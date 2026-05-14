El Mindo conversó con Gonzalo Montiel, campeón del Mundial 2022, sobre cómo es el futbolista colombiano promedio cuando llega a Argentina

El jugador argentino brindará una experiencia única a dos personas en el estadio Monumental - créditos @monumental.riverplate/IG | @riverplate/IG

El jugador de River Plate y campeón de la Copa Mundial Catar 2022 con la selección Argentina, Gonzalo Montiel, generó repercusión en redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram un video junto al creador de contenido colombiano El Mindo, cuyo nombre es Armando Ortiz Vera.

En la grabación, ambos recrearon una situación habitual en el fútbol: cómo se comportan los futbolistas colombianos al llegar a Argentina. El influencer vallecaucano y el lateral derecho, excompañero de Juan Fernando Quintero, provocaron risas entre los usuarios al mostrar la transformación del personaje interpretado por El Mindo.

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“Bueno, Mindo, bienvenido al club. Acá te muestro la, la habitación”, inicia Montiel diciéndole al colombiano, que solo responde: “O sea que me cabe una, dos”

“No, no, no, es solo para vos”, le contesta el futbolista argentino a Ortiz, que algo desubicado y sorprendido por todo lo que se encontró, afirmó: “Ahhh, sí, claro, solamente para mí. Me encanta. Gracias”.

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El video se compartió el 13 de mayo de 2026 - crédito @el_mindo//IG

La escena que simula la etapa de adaptación de los futbolistas colombianos que llegan a suelo argentino, Montiel más adelante le hace un recorrido por el complejo ubicado en el estadio Monumental, donde River Plata juega de local.

“Bueno, acá es donde jugamos nosotros y acá van a vivir la experiencia de enviar un video. Esto es adaptación”, señaló Montiel, y esto provocó el giro inesperado en la grabación, puesto que en el plano siguiente una canción de cumbia acompaña de fondo la imagen, en donde se ve al influencer transformado luego de su “adaptación” en Argentina.

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El Mindo apareció lleno de tatuajes en sus brazos y piernas, además de lucir el cabello largo acompañado de una balaca (o vincha), además del típico mate que suelen verse cargar a los jugadores argentinos al momento de llegar a las concentraciones, y que beben en la antesala de los encuentros o cuando emiten declaraciones pospartido.

“Che, ¿crees que estoy listo?" le preguntó El Mindo a Montiel, que solo pudo reir al final de la escena.

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El video hace parte de una campaña para sortear una noche de lujo en el estadio Monumental de Buenos Aires - crédito @el_mindo/IG

Dormir gratis en el Monumental: una experiencia única para fanáticos del fútbol en Buenos Aires

El estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, hogar de River Plate y escenario icónico del fútbol sudamericano, abrirá sus puertas para una experiencia inédita dirigida a aficionados de todo el mundo.

El próximo 29 de mayo, dos personas podrán dormir gratuitamente en una suite privada con vista al campo de juego y vivir una serie de actividades exclusivas, entre ellas, una tanda de penales guiada por el campeón mundial Gonzalo Montiel.

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La iniciativa, presentada por Airbnb, busca posicionar a Buenos Aires como un destino internacional de turismo deportivo y experiencial.

Los seleccionados podrán recorrer espacios normalmente restringidos al público, como vestuarios, túneles y la zona de jugadores, además de disfrutar una cena especial frente al césped del estadio más grande de Sudamérica.

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Así quedó El Mindo - crédito @el_mindo//IG

El programa incluye:

Hospedaje gratuito en un palco privado acondicionado como suite, con vista panorámica a la cancha.

Recorrido completo por vestuarios, túnel y campo de juego del Monumental.

Cena exclusiva frente a la cancha, con mate y productos locales.

Tanda de penales junto a Gonzalo Montiel, autor del penal decisivo que consagró a Argentina en el Mundial de Catar 2022.

Cupos limitados: un único cupo para la noche en el estadio (para dos personas) y once lugares adicionales para participar en la tanda de penales.

Las reservas podrán realizarse a partir del 15 de mayo desde las 6:00 a. m. (hora de Colombia) a través de Airbnb. La selección de participantes será por orden de solicitud y sin costo alguno.

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El estadio Monumental, ubicado en el barrio de Núñez, tiene capacidad para más de 84.000 espectadores y ha albergado a figuras históricas del fútbol. Además de su valor deportivo, representa un símbolo cultural y urbano de Buenos Aires.

Gonzalo Montiel, protagonista de la experiencia, destacó: “Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección. Se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”.

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La propuesta responde a una tendencia global: los viajeros buscan cada vez más experiencias ligadas a la identidad local.

Según datos de Airbnb, el 65% de las búsquedas en la plataforma están vinculadas a grandes eventos y, en Argentina, ocho de cada diez usuarios interesados en la agenda cultural eligen actividades relacionadas con el fútbol.