Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

La cena romántica quedó marcada por el apasionado beso que selló el reencuentro entre Alexa y Tebi, avivando los rumores sobre el futuro de su relación - crédito @@BryantCh3/ X

El tan esperado reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia no solo fue una de las escenas más comentadas en redes sociales, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia sentimental que ambos han protagonizado en el reality.

La cena romántica, cuidadosamente preparada por la producción, se convirtió en el escenario ideal para que los dos creadores de contenido expresaran sentimientos, aclararan dudas y vivieran momentos cargados de emotividad.

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La sorpresa comenzó cuando Alexa Torrex, disfrazada de oso y con la sala decorada en tonos morados, apareció de manera inesperada ante Tebi Bernal. Él, visiblemente impactado, no pudo ocultar su nerviosismo ante la situación: “Estoy como azarado, ¿uy qué me gané? Veo mucho morado, y me imagino que es Alexa, estoy asustado porque no he salido del shock porque estoy en placa”, confesó Tebi al ver a la influenciadora.

En el ambiente de la cena, Alexa no tardó en abordar los temas pendientes, incluyendo algunas situaciones polémicas vividas dentro de la casa. “Esto es por lo de Mariana, por Beba, por no decirle a Beba y cruzar los límites. Igual, me late mucho el corazón, eres una persona muy inteligente. Pasaron muchas cosas, pero también, me faltó algo contigo, no te puedo decir nada de afuera, solo que te he extrañado mucho. Independientemente de todo, agradezco que hayas pasado en mi vida”, expresó Alexa, dejando ver que, a pesar de las diferencias, valora el vínculo que compartieron.

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La cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal reavivó la polémica y las expectativas entre los seguidores del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Durante la velada, los dos aprovecharon para sincerarse sobre lo que sentían. Tebi reconoció que la relación con Alexa le ha hecho reflexionar sobre aspectos personales: “Tengo que reparar muchas cosas de mí mismo”, admitió, mostrando una faceta más introspectiva. El momento más esperado llegó cuando ambos se permitieron un beso, gesto que fue celebrado por sus seguidores y que marcó el punto más alto de la noche.

La cercanía continuó con un baile, donde la complicidad y la química entre ambos se hicieron evidentes. El reencuentro no solo sirvió para revivir emociones, sino también para reafirmar que, a pesar de los altibajos y los comentarios externos, ambos están dispuestos a dejarse llevar por lo que sienten en el presente.

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Fuera del reality, las reacciones no se hicieron esperar. Maiye Torrex, hermana de Alexa, cuestionó públicamente las verdaderas intenciones de Tebi, insinuando que el creador de contenido habría utilizado a su hermana dentro del programa para ganar apoyo y votos. “No creo completamente en sus intenciones hasta que demuestre fuera del programa que realmente quiere algo serio y bonito con Alexa”, comentó Maiye en sus redes sociales, sumándose a las voces que exigen claridad y sinceridad en la relación.

Tebi Bernal confesó que la relación con Alexa le permitió reflexionar sobre sí mismo, y ambos sellaron el encuentro con un beso celebrado por sus seguidores - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, Alexa también ha enfrentado críticas en redes sociales, donde algunos la han tildado de “migajera” por su actitud hacia Tebi. Ella respondió de manera contundente en una entrevista reciente: “No me considero la segundona de Tebi. Si él no cumple con su palabra cuando salga del programa, seguro llegará otro hombre que sí me valore”. La influenciadora dejó claro que su foco está en seguir adelante con nuevos proyectos y que no piensa retomar vínculos del pasado.

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Mientras tanto, Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, reaccionó tras la cena y aseguró, a través de sus redes sociales, que está bien y que desea felicidad a la nueva pareja, evitando alimentar más controversia al respecto.

El encuentro romántico entre Alexa Torrex y Tebi Bernal no solo reavivó los sentimientos entre ambos, sino que también desató todo tipo de reacciones en el entorno del reality. Mientras algunos seguidores celebran la posibilidad de una reconciliación, otros mantienen sus dudas sobre la autenticidad de los sentimientos de Tebi. Por ahora, la historia queda abierta, a la espera de lo que suceda cuando ambos salgan de la casa y puedan enfrentar juntos, o por separado, la realidad fuera del programa.

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La audiencia sigue atenta al desenlace de la historia entre Alexa y Tebi, que se ha convertido en una de las tramas más seguidas de la temporada - crédito Canal RCN Prensa

La cena, el beso y las confesiones dejaron claro que, más allá de las cámaras y la presión del reality, hay vínculos y emociones genuinas en juego. La audiencia, por su parte, sigue atenta a cada movimiento, esperando el desenlace de una de las historias más comentadas de esta temporada.