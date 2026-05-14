Concejala de Bogotá calificó como mal “negocio” beneficios tributarios aprobados para los partidos de la selección Colombia en El Campín

La cabildante dijo que el Distrito quedó en desventaja con la negociación - crédito Sencia | @VargasSilvaMV/X

El 7 de mayo de 2026, el Concejo Distrital de Bogotá aprobó en plenaria un proyecto que otorga beneficios tributarios temporales a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para la organización de partidos de las selecciones masculinas y femeninas en la capital.

Frente a este tema, la concejala María Victoria Vargas, del Partido Liberal, manifestó su desacuerdo con los lineamientos establecidos en el documento durante la sesión del miércoles 13 de mayo.

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La iniciativa, que ahora debe ser firmada y sancionada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, busca consolidar a Bogotá como sede estratégica de grandes eventos deportivos, potenciar el turismo y fortalecer la economía local.

Vargas afirmó en la plenaria que aprobó la exención del ICA (Impuesto de Industria y Comercio) y de la estampilla para la Selección Colombia, pero planteó dudas sobre el alcance de los beneficios: “Que si bien es cierto, nadie puede negar que si se lleva a cabo aquí en el estadio El Campín que juegue la Selección Colombia (...) obviamente va a traer turismo, va a haber mayor utilización de los hoteles, de los restaurantes”, señaló la cabildante.

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La cabildante de Partido Liberal afirmó que "no fue un buen negocio" para el Distrito el acuerdo con Sencia - crédito @VargasSilvaMV/X

"Pero lo que sí es cierto es que definitivamente lo que se recaude por concepto de boletería, en fin, de eso no le representa absolutamente nada al distrito, pero absolutamente nada”, complementó Vargas, al mencionar que El Campín “se dio en concesión al consorcio Sencia mediante una APP (Asociación Público Privada), y por lo que ella se atrevió a decir ”no fue un buen negocio para Bogotá, [efecto de transición] que se adjudicó antes de irse la hoy candidata a la presidencia de la República, exalcaldesa mayor Claudia López".

La concejal Vargas señaló que a Sencia “se le dio una concesión por treinta años”, y el Distrito “se quedó con un palco y 100 tiquetes para la promoción de deportistas y solo el 1% de esos ingresos, que realmente será el 0.2% anualmente, equivalente a 235′000.000 de pesos al año".

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Para ejemplificar el mal negocio que rotuló Vargas, ella dijo que “cuando lo hacía directamente el Instituto de Recreación y Deporte (Idrd) le generaba 3.000 millones de pesos más. Entonces, quien se beneficia finalmente, Sencia, son ellos”.

La concejal dejó más suspicacias en el recinto, al preguntar: “¿Por qué a ellos (Sencia) se los dieron por diez años? ¿Y por qué en otros departamentos del país, por ejemplo, en Barranquilla (la actual casa de la Selección Colombia), era por menos tiempo?“

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Pese a que Vargas aseveró que tiene “conocimiento” sobre un proyecto que se adelanta y en el que “también van a poner el mismo plazo para la exención de igual al del Distrito Especial”, para dejar las cargas equilibradas con el estadio Metropolitano en la capital del Atlántico.

Vargas dejó constancia de que tarde o temprano el tiempo le dará a ella razón - crédito @VargasSilvaMV/X

Al final, la cabildante sentenció que “ese contrato de concesión desde el comienzo olió a feo, sigue oliendo feo y continuará oliendo feo”.

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La concejal se atrevió a vaticinar que algo delicado podría estarse cocinando a futuro: “Tengan ustedes la, la seguridad que el tiempo se encargará de darme la razón y ya estamos viendo actuaciones de Sencia con relación a que dos tribunas, las cierran para darle prelación a conciertos antes que al fútbol”.

Los beneficios incluyen la exención del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y de las estampillas distritales para los eventos deportivos de fútbol profesional celebrados en los estadios del Distrito Capital. Estas exenciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2036.

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Además de los incentivos fiscales, el acuerdo contempla que la Administración Distrital adoptará un procedimiento preferente y simplificado para la expedición de permisos necesarios para el uso temporal del espacio público durante las actividades relacionadas con estos eventos.

El nuevo acuerdo otorga exenciones temporales en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol hasta 2036 - crédito Secretaría de Hacienda de Bogotá

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, celebró la aprobación de la iniciativa y destacó el papel que puede desempeñar la ciudad como anfitriona de la Selección: “Esperamos gozar de la alegría de fútbol todos juntos y que Bogotá sea la casa de la selección”.

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El impacto económico de estos eventos se estima en cerca de 19 mil millones de pesos por partido, considerando la mayor demanda en sectores como hotelería, restaurantes, bares, transporte y servicios logísticos, así como el incremento de ventas en comercios y productos locales.