Este fue el insólito error del arquero de la selección Colombia Kevin Mier con el Cruz Azul de México a menos de un mes del debut en el Mundial 2026

En el partido del Cruz Azul, el colombiano se vio comprometido en el gol de las Chivas Rayadas del Guadalajara-crédito TUDN

El colombiano Kevin Mier protagonizó el empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara en la ida de las semifinales de la Liga MX, en partido disputado el 14 de mayo de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, dejando la definición pendiente para la revancha del sábado 16 de mayo a las 8:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara.

La jugada ocurrió al minuto 29, cuando Mier soltó un balón tras un disparo del delantero Ricardo Marín, situación que aprovechó Santiago Sandoval para marcar el 0-1 parcial para Chivas. Inmediatamente después de la acción, el guardameta santandereano manifestó su frustración por el impacto de la jugada.

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El arquero colombiano cometió un error en el primer gol de Chivas, pero mantuvo la confianza de la Selección Colombia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Enseguida, el cuadro local igualó el resultado con anotación de Cristian González al minuto 37. Tras el descanso, ángel Sepúlveda puso el 2-1 parcial para Chivas al minuto 50, pero seis minutos después, el delantero nigeriano Christian Ebere marcó el empate definitivo desde el punto penal para Cruz Azul.

A pesar de haber cometido un error determinante que desembocó en el primer tanto de las Chivas Rayadas, el arquero recibió una calificación de 6,7 sobre 10 según la calificación de Sofascore y permanece en consideración para integrar la lista final de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

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Estadísticas de Kevin Mier con el Cruz Azul en la temporada 2026

Kevin Mier se consolidó como uno de los titulares en el equipo de la "Máquina Cementera"-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Con el Cruz Azul, Mier estuvo en 4 partidos en todas las competencias en un total de 630 minutos en la Liga MX, recibiendo un total de 1 goles, y dejando su valla invicta en una oportunidad, desde que se recuperó de la fractura de tibia que sufrió a finales de 2025.

A continuación, estos son los detalles del partido en el cual el exportero de Atlético Nacional no recibió gol:

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9 de mayo de 2026 - Liga MX: 90 minutos en el Cruz Azul 3-0 Atlas

Kevin Mier hace parte de la prelista de la selección Colombia camino al Mundial de 2026

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X

El técnico argentino Néstor Lorenzo ha revelado este 14 de mayo la prelista de 55 futbolistas que integrarán la primera fase del proceso de selección de la selección Colombia de cara al Mundial 2026 en Norteamérica, un anuncio que marca el inicio de la etapa final de preparación antes de la competencia internacional más importante del año.

Entre los detalles sobresalientes, el propio Lorenzo subrayó durante la conferencia de prensa que la elección de Sebastián Villa —actualmente jugador de Independiente Rivadavia de Argentina— responde a su buen momento deportivo, argumento al que suma la constante observación del desempeño de Durán en el Zenit de Rusia.

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También es importante recordar que Mier está en la lista de preconvocados, peleando un puesto junto a Álvaro Montero, portero del Vélez Sarsfield de Argentina, Andrés Mosquera Marmolejo, figura de Santa Fe, Camilo Vargas, titular de Atlas de México y la Tricolor, Aldair Quintana, guardameta recién llegado al Independiente del Valle de Ecuador.

A continuación, esta es la lista que entregó Néstor Lorenzo:

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Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marmolejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yáser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jaminton Campaz Johan Carbonero Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetré Jhon Córdoba Juan Guillermo Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Willer Ditta Jhon Jáder Durán Carlos Andrés Gómez Sebastián Gómez Juan Camilo “Cucho” Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Jhon Stiven Mendoza Yerry Mina Johan Mojica Yerson Mosquera Daniel Muñoz Eddier Ocampo Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Fernando Quintero Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Jhojan Romaña Davinson Sánchez Jhon Solis Luis Suárez Sebastián Villa Neyser Villarreal Kevin Viveros Luis Díaz James Rodríguez