abelardo de La Espriella con 21,6%.

El levantamiento de datos, realizado entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 con una muestra representativa de 4.352 ciudadanos en 134 municipios, define con detalle el posicionamiento de las principales figuras políticas en el contexto nacional y anticipa escenarios ajustados en la segunda vuelta, según reportó la Fundación.

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El estudio destaca que, pese a la ventaja inicial de Cepeda en la primera vuelta, los datos proyectan una competencia cerrada de cara a los balotajes hipotéticos: “En un escenario de segunda vuelta, Paloma Valencia alcanzaría el 48,3% contra el 45,6% de Iván Cepeda, mientras el voto en blanco representa el 6,1%”, precisó la Fundación Génesis Crea en su informe técnico.

Intención de voto de los principales candidatos presidenciales en la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea: Iván Cepeda (35,1%), Paloma Valencia (25,4%) y Abelardo de La Espriella (21,6%) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A su vez, la diferencia se reduce ante otros contendientes; Cepeda suma 46,5% frente al 41,4% de Abelardo de La Espriella y 47,2% frente al 40,2% de Claudia López, situando al voto en blanco en torno al 12% en ambos casos.

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En relación con la percepción de liderazgo nacional, el panorama resulta contrastante. El 51,2% de los encuestados manifiesta imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro, en tanto que el 50,4% expresa imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe, frente a un 48,3% que mantiene opinión desfavorable sobre este último.

Estos datos, obtenidos por la Fundación Génesis Crea mediante entrevista presencial asistida por dispositivos móviles y validados en su totalidad, ofrecen —según la entidad— una asertiva radiografía de las tendencias de opinión política en el país.

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La encuesta nacional revela ventaja de Cepeda, pero escenario incierto en segunda vuelta

El trabajo de campo realizado por cien encuestadores y veinticinco supervisores de la Fundación Génesis Crea, encabezados por el profesional en estadística Álvaro Torres Guardias, cubrió 24 capitales y 110 municipios de todo el territorio colombiano.

El diseño incluyó una distribución proporcional que garantiza representatividad estadística por región y variables socioeconómicas, bajo parámetros oficiales del Dane y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Resultados del estudio de la Fundación Génesis Crea sobre intención de voto presidencial 2026, que analiza escenarios de primera y segunda vuelta en el país - crédito Fundación Crea/Heyzine

En términos técnicos, el estudio reporta un margen de error de ±1,485% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados fueron ponderados conforme a la Encuesta de Calidad de Vida 2024 del Dane, integrando datos de sexo, edad, región, tamaño y tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud.

El perfil demográfico de los encuestados abarca todos los estratos sociales. El 30,6% pertenece al estrato 3; un 27,5% al estrato 2 y un 21,2% al estrato 1.

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Los estratos 4, 5 y 6 suman en conjunto el 20,7%. Por orientación política, el 30,3% se identifica con la derecha, el 22,4% con la izquierda y un 15,6% con el centro, mientras el 24,7% afirma no adscribirse a ningún espectro político.

Imagen de figuras públicas y preferencia por regiones y candidatos

El sondeo midió de manera paralela la imagen pública del presidente Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Frente a la pregunta sobre Petro, el 44,6% manifestó tener una percepción favorable y el 51,2% una desfavorable, con un 4,2% que no sabe o no responde. Por su parte, la imagen de Uribe es favorable para el 50,4%, desfavorable para el 48,3% y neutra para el 1,3%.

En la intención de voto para la primera vuelta, después de los tres candidatos mejor posicionados —Cepeda, Valencia y De La Espriella— las preferencias se distribuyen entre Claudia López (3,6%), Sergio Fajardo (2,9%), Miguel Uribe Londoño (0,8%), Roy Barreras (0,7%), Santiago Botero (0,7%), Mauricio Liscano y Carlos Caicedo (ambos 0,2%), Sondra Macollins y Gustavo Matamoros (ambos 0,1%). El voto en blanco suma 3,2% y un 5,4% de encuestados no especificó preferencia.

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Distribución de la muestra de la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea, que incluyó 4.352 ciudadanos en 134 municipios del país - crédito Fundación Crea/Heyzine

Por regiones, la distribución de la muestra fue la siguiente: Caribe (990), Centro Oriente (1.402), Eje Cafetero (788), Centro Sur-Amazonía (293), Pacífica (696) y Llanos (183), garantizando cobertura a escala nacional.

Todas las encuestas se realizaron cara a cara, mediante tarjetón con fotografías de candidatos, sin remuneración alguna para los participantes.

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La supervisión del proceso incluyó control telefónico y auditoría digital sobre un 20% de las encuestas, con validación completa de los formularios aplicados.