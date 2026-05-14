Colombia

Nicky Jam aconsejó a Beéle por las polémicas y escándalos que lo han rodeado en los últimos años: “Todo eso es necesario”

El barranquillero fue anunciado como primer invitado especial para el concierto de Nicky Jam en El Campín. El cantante puertorriqueño compartió detalles sobre su experiencia en el estudio junto a Beéle, resaltó su talento y creatividad durante el proceso de colaboración

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Nicky Jam destacó el talento de Beéle y lo calificó como uno de los músicos más sobresalientes con los que ha trabajado recientemente - crédito Juan David Botia / Infobae

El 6 de junio, el estadio El Campín de Bogotá será escenario de uno de los conciertos más esperados del año: Nicky Jam regresa a Colombia como parte de su Tamo Activo Tour y compartirá escenario con Beéle, uno de los talentos emergentes del género urbano.

La presentación incluirá la interpretación en vivo de Ta’ bien, la más reciente colaboración entre Nicky Jam y Beéle, y promete un recorrido por los éxitos más emblemáticos del artista puertorriqueño, además de temas de su álbum Bohemio, en el que explora sonidos y letras personales inspiradas en sus vivencias y en su conexión con Colombia.

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Como parte de la preparación para su concierto, el cantante ofreció una rueda de prensa en la que adelantó algunas de las sorpresas que tendrá el espectáculo, entre ellas la participación del reconocido cantante barranquillero Beéle, a quien destacó como uno de los talentos más sobresalientes con los que ha trabajado recientemente. No obstante, durante el encuentro con los medios, Nicky Jam fue consultado sobre el consejo que le daría a Beéle, considerando que, pese a su éxito, el joven artista también ha estado vinculado a diferentes controversias públicas.

Nicky Jam recomendó a Beéle enfocarse en su crecimiento personal y profesional, incluso ante las polémicas - crédito @nickyjam / Instagram
Nicky Jam recomendó a Beéle enfocarse en su crecimiento personal y profesional, incluso ante las polémicas - crédito @nickyjam / Instagram

“Nosotros compartimos mucho, creo que esta es nuestra tercera canción, pero Beéle es un tipo bien complicado para hablar con él, no lo digo de mala manera, él tiene déficit de atención, yo también tengo eso, pero yo creo que en medio de todo, Beéle lo único que tiene que hacer es vivir”, dijo Nicky.

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Aunque el cantante urbano aseguró que le tiene aprecio al barranquillero, considera que no hay consejo que se le pueda dar a un artista como Beéle que ha atravesado por tantos escándalos. “Tiene que caerse, tiene que levantarse de nuevo, tiene que pasar problemas de chismes, tiene que pasar todo lo que está pasando, todo eso es necesario para que tenga éxito”, explicó.

Con respecto a su experiencia en el estudio de grabación junto a Beéle, Nicky Jam dijo: “El talento que él tiene es estúpido, es un tipo que es mágico y yo veo su proceso de trabajo y es un buen músico. De pronto lo han visto en un par de conciertos medio loquito, pero creando, te toca la guitarra. Por eso el único consejo que yo le puedo dar es: vive la vida, disfruta y aprende de tus errores”, concluyó el cantante.

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