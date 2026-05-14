Así se jugarán las semifinales de ida de la Liga BetPlay: Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos decisivos de ida

Santa Fe, Junior, Nacional y Tolima definirán al campeón del FPC en el primer semestre de 2026- crédito Colprensa

Los cuatro equipos que lucharán por la estrella de mitad de año en el fútbol colombiano ya conocen los horarios de sus partidos en los juegos de ida.

El 14 de mayo de 2029, la División Mayor Profesional del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer los horarios de los partidos de los primeros 90 minutos de las semifinales de la Liga BetPlay.

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Los partidos de ida del fútbol colombiano se jugarán el sábado 16 de mayo de 2026-crédito Dimayor

Los primeros 90 minutos de las semifinales del campeonato colombiano se jugarán el 16 de mayo de 2026. El primer juego se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), en dónde Deportes Tolima recibirá a Atlético Nacional.

El cuadro ibaguereño viene de eliminar al Deportivo Pasto, tras vencerlo en un marcador global de 3-0, el 13 de mayo de 2026, mientras que Atlético Nacional no tuvo piedad con Internacional de Bogotá y lo aplastó en el acumulado por 9-2, tras la goleada que consiguió en el Atanasio Girardot por 7-1.

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En la otra llave, se reeditará la final de la Superliga BetPlay 2025 entre Santa Fe y Junior, y que dejó al “Cardenal” como campeón de dicho encuentro.

El partido de ida se disputará en el estadio El Campín, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

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Santa Fe eliminó el 12 de mayo de 2026 al América de Cali tras golearlo por 4-0, mientras que Junior tuvo dificultades ante un Once Caldas combativo, y vencerlo en el marcador global por 3-2 en el estadio Romelio Martínez.