Golpe al tráfico ilegal de combustible: capturaron a cuatro personas con 3.400 galones de diésel que serían del ELN

La policía captura a cuatro personas e incauta 3.400 galones de diésel en Santander - crédito Policía Nacional

En un nuevo golpe contra las economías ilícitas en el país, la Policía Nacional reportó la captura de cuatro personas y la incautación de cerca de 3.400 galones de diésel durante un operativo adelantado en Santander.

El procedimiento, realizado en articulación con el Ejército Nacional, se desarrolló sobre la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga, específicamente en el sector de La Fortuna.

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Las autoridades explicaron que la acción hace parte de las estrategias enfocadas en la protección del capital natural y en la lucha contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de combustibles, actividad que continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados de la Dirección de Carabineros adelantaban labores de control y verificación en la zona cuando detectaron movimientos sospechosos relacionados con el transporte y comercialización irregular de hidrocarburos.

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Las autoridades desmantelan red de tráfico ilegal de combustibles en operativo conjunto en Santander - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la inspección, lograron capturar a cuatro personas señaladas del delito de receptación, conducta contemplada en el artículo 327C del Código Penal colombiano.

Durante el operativo también fueron recuperados aproximadamente 3.400 galones de combustible tipo diésel, además de la inmovilización de dos vehículos y la incautación de cinco teléfonos celulares que, según las autoridades, presuntamente eran utilizados para coordinar actividades ilícitas vinculadas al comercio ilegal de combustibles.

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Fuentes de inteligencia indicaron que este resultado representa una afectación directa a las finanzas de la guerrilla del ELN, organización que tendría injerencia en corredores estratégicos de Santander y Bolívar, donde el tráfico ilegal de hidrocarburos se ha convertido en una de sus principales economías criminales.

Las autoridades señalaron que el combustible ilegal no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, también genera graves afectaciones ambientales y riesgos para las comunidades, debido a las condiciones irregulares en las que suele ser almacenado y transportado.

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Operativo en Santander pone freno al tráfico de diésel ilegal - crédito EFE

Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Barrancabermeja y será esa entidad la encargada de avanzar en las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones ilegales y posibles conexiones con estructuras criminales de mayor alcance.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos conjuntos en corredores estratégicos del país para frenar las economías ilícitas que financian a grupos armados y organizaciones criminales. Asimismo, aseguró que mantendrá los controles sobre el transporte y comercialización de hidrocarburos con el objetivo de fortalecer la seguridad y proteger los recursos naturales del territorio colombiano.

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La policía de Cundinamarca detiene a presuntos responsables de robos y recupera automóvil hurtado en Soacha-Mondoñedo-Mosquera

Las autoridades de Cundinamarca recuperaron un vehículo robado y capturaron a dos personas responsables de atracos en la vía Soacha-Mondoñedo-Mosquera tras semanas de robos que afectaron al menos a quince usuarios.

El incremento de asaltos durante los primeros días de mayo coincidió con celebraciones como el Día de la Madre y generó una respuesta coordinada de la Policía Metropolitana de Soacha, el Departamento de Policía La Sabana y la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

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El operativo, desarrollado la segunda semana de mayo, permitió a las autoridades recuperar uno de los tres vehículos robados recientemente y detener a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición judicial por el delito de receptación, vinculado a la tenencia de bienes hurtados, según precisó el gobernador Jorge Emilio Rey en su cuenta de X, citado por Infobae. Rey subrayó que la vía Soacha-Mondoñedo-Mosquera ha sido aprovechada por delincuentes en los últimos días para intimidar y despojar a familias, consolidándose como un foco de criminalidad.

Durante el operativo, la Policía reforzó la vigilancia con patrullas motorizadas, realizó controles vehiculares e inspecciones de antecedentes en sectores estratégicos, en especial en los accesos entre Soacha y Mosquera y cerca del parque nacional Chicaque.

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El coronel Juan Gómez recomendó a los conductores acudir a puntos de atención policial ante emergencias o esperar llegar a zonas pobladas antes de detenerse - crédito Gobernador de Cundinamarca

El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, el coronel Juan Gómez, detalló al medio: “Gracias al dispositivo que la Policía Nacional desplegó en el corredor vial Soacha - Mondoñedo - Mosquera, unidades logran la captura de dos personas por el delito de receptación y se logra la recuperación de uno de los vehículos hurtados en días anteriores”.

El coronel Gómez recomendó que, ante emergencias como pinchazos o bajas de presión en los neumáticos, los usuarios acudan a los puntos de atención de la Policía Nacional a lo largo del corredor o esperen a llegar a una zona poblada antes de detenerse, para evitar ser víctimas de estos grupos.

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