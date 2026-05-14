Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Carlos Antonio Vélez también cuestionó la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores - crédito Jesús Aviles / Infobae

El jueves 14 de mayo de 2026, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sebastián Villa, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Andrés Mosquera y Neyser Villarreal figuran entre las principales novedades de la convocatoria elaborada por el técnico argentino.

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Ante esta situación, Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, calificó la actitud de Néstor Lorenzo como “desafiante” y afirmó que, según su opinión, el entrenador contradijo al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Sebastián Villa, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Andrés Mosquera y Neyser Villarreal figuran entre las principales novedades de la convocatoria elaborada por Néstor Lorenzo - crédito FCF

Según Carlos Antonio Vélez, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, le comentó que no se entregaría la prelista de la selección Colombia. Vélez acusó fuertemente al entrenador Néstor Lorenzo de supuestamente cumplirle a sus patrones.

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“En una actitud desafiante y contradiciendo la posición del comité ejecutivo de la federación, su presidente me dijo claramente NO PRELISTA, el DT de la selección la publicó, seguramente a alguien le debe cumplir diferente de sus patrones, y también seguramente queriendo demostrar ,además, q manda el.. igual no hay lío… (sic)“, indicó el periodista.

El analista y comentarista cuestionó la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores, al señalar que la camiseta del equipo debe ser llevada por futbolistas que sirvan de ejemplo para los jóvenes y niños.

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Carlos Antonio Vélez acusó fuertemente al entrenador Néstor Lorenzo de supuestamente cumplirle a sus patrones - crédito @velezfutbol/X

“Figura un impresentable condenado lo q de una vez demuestra la catadura moral del personaje q lo elige… la camiseta de la selección nacional debe ser portada por quienes ademas de lo Deportivo sean ejemplo de los niños y jóvenes q siguen a sus componente… ética del fulano, cero!!!! (sic)“, aseveró.

En otra publicación, Carlos Antonio Vélez hizo referencia a la crítica del jugador Roger Martínez y cuestionó la convocatoria de seis arqueros, calificando esta decisión como “contentillo puro”.

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En otra publicación, Carlos Antonio Vélez hizo referencia a la crítica del jugador Roger Martínez y cuestionó la convocatoria de seis arqueros, calificando esta decisión como “contentillo puro” - crédito @velezfutbol/X

Carlos Antonio Vélez fue muy crítico con el llamado de Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia de Argentina, y afirmó que no tiene presentación. Según el periodista, existe una “doble moral galopante”.

El analista recordó la sentencia y castigo que pesa sobre el jugador de 29 años y que es figura con el equipo argentino en Copa Libertadores.

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“No tiene presentación.. aquí sin sentencia y por menos, aunque reprobables las actitudes, cuestionan candidatos a la presidencia y lapidan acosadores.. para unas cosas las mujeres intocables y para otras, como esta, como si nada! Doble moral galopante… la ética dependiendo de q y de quien.. POSDATA en este caso hay sentencia y castigo.. no es una acusación ni un chisme de un sujeto de la calle! (sic)“, aseveró Carlos Antonio Vélez en su cuenta oficial de X.

Carlos Antonio Vélez fue muy crítico con el llamado de Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia de Argentina- crédito @velezfutbol/X

Prelista completa

Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marmolejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yáser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jaminton Campaz Johan Carbonero Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetré Jhon Córdoba Juan Guillermo Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Willer Ditta Jhon Jáder Durán Carlos Andrés Gómez Sebastián Gómez Juan Camilo “Cucho” Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Jhon Stiven Mendoza Yerry Mina Johan Mojica Yerson Mosquera Daniel Muñoz Eddier Ocampo Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Fernando Quintero Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Jhojan Romaña Davinson Sánchez Jhon Solis Luis Suárez Sebastián Villa Neyser Villarreal Kevin Viveros Luis Díaz James Rodríguez Richard Ríos

Al ser consultado sobre las convocatorias de Sebastián Villa y Wilmar Barrios, el entrenador argentino expuso las razones por las que decidió incluir en la prelista a los futbolistas que juegan en Independiente Rivadavia de Argentina y en el Zenit de Rusia.

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“Ya me comuniqué con el cuerpo técnico, para ver si Jhon necesita algo. En el caso de Villa, es un jugador que genera preocupación en la opinión pública y los periodistas, situación que entiendo. Dentro de los criterios para seleccionar los jugadores, analizamos lo personal. Hoy juega, tiene buen ritmo, y compite en la posibilidad con los compañeros que tiene en su posición", dijo.