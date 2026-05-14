Roger Martínez se despachó contra Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la lista de 55 preconvocados a la selección Colombia: “Nunca me cagué”

Roger Martínez juega desde hace dos temporada en el Al Taawoun FC de la Liga de Arabia Saudí - crédito X/@AlTaawoun FC

Roger Martínez, uno de los jugadores del proceso de la selección Colombia y que ha sido convocado en algunas ocasiones por Néstor Lorenzo, se pronunció a través de sus redes sociales por la ausencia en la lista de 55 jugadores preseleccionados por el entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las historias de Instagram, el extremo atacante valoró sus cifras en el Al-Taawon FC de la primera división de Arabia Saudita: “Increíble 😡 el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO 🇨🇴 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas 🤷🏾‍♂️ peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".

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El delantero que ha pasado por clubes como el América de México y Racing Club - crédito Instagram/@Rogermartínez94

Además, no pasó por alto las ocasiones en las que fue colocado en posiciones diferentes a las que juegan en los clubes y acusó a Néstor Lorenzo de llamar únicamente a los jugadores de la “rosca”: “Siempre que tuve la oportunidad 🇨🇴 nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo 🍩 más de lo mismo pero ahí wee”.

El futbolista, de 31 años, registra 28 partidos jugados con la selección Colombia en donde ha maracado cuatro goles. Su última convocatoria fue para los partidos contra Bolivia en El Alto, donde la Tricolor perdió 1-0, y salió lesionado a los 23 minutos por un esguince de tobillo. Su primer llamado fue en 2016, cuando jugaba en Racing Club y fue convocado para la Copa América Centenario donde jugó tres partidos.

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Roger Martínez recibió su primera convocatoria a la selección Colombia en 2016 y ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo - crédito Al Taawoun FC

En el Al-Taawon FC completa su segunda temporada y en el último año jugó 32 partidos y marcó 23 goles. Sin embargo, su equipo es quinto en la tabla de posiciones de la Liga Saudí con 52 puntos. El colombiano es cuarto en la tabla de máximos goleadores por detrás de Iván Toney, el colombo-mexicano Julián Quiñónes y el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Estos son los jugadores que conforman la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).

Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).

Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).

Andrés Román - Atlético Nacional (COL).

Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX).

Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).

Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).

Cristian Borja - Club América (MEX).

Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C. (ENG).

David Ospina - Atlético Nacional (COL).

Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).

Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).

Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).

Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).

James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).

Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).

Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).

Jhon Arias - Palmeiras (BRA).

Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Solís - Birmingham City F.C. (ENG).

Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).

Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA).

Johan Mojica - Mallorca (ESP).

Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).

Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).

Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).

Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).

Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).

Juan David Cabal - Juventus (ITA).

Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).

Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).

Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).

Kevin Castaño - River Plate (ARG).

Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).

Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).

Luis Díaz - Bayern München (GER).

Luis Suárez - Sporting C.P. (POR).

Neyser Villarreal - Cruzeiro E.C. (BRA).

Nelson Deossa - Real Betis (ESP).

Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).

Richard Ríos - Benfica (POR).

Santiago Arias - Independiente (ARG).

Sebastián Gómez - Coritiba F.C. (BRA).

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).

Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).

Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).

Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).

Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).