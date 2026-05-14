Colombia

Hombre armado protagonizó tiroteo en un casino de Kennedy, en Bogotá, y resultó herido: esto se sabe

La reacción de la Policía se produjo luego de que se reportara la emergencia, derivando en una balacera que obligó a las autoridades a investigar la posible participación de más personas en el ilícito

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Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X
Las autoridades confirman que el sujeto amenazó a empleados y clientes para robar dinero en efectivo y objetos de valor- Colombia Oscura/X

Momentos de pánico se vivieron en el sur de Bogotá cuando una balacera interrumpió la rutina nocturna de residentes y comerciantes.

Un hombre armado irrumpió en un casino ubicado en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, desatando una secuencia de hechos que puso en alerta a toda la zona. Según el reporte oficial, el incidente ocurrió cerca de las 11:00 p. m. del miércoles 13 de mayo. El individuo, armado, intimidó a trabajadores y clientes para apropiarse de dinero en efectivo y otros objetos de valor dentro del local.

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La alerta de los testigos movilizó de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá, que acudió al llamado para contener la situación.

Los patrulleros arribaron rápidamente al casino, donde el presunto asaltante, al notar su presencia, intentó huir. Durante su fuga, el hombre apuntó con un arma de fuego hacia los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos dentro y fuera del establecimiento.

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La Policía Metropolitana de Bogotá intervino rápidamente tras recibir la alerta por parte de testigos - crédito Captura de video City TV
La Policía Metropolitana de Bogotá intervino rápidamente tras recibir la alerta por parte de testigos - crédito Captura de video City TV

La balacera generó temor en los alrededores, ya que varios habitantes y comerciantes buscaron resguardo ante la incertidumbre. Los agentes policiales, en respuesta, utilizaron sus armas reglamentarias para impedir que el hombre escapara con el botín.

El enfrentamiento concluyó cuando el presunto asaltante quedó herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico.

En este momento, el hombre permanece bajo custodia policial mientras avanza el proceso judicial. Una vez reciba el alta médica, la autoridad competente lo presentará ante un juez de control de garantías, quien determinará su situación jurídica por los cargos de robo y ataque a los agentes.

Luego de restablecer el orden en el sector, los equipos de investigación iniciaron la recolección de pruebas y la toma de testimonios para esclarecer los detalles del asalto. El objetivo de los investigadores es determinar si el detenido actuó solo o contó con la colaboración de otros individuos durante el robo al casino.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El intercambio de disparos entre el asaltante y los agentes policiales provocó momentos de pánico en el sector - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene la vigilancia en la zona y continúa con las labores de identificación de posibles cómplices, mientras el proceso legal contra el presunto delincuente sigue su curso.

Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios, incautan armas y capturan a presunto distribuidor de drogas

El cierre temporal de dos pagadiarios y la incautación de más de 200 armas cortopunzantes marcaron una jornada de intervención policial en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El operativo se realizó en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad y el microtráfico en esta zona del suroccidente de la capital.

Durante la intervención, que formó parte de la estrategia Bogotá Camina Segura, más de mil integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Secretaría de Seguridad se desplegaron en los barrios María Paz y El Amparo, ubicados en las inmediaciones de la central de abastos de Corabastos.

El operativo incluyó registros en comercios, controles a personas y revisiones a vehículos y motocicletas. El objetivo central fue identificar actividades delictivas y reforzar la presencia institucional en sectores identificados como críticos para la comisión de delitos en Bogotá.

El operativo Bogotá Camina Segura desplegó a más de mil uniformados y funcionarios en los barrios María Paz y El Amparo para combatir la inseguridad - crédito @PoliciaBogota / X
El operativo Bogotá Camina Segura desplegó a más de mil uniformados y funcionarios en los barrios María Paz y El Amparo para combatir la inseguridad - crédito @PoliciaBogota / X

Uno de los resultados destacados fue el cierre de dos pagadiarios. Estos establecimientos, que ofrecen alojamiento por periodos cortos y suelen operar fuera de la regulación, fueron intervenidos debido a la ausencia de la documentación requerida y la vinculación con posibles economías ilegales.

En uno de ellos, la policía encontró sustancias alucinógenas listas para su venta; el otro no contaba con el Registro Nacional de Turismo, documentación obligatoria según la normativa vigente.

El operativo también permitió la captura de un hombre al que se le encontraron dos kilos de marihuana y la identificación de más de mil personas.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la policía de Bogotá, explicó: “Tenemos el cierre temporal de dos de los pagadiarios porque no cumplen con la documentación debida. Segundo, tenemos la captura por tráfico y porte de estupefacientes: una persona que se le encontró dos kilos de marihuana. Pero estamos identificando personas. Llevamos más de mil personas identificadas”.

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