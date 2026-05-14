Colombia

La actriz Carolina Duarte se despachó contra los que la critican por opinar sobre política: “También soy politóloga”

La actriz colombiana no se quedó callada ante las críticas por sus opiniones y defendió su derecho a participar en el debate público, recordando que cuenta con formación en ciencia política

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Foto de referencia de la actriz Carolina Duarte comentando caso de acoso
Foto de referencia de la actriz Carolina Duarte comentando caso de acoso - crédito @caroduarte / Instagram

Carolina Duarte, actriz colombiana, respondió a críticas que han hecho sus haters por sus posturas políticas y rechazó los ataques recibidos en X con una afirmación inicial: “Además de actriz, soy politóloga”.

La actriz, identificada como @CaroDuarteArte en la red social, publicó un extenso descargo tras recibir cuestionamientos por opinar sobre política. En su mensaje, argumentó que su formación académica y su experiencia laboral la autorizan a intervenir en el debate político y enfatizó que esa misma posibilidad le corresponde “como cualquier ciudadano”.

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Duarte señaló que el conflicto no radica en las diferencias de opinión, sino en la manera en que se discute.

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Carolina Duarte tiene una fotografía con el candidato Abelardo de la Espriella - crédito @CaroDuarteArte/IG

Mencionó que muchas de las respuestas que recibe están desprovistas de argumentos o datos y se enfocan en descalificaciones personales. Destacó insultos como “prepago”, “bruta”, “payasa” para ejemplificar el tono de los mensajes hacia su persona.

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La respuesta de la actriz a sus detractores

En su publicación, la actriz catalogó como “absurda” la postura de quienes creen que su profesión limita su derecho a opinar sobre política:“Estudié ciencia política, me he preparado, he trabajado en el sector público”, expresó, y recalcó su derecho a expresar públicamente su posición.

También cuestionó a quienes, desde sus redes, participan en discusiones políticas mientras le niegan ese mismo derecho. Allí asoció las críticas a una reacción ante el hecho de que “una mujer que piensa distinto” forme parte del debate público.

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La mujer ha aparecido en producciones colombianas y estudió Ciencias Políticas - crédito @CaroDuarteArte/IG

Duarte arremetió en contra de sus detractores con una crítica al clima que se vive en redes sociales y subrayó que no le inquietan las diferencias ideológicas, sino “la normalización de la ignorancia disfrazada de superioridad moral”.

Añadió que el verdadero problema emerge cuando el debate se reemplaza por agresiones, pues lo que queda en juego es la calidad de la discusión.

“Y sinceramente, si la única forma que tienen de ‘debatir’ es intentando degradar a una mujer con vulgaridades, el problema nunca ha sido mi opinión política. El problema es el nivel intelectual y humano desde el que muchos están participando en la conversación pública”, concluyó en su mensaje.

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La respuesta de la actriz a quienes la critican por su postura política - crédito @CaroDuarteArte/X

Las reacciones de algunos de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que dejaron opiniones como: “Así es como se habla, no se necesita recurrir a otros métodos para defender su postura”; “Creo que todos tenemos derecho a opinar, una profesión no me hace menos ciudadano”, entre otros.

De acuerdo con una de sus publicaciones en Instagram, los ataques podrían venir por su afinidad con el candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, con quien comparte varias de sus posturas políticas.

Situación similar han vivido seguidores del candidato Iván Cepeda, como es el caso de la actriz Diana Ángel o en las pasadas elecciones en el caso del actor Julián Román, Ernesto Benjumea, Fabio Rubiano y Marcela Valencia, por mencionar algunos.

La pelea entre Diana Ángel y Marbelle

Las recientes tensiones entre Marbelle y Diana Ángel surgieron en el marco de la discusión política en Colombia, justo cuando se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Marbelle
Diana Ángel le respondió a Marbelle al asegurar que huele feo porque le hulle al jabón - crédito @DianAngel01/X

El cruce de declaraciones inició cuando Marbelle, conocida tanto por su carrera musical como por su activa presencia en redes sociales, reaccionó a una publicación que sugería que Diana Ángel abandonaría el país si Abelardo de la Espriella resultaba electo presidente.

Ante la mención de una posible salida de la actriz, Marbelle respondió de forma irónica en la plataforma X: “¡El olor a jabón los espanta!”. Esta frase, que aludía a los rivales políticos y simpatizantes de la izquierda, generó una oleada de reacciones en redes, polarizando aún más a sus seguidores y detractores.

Diana Ángel, por su parte, contestó con sarcasmo y defendió su higiene personal, diciendo: “Porque exigente para bañarme sí soy. Venga, acérquese, hasta la foto de mi perfil huele delicioso”. Esta respuesta buscó desacreditar el comentario de Marbelle y evidenció el tono personal que adoptó la discusión pública.

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