Nicky Jam recordó cómo logró relanzar su carrera musical en Colombia sin equipo ni recursos económicos: “Llegué en 2008 solo con un bolso”

El artista relató sus inicios en Medellín, cantando en discotecas y viajando en taxi antes de alcanzar el éxito - crédito Juan David Botia M / Infobae Colombia

Nicky Jam prepara un espectáculo sin precedentes en Colombia para el 6 de junio de 2026, fecha en la que realizará su primer concierto en un estadio del país. El escenario elegido es el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, donde el artista promete una noche histórica para los seguidores del género urbano.

Este concierto, que ya fue anunciado como Sold out, forma parte del 2026 Tour y representa un hito en la carrera del puertorriqueño nacionalizado colombiano, quien ha señalado reiteradamente la importancia de Colombia en su vida personal y artística.

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Durante una rueda de prensa realizada la tarde del 13 de mayo en el estadio El Campín, el cantante compartió recuerdos sobre los desafíos que enfrentó para convertirse en una de las figuras más reconocidas del reguetón. Con nostalgia y sentido del humor, destacó el papel fundamental que tuvo Colombia en el resurgimiento de su carrera, evocando sus inicios cantando en discotecas de Medellín, donde prácticamente tuvo que empezar desde cero.

“Siempre voy a recordar al Nicky que iba con su música a la radio a tocar puertas para que lo sonaran en la radio, al que se fue en una van a todos los pueblos de Colombia a cantar en discotecas pequeñas. A ese Nicky se le olvidó ser una estrella y simplemente fue humano, y cada que me acuerdo de ese proceso en Colombia, es lo que más me encanta”, dijo Nicky Jam.

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Nicky Jam recordó cómo reconstruyó su carrera en Colombia - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

El cantante de El Perdedor aseguró que su proceso de crecer primero como ser humano empezó a vivirlo cuando decidió vivir en Colombia y despegar de nuevo su carrera. “En ese proceso me mudé para Colombia. Yo vine aquí en el 2008. Y te lo juro, yo tenía solo un bolso atrás con un cd y llegaba a los conciertos en taxis”, reveló el cantante.

Aunque confesó que no fue un momento fácil, recordó el momento con humor, asegurando que intentaba mantener un perfil de cantante reconocido, pero lo que ganaba no era suficiente. “Yo le decía al taxista: ‘Mira, papi, yo me voy a dormir aquí un rato, cuando llegue, no me dejes al frente de la discoteca porque tengo que romper con la percepción, déjame por la esquina’. Y el tipo me dejó en frente de la discoteca y yo durmiendo con la boca abierta”, reveló en medio de risas.

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Con respecto a las producciones de sus shows, confesó que eran de manera improvisada, pues no contaba con un equipo que lo representara ni un DJ que lo acompañara a las presentaciones en las discotecas en las que lo contrataban, “Yo no tenía DJ propio, yo tenía que decirle al de la discoteca cuándo parar la canción o la pista y le tenía que decir ‘zumba’, para que supera que seguía la otra canción... Todos esos procesos, son bonitos”, recordó Nicky Jam.

Nicky Jam habló de la realidad de la fama y la salud mental

En medio de la rueda de prensa, el cantante también ofreció su opinión sincera sobre el peso de la fama y cómo muchas veces el éxito ha llegado a quitarle la tranquilidad.

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“La gente no entiende, pero nosotros (los cantantes) también batallamos, y uno de los comentarios más ignorantes que he escuchado en redes sociales es cuando un cantante dice que está en depresión y la gente comenta: ‘Un millonario en depresión’. Si supieran que tu estatus del bolsillo no tiene nada que ver en cómo tú te sientas”, comentó.

Nicky incluso aseguró que con el éxito, dinero y lujos que llegan con la fama, también llegan personas con envidia o malas intenciones. “Con más dinero, llega más responsabilidad, más problemas, más gente que quiere aprovecharse de lo que tú tienes, gente falsa que solo quiere cosas de ti. Cuando no tenía ni un peso y vivía en una finca, estaba mucho más tranquilo que ahora que tengo todo lo que tengo, porque era una vida mucho más sencilla, ahora es más complejo”, explicó el cantante.

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Nicky Jam reconoció que, a pesar del éxito y los lujos, la fama también implica una carga emocional y social difícil de manejar. El cantante confesó que, en ocasiones, la vida era más sencilla antes de la popularidad y que el dinero no garantiza la tranquilidad - crédito Juan David Botia M / Infobae Colombia

Además, se refirió a la presión de ser siempre el mejor: “Ahora tienes que complacer gente, tienes que preocuparte por mantenerte siempre en la cima, no puedes caerte, porque si te caes, la gente empieza: ‘Ya no eres como antes’”, dijo Nicky.

El artista también envió un mensaje a sus miles de seguidores que estarán junto a él en su concierto el 6 de junio en el estadio El Campín, asegurando que tiene varias sorpresas preparadas, refiriéndose a la producción y algunos invitados.

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