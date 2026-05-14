Colombia

Lo pueden multar si su carro se queda sin gasolina en Colombia: esta es la razón y la cantidad de dinero que tendría que pagar

La normativa de tránsito establece sanciones cuando un automotor interrumpe la circulación en calles o carreteras, situación que puede derivar en comparendos e incluso en la inmovilización del vehículo, con costos adicionales para el conductor

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Hombre empuja un coche plateado en el arcén de una carretera colombiana con dos señales de advertencia, un cono y un camión amarillo al fondo, al atardecer.
Un carro detenido por falta de gasolina bloquea la vía y puede derivar en una multa superior a $800.000 en Colombia si afecta la movilidad o genera congestión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quedarse sin gasolina en plena vía no solo es incómodo, sino que también puede salir bastante caro en Colombia.

Aunque muchos conductores lo ven como un simple “descuido del tanque”, la realidad es que este tipo de situaciones puede terminar en una multa que supera los $800.000 e incluso en la inmovilización del vehículo si se afecta la movilidad o la seguridad vial.

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El Código Nacional de Tránsito no sanciona directamente el hecho de quedarse sin combustible, pero sí castiga cualquier situación en la que un vehículo termine bloqueando la vía o interfiriendo con el flujo normal del tráfico. En otras palabras, el problema no es la gasolina en sí, sino lo que pasa después: el carro detenido en un punto crítico.

En 2026, la sanción más relacionada con este tipo de casos es la infracción C03, que aplica cuando un vehículo obstruye la calzada o una intersección. Según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, esta multa puede llegar a los $875.452, lo que equivale aproximadamente a quince salarios mínimos diarios legales vigentes. Y ojo: el comparendo puede aplicarse tanto a carros como a motos.

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Un agente de tránsito colombiano con uniforme señala un documento en un portapapeles que sostiene un conductor preocupado junto a su auto con el capó abierto.
Las autoridades pueden imponer la infracción C03 cuando un vehículo queda inmovilizado en la vía, incluso si la causa es haberse quedado sin combustible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la práctica, esto significa que si un vehículo se queda varado por falta de gasolina y queda atravesado en una avenida, una intersección o un punto de alto flujo, puede ser sancionado sin mucha discusión. Las autoridades no evalúan si fue descuido o emergencia, sino el impacto real en la movilidad.

El tema no es menor en ciudades como Bogotá, donde el tráfico ya es bastante pesado. Un solo carro detenido puede generar trancones en cadena, afectar rutas de transporte público y aumentar el riesgo de accidentes por maniobras inesperadas de otros conductores.

Además de la multa, hay otro golpe al bolsillo: la inmovilización del vehículo. En esos casos, el conductor debe asumir costos adicionales como grúa y patios, lo que puede hacer que el problema termine siendo mucho más costoso que simplemente haber llenado el tanque a tiempo.

El director de Urbavial, James Gómez, explicó en entrevista con el diario El País que no es necesario que ocurra un accidente para que proceda la sanción. Basta con que el vehículo esté detenido en una vía de alto flujo o en un punto donde represente un obstáculo para el tránsito. Es decir, la infracción se configura por la obstrucción, no por el motivo.

Las autoridades recomiendan revisar el nivel de combustible antes de viajar para evitar varadas, congestión y posibles comparendos por obstrucción de la vía - crédito Colprensa
Las autoridades recomiendan revisar el nivel de combustible antes de viajar para evitar varadas, congestión y posibles comparendos por obstrucción de la vía - crédito Colprensa

La infracción C03 contempla varios escenarios: vehículos que bloquean completamente la vía, que quedan mal estacionados tras quedarse sin combustible o que se ubican en zonas peligrosas como curvas, túneles o sitios de baja visibilidad. En todos estos casos, el agente de tránsito puede imponer el comparendo de forma inmediata.

Sin embargo, la norma también tiene matices. Si un vehículo se detiene por un accidente y el conductor toma medidas de seguridad adecuadas —como activar luces de emergencia y señalizar con triángulos reflectivos—, la situación puede no derivar en sanción. Pero esto solo aplica cuando hay una causa justificada y no simple negligencia.

Este tipo de comparendos son más frecuentes de lo que parece, especialmente en horas pico o en corredores principales, donde cualquier bloqueo genera efectos en cadena sobre el tráfico.

Vista trasera de un carro plateado detenido con luces de emergencia en una avenida de Bogotá, rodeado por tráfico denso de buses, autos y motos.
Quedarse sin gasolina en carretera puede terminar en sanción si el vehículo queda mal ubicado y obstruye la circulación o representa un riesgo para otros conductores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entonces, ¿cómo evitar terminar pagando una multa por quedarse sin gasolina? La recomendación de las autoridades es sencilla pero clave: no conducir con el tanque en reserva extrema. Aunque muchos conductores creen que “alcanzan a llegar”, ese margen de error suele ser el que termina generando el problema.

También se recomienda revisar el nivel de combustible antes de trayectos largos, especialmente en carretera, donde las estaciones de servicio pueden estar más separadas entre sí.

Y si el vehículo empieza a fallar o se queda sin gasolina, lo más importante es orillarse lo antes posible, activar las luces de emergencia y señalizar correctamente para evitar riesgos.

Al final, más allá de la multa, el foco de la norma es la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Un vehículo detenido en el lugar equivocado puede afectar a decenas o incluso cientos de personas en cuestión de minutos.

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