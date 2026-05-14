Néstor Lorenzo se refirió a la ausencia de Falcao en la prelista para el Mundial 2026: “Si estuviera al nivel competitivo de sus compañeros”

Este video documenta una rueda de prensa en Bogotá donde el entrenador de la selección Colombia presenta la lista previa oficial de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La exposición incluye detalles sobre las decisiones de convocatoria, abordando las inclusiones y las ausencias de determinados jugadores en la preselección nacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La publicación de la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, revelada el 14 de mayo de 2026, estuvo marcada por la ausencia de Radamel Falcao García.

El seleccionador nacional, el argentino Néstor Lorenzo, brindó explicaciones directas sobre su decisión, dejando claro que el criterio adoptado se centró principalmente en el desempeño.

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“Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, por lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y, bueno, y la competencia que tiene con los compañeros”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa.

Consultado sobre la situación de Falcao, Lorenzo dejó en evidencia la tensión entre el respeto personal y la necesidad de tomar decisiones difíciles. “Falcao es jugador de fútbol todavía. O sea, sería una falta de respeto de mi parte. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso”, aseguró el técnico, remarcando que la decisión no desconoce la trayectoria del delantero, sino que responde al análisis de su momento actual.

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De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

En una reflexión sobre la experiencia emocional que atraviesan quienes quedan al margen de una convocatoria mundialista, el seleccionador recordó su propia vivencia: “A mí me pasó, yo fui también jugador de selección y cuando quedaba afuera, te querés matar. Yo entiendo a los muchachos”, agregó Lorenzo, mostrando empatía hacia el plantel.

Pese a justificar la exclusión bajo criterios de meritocracia, el entrenador confesó su aprecio por el ex capitán: “Yo a Falcao lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero, pero bueno, esto es así. Hay que elegir y yo sé que es duro”, concluyó el argentino.

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En la atención a medios de comunicación, Lorenzo entregó la lista de jugadores que harán parte del grupo de seleccionados que podrían vestir la tricolor en el grupo final rumbo al Mundial 2026:

Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marmolejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yáser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jaminton Campaz Johan Carbonero Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetré Jhon Córdoba Juan Guillermo Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Willer Ditta Jhon Jáder Durán Carlos Andrés Gómez Sebastián Gómez Juan Camilo “Cucho” Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Jhon Stiven Mendoza Yerry Mina Johan Mojica Yerson Mosquera Daniel Muñoz Eddier Ocampo Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Fernando Quintero Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Jhojan Romaña Davinson Sánchez Jhon Solis Luis Suárez Sebastián Villa Neyser Villarreal Kevin Viveros Luis Díaz James Rodríguez

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Juan Guillermo Cuadrado y su presencia de nuevo en la Tricolor

La inclusión de Juan Guillermo Cuadrado en la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia ha generado preguntas, especialmente porque el futbolista dejará el Pisa de Italia y su futuro deportivo sigue sin definirse. Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, abordó este tema y resaltó el valor humano y profesional del mediocampista.

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“Juan es una persona que, más allá de jugar, siempre se entregó a la selección, como todos. Pero él lo hizo de una manera muy especial”, destacó el seleccionador al referirse a la actitud del jugador. El entrenador recalcó la relación cercana que mantiene con Cuadrado y defendió su presencia en la lista: “Lo conozco mucho, hablo seguido con él y creo que merece estar ahí, por lo menos hasta el último momento en la competencia, en el contexto actual”.

El técnico lamentó los problemas físicos que han afectado la continuidad del volante: “Sin duda, nos hubiera gustado que pudiera competir más, que no tuviera las lesiones que lo alejaron un poco de la titularidad”. A pesar de estas dificultades, Lorenzo destacó el compromiso del jugador con el equipo nacional.

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El técnico se refirió al regreso de una de las grandes figuras del Mundial de Brasil de 2014-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Reconociendo los esfuerzos realizados, el seleccionador agregó: “Sé que hizo mucho sacrificio, incluso para quedarse en Italia, pensando en la selección. Ese es el compromiso que queremos de todos, el que les pedimos a todos los jugadores. En ese sentido, Juan ha sido un ejemplo y quiero que eso se mantenga”.

En cuanto a la planificación para la próxima competencia, Lorenzo confirmó que la concentración de la selección Colombia iniciará en Medellín a partir de la semana del 18 al 24 de mayo. El grupo de jugadores comenzará a reunirse de manera escalonada, mientras se espera la llegada de quienes siguen en actividad con sus clubes.

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La dinámica de la convocatoria implica que el listado definitivo se conocerá en los últimos días de mayo. “La concentración de la selección Colombia comenzará la otra semana en Medellín con el grupo de jugadores que se unirá poco a poco. Y esperaremos a los que están en competencia hasta el último día para que ellos estén disponibles. Por lo que esperamos que entre el 25-26 de mayo tengamos la posibilidad de depurar la lista para entregar el grupo completo de jugadores”, detalló el entrenador.