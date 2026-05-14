Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Alexa Torrex se sinceró sobre su experiencia con Tebi Bernal y lanzó una indirecta en redes - crédito Canal RCN

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa generando debate tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia, luego de una dinámica con detector de mentiras que dejó al descubierto las verdaderas intenciones de ambos participantes.

La pregunta sobre si Tebi Bernal tendría una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del reality fue el detonante de una serie de reacciones públicas y comentarios en redes sociales. El creador de contenido respondió durante la transmisión que no considera posible una relación fuera del programa, pese a la cercanía y los momentos compartidos durante la competencia.

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El tema se intensificó cuando Alexa Torrex decidió pronunciarse tras escuchar la respuesta de Bernal. En una transmisión en vivo, la creadora de contenido confesó sentirse decepcionada por la manera en que el participante abordó la situación. “Yo fui sincera, no puedo afirmar que él no lo hizo también, pero lo mío fue de verdad”, expresó. Alexa Torrex agregó que su percepción de la relación fue distinta a la que se mostró en la dinámica, y enfatizó que ambos vivieron el reality desde una perspectiva única.

Tebi Bernal respondió que no ve posible una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del programa, pese a la cercanía mostrada durante la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Durante la actividad del detector de mentiras, Tebi Bernal expuso que sí sintió atracción hacia Alexa Torrex, pero explicó que existen diferencias relacionadas con la edad y los hábitos de vida que dificultarían una relación fuera del programa. “Yo sentí atracción, entonces, por el momento, mientras todo se da, creería que no”, afirmó el creador de contenido. Además, consideró que la salida de Alexa Torrex del reality fue positiva para ambos a nivel emocional, ya que le permitió sentirse más tranquilo dentro de la competencia.

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La reacción de Alexa Torrex no tardó en llegar a redes sociales. A través de su cuenta en X, la influenciadora compartió un mensaje que muchos seguidores interpretaron como una indirecta para Tebi Bernal. “El detector de mentiras me hizo la vida más fácil”, escribió, generando múltiples comentarios y reacciones entre los seguidores del reality. Este episodio provocó que la conversación sobre su relación se trasladara fuera de la casa de los famosos y se expandiera en plataformas digitales.

El entorno cercano a Alexa Torrex también se involucró en la polémica. Su hermana intervino en redes sociales, sugiriendo que Tebi Bernal habría utilizado a la creadora de contenido durante su participación en el reality, interpretación que acentuó el debate y llevó a nuevos cuestionamientos sobre la autenticidad de los vínculos formados dentro del programa.

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Alexa reaccionó en redes sociales tras la emisión, lanzando una indirecta y generando múltiples comentarios entre los seguidores del programa - crédito cortesía Canal RCN

La expectativa aumentó tras confirmarse que Alexa Torrex regresaría temporalmente a La casa de los famosos Colombia para tener una cita romántica con Tebi Bernal, programada para la noche del 13 de mayo. Este reencuentro ha generado gran interés entre los televidentes, quienes esperan que ambos aclaren las dudas pendientes y conversen sobre lo ocurrido dentro y fuera de la competencia. La producción del reality destacó que la dinámica del detector de mentiras ha dejado momentos de alta tensión en temporadas anteriores, especialmente en torno a temas de lealtad y relaciones personales.

En medio de la controversia, Alexa Torrex también se refirió a los comentarios que ha recibido en redes sociales. Reconoció que parte del público la ha tildado de “migajera” y le han pedido valorarse más, a raíz de las declaraciones de Tebi Bernal. Pese a las críticas, la creadora de contenido subrayó que actuó desde el corazón y que su participación en el programa fue auténtica. “No voy a decir que él me quiere, pero yo sí fui sincera”, reiteró durante su transmisión en vivo.

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Por su parte, Tebi Bernal insistió en que las diferencias personales y de estilo de vida hacen difícil considerar una relación sentimental fuera de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido afirmó que la experiencia dentro del reality le sirvió para reflexionar sobre sus vínculos y prioridades, aunque dejó abierta la posibilidad de conversar con Alexa Torrex fuera de cámaras en el futuro.

Alexa ha enfrentado críticas en redes y defendió su sinceridad durante el programa, reafirmando que actuó desde el corazón - crédito cortesía Canal RCN

La situación ha mantenido la atención de los seguidores del programa, quienes aguardan el desenlace del reencuentro y la eventual conversación pendiente entre ambos. Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la dinámica de los vínculos personales y las emociones en el reality se ha convertido en parte fundamental del interés del público y de la conversación en redes sociales.

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