Néstor Lorenzo sobre la presencia de Sebastián Villa en la prelista de convocados a la selección Colombia: “No somos quiénes para juzgar eternamente”

El entrenador de la selección Colombia defendió abiertamente al futbolista que en 2023 fue declarado culpable por agredir físicamente a su expareja - crédito FCF

Néstor Lorenzo defendió la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y reveló que habló personalmente con el extremo antes de convocarlo. El técnico de la selección Colombia explicó, en rueda de prensa a la que asistió Infobae Colombia, que el criterio personal siempre ha pesado en sus decisiones y que hoy el jugador cumple con las condiciones para competir por un puesto.

Villa cargó durante años con una condena por violencia de género que lo mantuvo fuera del radar de Lorenzo. En junio de 2023, un tribunal de Lomas de Zamora en Argentina lo declaró culpable de amenazas coactivas y lesiones leves en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. La pena fue de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional.

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El técnico fue directo al reconocer que el historial personal del jugador había sido un obstáculo explícito. “Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento, porque él había tenido algún tema o todavía estaba”, dijo Lorenzo ante los periodistas.

Sebastián Villa había sido bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol para los partidos amistosos de marzo contra Francia y Croacia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Tras su salida de Boca Juniors —club que anunció que no volvería a vestir su camiseta luego de la condena—, Villa pasó por el fútbol europeo y se relanzó en Independiente Rivadavia, donde actualmente es figura y recuperó nivel competitivo.

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“Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura”, afirmó el entrenador. Agregó que el extremo compite dentro del grupo de jugadores que disputan su posición en el esquema de la selección.

Antes de incluirlo en la prelista, Lorenzo tomó una decisión que consideró innegociable: hablar directamente con Villa. “No lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba”, sostuvo el técnico. La conversación lo convenció. “Lo noté sincero, lo noté bien”, describió Lorenzo, y recordó el momento que más lo marcó del diálogo: “Me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’”.

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Lorenzo cerró el tema con una reflexión sobre la segunda oportunidad. “En todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente”, planteó ante la prensa. El técnico reconoció que Villa recibió su castigo en su momento: “En su momento sí se lo juzgó y se lo castigó. Hoy en día está jugando, está a disposición”.