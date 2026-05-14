Aida Victoria Merlano fue denunciada ante el Bienestar Familiar por su ex, ‘El Agropecuario’: la acusó de abandonar a su hijo para participar en ‘La mansión VIP’

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano relató que debió justificar ante el ICBF las condiciones en las que dejó a su hijo mientras grababa el reality en México, luego de que su expareja y padre del menor la reportara por abandono - crédito @aidavictoria.tv

Luego de su reciente participación en el programa La Mansión VIP, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales luego de exponer la complicada situación que encontró relacionada con su hijo al regresar del reality.

En su cuenta de TikTok, en la que suma más de 3 millones de seguidores, la barranquillera reveló que el padre de su hijo y expareja, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, la reportó ante el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) y la señaló de haber abandonado al pequeño Emiliano para participar en el programa que se graba en México.

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Según expuso la empresaria, con su regreso a Colombia, tuvo que demostrar que su viaje estaba relacionado con asuntos de trabajo, enseñando el contrato por el que le pagaron su estadía en La Mansión VIP, detalles que reveló en varios videos que compartió en sus redes sociales.

En los clips, Aida explica que, tras su regreso y mientras se encontraba en su casa, la nana la sorprendió al informarle que el Icbf estaba en la puerta de su casa. “Yo no entendía qué venía a hacer aquí el Bienestar, y me dice la nana: ‘Es que el papá del niño te mandó al Bienestar Familiar’, yo quedé tiesa y calva... Mira, yo en la vida he visto gente descarada y esta, ¿cómo me vas a hacer eso, infeliz?“, dijo Aida en medio de risas.

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Aida Victoria reveló que su expareja le mandó al Bienestar Familiar por supuesto abandono de su hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram - Icbf Colprensa

Aida explicó que recibió a las funcionarias del Icbf con tranquilidad y le explicaron que entre ellas venía una nutricionista y una psicóloga. “Me empezaron a preguntar lo que comía el niño, fui sacando mis bolsas de galletas, que son supercaras, libres de conservantes, de azúcar y de todo. Él come su pollito, su compota que se la preparamos en casa; yo me sentía poderosa”, recordó.

Después de hablar de la dieta del menor, la psicóloga le preguntó a Aida por el entorno del menor y las personas con las que vive y lo cuidan. “En ese momento llamo a sus dos niñeras y les dije y les expliqué que básicamente siempre está conmigo y sus dos niñeras”, reveló.

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Ante la explicación de Aida, la funcionaria de Icbf le reveló que había sido reportada por su salida del país durante un mes. “Yo le dije: ‘Claro, amor, estaba trabajando, porque como yo mantengo a mi hijo, me toca trabajar’. Entonces fui sacando mi contrato, y me preguntaron que con quién se quedó el menor, porque el padre está diciendo que el menor se quedó con personas desconocidas y que él no sabe en qué circunstancias está”, dijo Aida.

La creadora de contenido explicó que debió justificar su ausencia y presentar pruebas laborales para acreditar el cuidado de su hijo- crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

La empresaria barranquillera confesó que en ese momento una de las niñeras de su hijo habló con la funcionaria y le explicó que Juan David Tejada sí conoce las condiciones en las que estuvo su hijo durante el tiempo que Aida estuvo en México y sustentó sus declaraciones con un chat. “Mari, la nana de mi hijo sacó el chat y mostró que ayer estaban hablando por videollamada y antes de ayer también. Esa mujer mostró el chat donde le mandó video y todo, es más, el 5 de mayo se vio con él, el 28 de abril se vio con él, el 14 de abril se vio con él”, dijo Aida Victoria.

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Merlano relató que uno de los momentos más tensos para el padre del menor ocurrió durante la visita del Bienestar Familiar, cuando El Agropecuario le pidió a la niñera realizar una videollamada para ver al niño. “Voy agarrando yo ese teléfono y voy poniendo videollamada, marco yo, porque tiro la piedra y alzo la mano, y me vio y quedó tieso y le dije: ”Cómo estás? Mira, ahí está el niño, dame un momento, ya te marco, que estoy atendiendo a la gente del Bienestar que me mandaste’“, recordó.

Merlano señaló que mantiene una restricción judicial contra su expareja por violencia intrafamiliar y que existe una demanda por alimentos - crédito @aidavictoriam/IG

En medio de la visita del Icbf, Aida fue cuestionada sobre la relación y cercanía que mantiene con Tejada, lo que ella les confesó que no tiene comunicación porque el empresario cuenta con una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. “Yo tengo la resolución de lo de la violencia intrafamiliar; aquí también está la demanda por alimentos”, reveló.

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