Estudiantes colombianos recrearon la presentación de Karol G en Coachella con la canción ‘Ta OK’

El video se hizo viral en redes sociales por la autenticidad de los jóvenes en el espectáculo - crédito @weekendtelevision/IG

Como alguna vez lo dijo una Miss Universo colombiana en 2014, los colombianos siguen liderando diferentes escenarios a nivel mundial y prueba de eso fue el impacto que tuvo Karol G en Coachella 2026, con una presentación como artista principal en el Main Stage del festival de música celebrado en Indio, California.

La paisa realizó un recorrido por las diferentes etapas que han marcado su carrera como Mañana será bonito, Bichota Season, Provenza, solo por mencionar algunos. El impacto cultural fue tal que un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Divina Pastora, ubicado en Riohacha, La Guajira, sorprendieron a los usuarios de redes sociales al recrear la presentación de la colombiana con el tema Ta OK.

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El segundo escenario, ubicado a pocos metros del principal, reproduce la tarima acuática utilizada en Coachella, donde Karol G se presentó junto a su equipo de bailarines - crédito montaje captura de pantalla Coachella - Ticketmaster

La presentación se habría desarrollado durante una de las dinámicas escolares que permiten a los estudiantes hacer este tipo de espectáculos en el patio del colegio. Inicialmente, el video muestra a un grupo de jóvenes atentos a sus compañeros, cuando de repente, la cámara capta a los bailarines recreando el show de la Bichota.

Vestidos con uniformes de porristas, los estudiantes se desplazan en un pequeño carro para simular la tarima con la pequeña piscina donde Karol hizo uno de los movimientos más comentados: la bicilieta humana, con sensuales movimientos.

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Este espectáculo estudiantil contó con todos los elementos necesarios para que quedara muy parecido al original, guardando las debidas proporciones, pues hubo humo, luces y un derroche de energía que los puso en el mapa de la viralidad en redes sociales.

Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole

También los estudiantes utilizaron drones para mostrar el profesioonalismo con el que se querían presentar. De fondo se logran percibir los gritos de los jóvenes que veían a sus compañeros darla toda en el show y otra de las canciones que se incluyó fue Oki Doki.

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Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron comentarios, como: “Carolinalo hizo bien, hicimos famosa a la persona que era”; “Independientemente de lo que sea, Karol G será una artista que llegue muy lejos”, entre otros.

Karol G hará historia en los American Music Awards

La próxima entrega de los American Music Awards, que tendrá lugar el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tendrá como protagonista a Karol G, quien recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística. Este galardón, que no se otorgaba desde hace 17 años y que nunca había sido concedido a un artista latino, reconoce a quienes logran trascender fronteras con su música e impacto cultural.

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La organización de los premios destacó que “Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global” y que su autenticidad y conexión con el público han elevado la música latina a nuevos niveles. El álbum Mañana Será Bonito fue fundamental: se convirtió en el primer disco en español de una mujer en debutar en la cima del Billboard 200. La gira mundial de ese trabajo vendió más de 2,3 millones de entradas en 62 conciertos, generando una recaudación superior a USD 300 millones.

La Bichota recibirá el reconocimiento a la excelencia musical de los AMAs, siendo la primera latina en recibirlo, y la primera artista en general en ser reconocida en 17 años - crédito @amas/Instagram

La artista, además, fue la primera mujer hispanohablante en ganar un Grammy anglo en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. Su influencia digital se refleja en más de 128.000 millones de reproducciones y 310 certificaciones de Platino por la RIAA en Estados Unidos.

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En abril, Karol G también se convirtió en la primera latina en encabezar el Festival de Coachella, y su nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour ya vendió más de dos millones de entradas en solo cuatro días. La alta demanda llevó a ampliar el recorrido a 63 fechas, con presentaciones múltiples en varias ciudades.

Durante la ceremonia de los AMAs, Karol G competirá en tres categorías: Mejor Artista Latina Femenina, Mejor Canción Latina y Mejor Álbum Latino. Su presentación compartirá escenario con artistas como Maluma, Keith Urban y Hootie & the Blowfish. La conducción estará a cargo de Queen Latifah.

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