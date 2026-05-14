Shakira confirmó la hora de estreno de ‘Dai, Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026

La colombiana confirmó que el estreno oficial será a las 8:00 p. m. hora de Colombia - crédito @shakira/IG

Shakira fue confirmada como la artista que interpretará la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Esta es la cuarta vez en la que la barranquillera se lleva todas las miradas en la justa futbolera, teniendo en cuenta sus participaciones musicales en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil en 2014 y volviendo al ruedo en 2026, dos décadas después de su primera aparición en este evento.

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La artista presentó un adelanto de lo que será este nuevo sencillo y del que muchos de sus seguidores tienen puestas sus expectativas, teniendo en cuenta el éxito que fue Waka Waka estrenado para la justa deportiva en 2010.

Anuncio oficial de la hora de estreno de la canción de Shakira para el mundial - crédito @shakira/IG

Aunque solamente había confirmado la fecha de estreno de la canicón, con un mensaje en su cuenta de Instagram donde replicó el fragmento del video que fue grabado en el estadio Maracaná de Brasil, finalmente se conoció la hora del lanzamiento.

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“Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”.

Con una imagen en la que nuevamente se ve a la loba, esta vez sosteniendo con una de sus patas el balón que se utilizará en los encuentros en los diferentes estadios, la colombiana confirmó que el estreno será a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), dependiendo de la zona horaria de cada país esta puede cambiar.

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Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron sus comentarios, como: “Definitivamente será histórico”; “Ya queremos escucharla completa, por Dios”; “Queremos que sea igual de histórica a waka waka”, entre otros.

Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. EFE/Shakira

El tema será una colaboración conBurna Boy, el músico nigeriano considerado una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial.Así las cosas, la colombiana suma una nueva canción oficial del evento futbolero que reunirá este años a 48 naciones en la cancha para disputarse la copa mundial, entre las que se encuentra Colombia.

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Qué dice la letra de ‘Dai Dai’:

Oe, oe, eo eh.

Oe, oe, Eo, eh.

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Knew from the day you were born.

(Supe desde el día en que naciste.)

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Here in this place you belonged.

(Aquí a este lugar, pertenecías).

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You’ve been this brave all along.

(Has sido valiente todo el tiempo).

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What broke you once made you strong.

(Lo que te rompió una vez te hizo fuerte).

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

De acuerdo con los seguidores de la colombiana, esta versión trae una mezcla de diferentes idiomas con la palabra “vamos”, con la que los seguidores del balompié internacional alentarán a cada una de las naciones que se disputaran la copa en las canchas.