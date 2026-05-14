Colombia

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

La exparticipante, quien ha manifestado interés en una relación con Tebi fuera del programa, se mostró sorprendida por la respuesta del deportista en el detector de mentiras

Guardar
Google icon
Rumores y emociones en La casa de los famosos: Alexa Torrex teme fallarle a su pareja por su atracción hacia Tebi Bernal - crédito Canal RCN
Alexa Torrex se sinceró sobre su experiencia con Tebi Bernal y lanzó una indirecta en redes - crédito Canal RCN

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa generando debate tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia, luego de una dinámica con detector de mentiras que dejó al descubierto las verdaderas intenciones de ambos participantes.

La pregunta sobre si Tebi Bernal tendría una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del reality fue el detonante de una serie de reacciones públicas y comentarios en redes sociales. El creador de contenido respondió durante la transmisión que no considera posible una relación fuera del programa, pese a la cercanía y los momentos compartidos durante la competencia.

PUBLICIDAD

El tema se intensificó cuando Alexa Torrex decidió pronunciarse tras escuchar la respuesta de Bernal. En una transmisión en vivo, la creadora de contenido confesó sentirse decepcionada por la manera en que el participante abordó la situación. “Yo fui sincera, no puedo afirmar que él no lo hizo también, pero lo mío fue de verdad”, expresó. Alexa Torrex agregó que su percepción de la relación fue distinta a la que se mostró en la dinámica, y enfatizó que ambos vivieron el reality desde una perspectiva única.

Confesión de Alexa Torrex sobre la pérdida de un hijo conmueve a participantes y audiencia - crédito cortesía Canal RCN
Tebi Bernal respondió que no ve posible una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del programa, pese a la cercanía mostrada durante la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Durante la actividad del detector de mentiras, Tebi Bernal expuso que sí sintió atracción hacia Alexa Torrex, pero explicó que existen diferencias relacionadas con la edad y los hábitos de vida que dificultarían una relación fuera del programa. “Yo sentí atracción, entonces, por el momento, mientras todo se da, creería que no”, afirmó el creador de contenido. Además, consideró que la salida de Alexa Torrex del reality fue positiva para ambos a nivel emocional, ya que le permitió sentirse más tranquilo dentro de la competencia.

PUBLICIDAD

La reacción de Alexa Torrex no tardó en llegar a redes sociales. A través de su cuenta en X, la influenciadora compartió un mensaje que muchos seguidores interpretaron como una indirecta para Tebi Bernal. “El detector de mentiras me hizo la vida más fácil”, escribió, generando múltiples comentarios y reacciones entre los seguidores del reality. Este episodio provocó que la conversación sobre su relación se trasladara fuera de la casa de los famosos y se expandiera en plataformas digitales.

El entorno cercano a Alexa Torrex también se involucró en la polémica. Su hermana intervino en redes sociales, sugiriendo que Tebi Bernal habría utilizado a la creadora de contenido durante su participación en el reality, interpretación que acentuó el debate y llevó a nuevos cuestionamientos sobre la autenticidad de los vínculos formados dentro del programa.

Aura Cristina opinó sin filtros sobre algunos participantes, en particular sobre Alexa Torrex - crédito cortesía Canal RCN
Alexa reaccionó en redes sociales tras la emisión, lanzando una indirecta y generando múltiples comentarios entre los seguidores del programa - crédito cortesía Canal RCN

La expectativa aumentó tras confirmarse que Alexa Torrex regresaría temporalmente a La casa de los famosos Colombia para tener una cita romántica con Tebi Bernal, programada para la noche del 13 de mayo. Este reencuentro ha generado gran interés entre los televidentes, quienes esperan que ambos aclaren las dudas pendientes y conversen sobre lo ocurrido dentro y fuera de la competencia. La producción del reality destacó que la dinámica del detector de mentiras ha dejado momentos de alta tensión en temporadas anteriores, especialmente en torno a temas de lealtad y relaciones personales.

En medio de la controversia, Alexa Torrex también se refirió a los comentarios que ha recibido en redes sociales. Reconoció que parte del público la ha tildado de “migajera” y le han pedido valorarse más, a raíz de las declaraciones de Tebi Bernal. Pese a las críticas, la creadora de contenido subrayó que actuó desde el corazón y que su participación en el programa fue auténtica. “No voy a decir que él me quiere, pero yo sí fui sincera”, reiteró durante su transmisión en vivo.

Por su parte, Tebi Bernal insistió en que las diferencias personales y de estilo de vida hacen difícil considerar una relación sentimental fuera de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido afirmó que la experiencia dentro del reality le sirvió para reflexionar sobre sus vínculos y prioridades, aunque dejó abierta la posibilidad de conversar con Alexa Torrex fuera de cámaras en el futuro.

Alexa Torrex y Beba de la Cruz protagonizan explosivo enfrentamiento previo a la gala de nominaciones - crédito cortesía Canal RCN
Alexa ha enfrentado críticas en redes y defendió su sinceridad durante el programa, reafirmando que actuó desde el corazón - crédito cortesía Canal RCN

La situación ha mantenido la atención de los seguidores del programa, quienes aguardan el desenlace del reencuentro y la eventual conversación pendiente entre ambos. Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la dinámica de los vínculos personales y las emociones en el reality se ha convertido en parte fundamental del interés del público y de la conversación en redes sociales.

Temas Relacionados

Alexa TorrexTebi BernalLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registrador Hernán Penagos quedó fuera de la reunión entre Gustavo Petro y las misiones de observación electoral: qué pasó

Fuentes de la Registraduría informaron a Infobae Colombia que el registrador Penagos no recibió invitación para asistir a la reunión realizada en la Casa de Nariño

Registrador Hernán Penagos quedó fuera de la reunión entre Gustavo Petro y las misiones de observación electoral: qué pasó

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

El cantante paisa se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio y, en medio de un reciente evento en Medellín, dio detalles del nuevo proyecto que está enfocado en sus raíces

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Qué es la lipólisis láser, procedimiento realizado a Yulitza Tolosa, la mujer que desapareció en el barrio Venecia, en Bogotá

Las autoridades investigan la cadena de hechos ocurridos tras una intervención prolongada en una clínica del sur de la ciudad, mientras aumenta la preocupación por la falta de regulación en servicios médicos privados

Qué es la lipólisis láser, procedimiento realizado a Yulitza Tolosa, la mujer que desapareció en el barrio Venecia, en Bogotá

Video | Usuario de Transmilenio enfrentó a piedra a un hombre que intentó colarse: “Nada como iniciar el día jugando ponchados”

El caso se presentó en una de las estaciones de la troncal de la autopista Norte en Bogotá

Video | Usuario de Transmilenio enfrentó a piedra a un hombre que intentó colarse: “Nada como iniciar el día jugando ponchados”

Receta rápida para hacer un guacamole sin picante para todos los gustos

Esta versión se adapta a cualquier platillo y es ideal para las personas que no toleran el ají

Receta rápida para hacer un guacamole sin picante para todos los gustos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras polémica por suspensión de capturas

Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras polémica por suspensión de capturas

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

El Mindo y el futbolista de la selección Argentina, Gonzalo Montiel, mostraron cómo se transforman los futbolistas colombianos al llegar a ese país

Nicky Jam aconsejó a Beéle por las polémicas y escándalos que lo han rodeado en los últimos años: “Todo eso es necesario”

Maluma explicó por qué mantuvieron en secreto el embarazo de su segundo hijo y reveló cuántos meses de gestación tiene Susana

Deportes

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Este fue el insólito error del arquero de la selección Colombia Kevin Mier con el Cruz Azul de México a menos de un mes del debut en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo se refirió a la ausencia de Falcao en la prelista para el Mundial 2026: “Si estuviera al nivel competitivo de sus compañeros”

Roger Martínez se despachó contra Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la lista de 55 preconvocados a la selección Colombia: “Nunca me cagué”

Néstor Lorenzo justificó la presencia de Sebastián Villa en la prelista de convocados a la selección Colombia: “No somos quiénes para juzgar eternamente”