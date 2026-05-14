Colombia

Nueva encuesta da como ganador a Iván Cepeda en primera vuelta y a Paloma Valencia en la segunda: estas son las cifras

El estudio nacional ubica al senador con la mayor preferencia inicial, mientras proyecta un reacomodo de fuerzas en un eventual balotaje, donde la contienda se vuelve más cerrada y cambian las tendencias entre los principales aspirantes

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Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella lideran la intención de voto presidencial, según la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella lideran la intención de voto presidencial, según la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

Los resultados de la más reciente encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea revelan que Iván Cepeda lidera con 35,1% la intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia previstas para 2026, seguido por Paloma Valencia con 25,4% y Abelardo de La Espriella con 21,6%.

El levantamiento de datos, realizado entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 con una muestra representativa de 4.352 ciudadanos en 134 municipios, define con detalle el posicionamiento de las principales figuras políticas en el contexto nacional y anticipa escenarios ajustados en la segunda vuelta, según reportó la Fundación.

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El estudio destaca que, pese a la ventaja inicial de Cepeda en la primera vuelta, los datos proyectan una competencia cerrada de cara a los balotajes hipotéticos: “En un escenario de segunda vuelta, Paloma Valencia alcanzaría el 48,3% contra el 45,6% de Iván Cepeda, mientras el voto en blanco representa el 6,1%”, precisó la Fundación Génesis Crea en su informe técnico.

Infografía que muestra resultados de encuesta: Iván Cepeda lidera intención de voto para 2026, proyecciones de segunda vuelta y percepción de líderes políticos.
Intención de voto de los principales candidatos presidenciales en la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea: Iván Cepeda (35,1%), Paloma Valencia (25,4%) y Abelardo de La Espriella (21,6%) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A su vez, la diferencia se reduce ante otros contendientes; Cepeda suma 46,5% frente al 41,4% de Abelardo de La Espriella y 47,2% frente al 40,2% de Claudia López, situando al voto en blanco en torno al 12% en ambos casos.

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En relación con la percepción de liderazgo nacional, el panorama resulta contrastante. El 51,2% de los encuestados manifiesta imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro, en tanto que el 50,4% expresa imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe, frente a un 48,3% que mantiene opinión desfavorable sobre este último.

Estos datos, obtenidos por la Fundación Génesis Crea mediante entrevista presencial asistida por dispositivos móviles y validados en su totalidad, ofrecen —según la entidad— una asertiva radiografía de las tendencias de opinión política en el país.

La encuesta nacional revela ventaja de Cepeda, pero escenario incierto en segunda vuelta

El trabajo de campo realizado por cien encuestadores y veinticinco supervisores de la Fundación Génesis Crea, encabezados por el profesional en estadística Álvaro Torres Guardias, cubrió 24 capitales y 110 municipios de todo el territorio colombiano.

El diseño incluyó una distribución proporcional que garantiza representatividad estadística por región y variables socioeconómicas, bajo parámetros oficiales del Dane y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Resultados del estudio de la Fundación Génesis Crea sobre intención de voto presidencial 2026, que analiza escenarios de primera y segunda vuelta en el país - crédito Fundación Crea/Heyzine
Resultados del estudio de la Fundación Génesis Crea sobre intención de voto presidencial 2026, que analiza escenarios de primera y segunda vuelta en el país - crédito Fundación Crea/Heyzine

En términos técnicos, el estudio reporta un margen de error de ±1,485% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados fueron ponderados conforme a la Encuesta de Calidad de Vida 2024 del Dane, integrando datos de sexo, edad, región, tamaño y tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud.

El perfil demográfico de los encuestados abarca todos los estratos sociales. El 30,6% pertenece al estrato 3; un 27,5% al estrato 2 y un 21,2% al estrato 1.

Los estratos 4, 5 y 6 suman en conjunto el 20,7%. Por orientación política, el 30,3% se identifica con la derecha, el 22,4% con la izquierda y un 15,6% con el centro, mientras el 24,7% afirma no adscribirse a ningún espectro político.

Imagen de figuras públicas y preferencia por regiones y candidatos

El sondeo midió de manera paralela la imagen pública del presidente Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Frente a la pregunta sobre Petro, el 44,6% manifestó tener una percepción favorable y el 51,2% una desfavorable, con un 4,2% que no sabe o no responde. Por su parte, la imagen de Uribe es favorable para el 50,4%, desfavorable para el 48,3% y neutra para el 1,3%.

En la intención de voto para la primera vuelta, después de los tres candidatos mejor posicionados —Cepeda, Valencia y De La Espriella— las preferencias se distribuyen entre Claudia López (3,6%), Sergio Fajardo (2,9%), Miguel Uribe Londoño (0,8%), Roy Barreras (0,7%), Santiago Botero (0,7%), Mauricio Liscano y Carlos Caicedo (ambos 0,2%), Sondra Macollins y Gustavo Matamoros (ambos 0,1%). El voto en blanco suma 3,2% y un 5,4% de encuestados no especificó preferencia.

Distribución de la muestra de la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea, que incluyó 4.352 ciudadanos en 134 municipios del país -crédito Fundación Crea/Heyzine
Distribución de la muestra de la encuesta nacional de la Fundación Génesis Crea, que incluyó 4.352 ciudadanos en 134 municipios del país - crédito Fundación Crea/Heyzine

Por regiones, la distribución de la muestra fue la siguiente: Caribe (990), Centro Oriente (1.402), Eje Cafetero (788), Centro Sur-Amazonía (293), Pacífica (696) y Llanos (183), garantizando cobertura a escala nacional.

Todas las encuestas se realizaron cara a cara, mediante tarjetón con fotografías de candidatos, sin remuneración alguna para los participantes.

La supervisión del proceso incluyó control telefónico y auditoría digital sobre un 20% de las encuestas, con validación completa de los formularios aplicados.

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