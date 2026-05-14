Colombia

El registrador alertó sobre riesgos electorales en 104 municipios y pidió proteger el voto ante posibles presiones de grupos armados: “Asegurar la zona”

Hernán Penagos informó que, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, evaluará el Plan Democracia para identificar las zonas con mayor presencia de hechos delictivos

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Hernán Penagos insistió que la prioridad es proteger tanto la integridad de los votantes como el desarrollo del proceso democrático - crédito Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, pidió a las autoridades reforzar la seguridad con miras a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Penagos advirtió que en cerca de 104 municipios se identificó un riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un reto para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.

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El funcionario señaló la necesidad de asegurar la llegada del material electoral a estas zonas y de permitir que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin presiones.

El SRC Web integra los documentos en tiempo real con las bases de datos oficiales, eliminando demoras y errores manuales - crédito @Registraduria/X
Hernán Penagos señaló la necesidad de asegurar la llegada del material electoral a estas zonas y de permitir que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin presiones - crédito @Registraduria/X

Insistió en que la prioridad es proteger tanto la integridad de los votantes como el desarrollo del proceso democrático, sobre todo en los territorios donde la influencia de actores armados ilegales amenaza el ejercicio libre del sufragio.

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“Es necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, afirmó Penagos.

Según Hernán Penagos, la Registraduría tiene todo preparado para la jornada electoral prevista para el 31 de mayo de 2026. Aseguró que el material electoral se encuentra en distribución y los jurados están en proceso de capacitación.

“La Registraduría tiene todo preparado para el proceso electoral del 31 de mayo. El material electoral se encuentra en distribución, los jurados de votación están en proceso de capacitación, al igual que las comisiones escrutadoras”, afirmó.

El funcionario afirmó que es indispensable que la ciudadanía acuda a votar de manera libre y destacó la importancia de garantizar la seguridad en los 104 municipios donde existe presencia de grupos ilegales.

Penagos afirmó que se debe garantizar la seguridad en la zona y el traslado del material electoral.

“En cuanto a la seguridad, he reiterado que no basta con que la ciudadanía pueda votar, es fundamental que lo haga de manera libre. Por eso es necesario continuar los esfuerzos en cerca de ciento cuatro municipios con riesgo alto por la presencia de grupos ilegales, donde se requiere asegurar la zona y garantizar el traslado del material electoral para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, aseveró.

La MOE presentará el mapa de riesgos electorales 2026 para identificar amenazas a la transparencia en Colombia - crédito Colprensa
Hernán Penagos afirmó que se debe garantizar la seguridad en la zona y el traslado del material electoral - crédito Colprensa

El registrador Hernán Penagos indicó que revisará junto con la Procuraduría General de la Nación el Plan Democracia con el Ministerio de Defensa y analizar los lugares con mayor incidencia delincuencial.

“La próxima semana, junto a la Procuraduría, revisaremos el Plan Democracia con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para analizar los lugares con mayor incidencia delincuencial. Siempre he sostenido que el riesgo principal no está en la Registraduría, sino afuera, en las calles de Colombia, en prácticas como la compra de votos, la coacción al ciudadano, la financiación ilegal y el uso indebido de recursos públicos en las campañas políticas”, expresó Penagos.

El registrador Nacional, Hernán Penagos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El registrador Hernán Penagos indicó que la Registraduría tiene todo preparado para la jornada electoral prevista para el 31 de mayo de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Recientemente, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que fueron designados 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 708.259 son principales y 142.612 son remanentes.

La selección se realizó mediante sorteos que se llevaron a cabo entre el 4 y el 6 de mayo en la plataforma dispuesta por la Registraduría.

De los jurados de votación designados, 342.315 corresponden a empleados de empresas privadas, 223.942 a estudiantes, 125.381 a docentes, 123.536 a funcionarios públicos y 35.697 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

La Registraduría indicó que las entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas postularon un total de 2.372.773 ciudadanos. Los sorteos contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

Las capacitaciones a los jurados de votación iniciaron el 11 de mayo, en Bogotá y otras ciudades del país, en los horarios de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m.

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