El poderoso significado de tener una lengua de suegra en casa y los beneficios que atraería al hogar

El misterio de la sansevieria: ¿por qué todos quieren tenerla cerca de la puerta principal?(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, dejó de ser solo una de las plantas más comunes en los hogares colombianos para convertirse en un elemento cargado de simbolismo, beneficios ambientales y creencias relacionadas con la energía del hogar.

Su resistencia, facilidad de cuidado y apariencia elegante la han convertido en una de las especies favoritas para decorar interiores, pero expertos en jardinería y seguidores del feng shui aseguran que su presencia va mucho más allá de lo estético.

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Con sus hojas largas, verticales y puntiagudas, esta planta tropical se ha ganado un lugar privilegiado en apartamentos, oficinas y casas gracias a su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y requerir pocos cuidados. Sin embargo, en los últimos años también ha despertado interés por las propiedades energéticas y espirituales que se le atribuyen.

De acuerdo con las creencias del feng shui, disciplina oriental que busca armonizar los espacios, la sansevieria es considerada una planta protectora que ayuda a bloquear las malas energías y atraer prosperidad. Su forma erguida simboliza fortaleza, crecimiento y estabilidad, mientras que sus hojas puntiagudas funcionan como una barrera energética frente a influencias negativas.

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La lengua de suegra se consolida como símbolo de prosperidad y equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes siguen estas prácticas aseguran que la lengua de suegra puede convertirse en un poderoso elemento para equilibrar el ambiente del hogar, siempre y cuando se ubique en lugares estratégicos. Por eso, más que un simple adorno, se considera una especie con la capacidad de transformar la energía de los espacios.

Uno de los principales beneficios atribuidos a esta planta es la purificación del aire, pues diversos estudios sobre vegetación de interiores han señalado que la sansevieria tiene la capacidad de absorber toxinas y mejorar la calidad del ambiente dentro de la vivienda.

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Esto la convierte en una de las opciones más recomendadas para espacios cerrados, especialmente en ciudades donde la contaminación y la poca ventilación son frecuentes.

Además de aportar frescura visual, la planta también ayuda a generar una sensación de tranquilidad y bienestar. En medio del auge de las tendencias relacionadas con el autocuidado y los hogares más armónicos, la lengua de suegra ha tomado protagonismo como una alternativa natural para crear espacios más relajantes.

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La lengua de suegra conquista la decoración y trae consigo un aire místico al hogar colombiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las creencias populares, tener una sansevieria en casa también estaría relacionado con la llegada de prosperidad económica y abundancia. En el feng shui, las plantas vigorosas y resistentes simbolizan crecimiento y estabilidad financiera, razón por la que muchas personas optan por ubicarlas cerca de entradas, pasillos o zonas de circulación constante.

No obstante, los expertos advierten que el equilibrio es fundamental. Aunque la planta tiene propiedades positivas, el exceso de sansevierias dentro del hogar podría generar una sobrecarga energética debido a la fuerza simbólica de sus elementos. Por eso, recomiendan tener pocas unidades y mantenerlas siempre sanas y cuidadas.

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La ubicación también juega un papel clave, pues los especialistas en feng shui aconsejan evitar espacios como el baño, el comedor o algunas oficinas, ya que allí sus propiedades no tendrían el mismo efecto positivo. En cambio, sugieren colocarla cerca de la entrada principal de la vivienda, en corredores, esquinas o zonas de movimiento, donde actuaría como una especie de escudo protector.

Otro aspecto que ha convertido a la lengua de suegra en una de las plantas favoritas es su practicidad, según los portales expertos, a diferencia de otras especies ornamentales, no necesita riego constante ni cuidados complejos. Puede sobrevivir con poca luz y tolera periodos prolongados sin agua, características que la hacen ideal para personas con poco tiempo o poca experiencia en jardinería.

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Por qué la lengua de suegra es mucho más que decoración - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su popularidad también ha crecido gracias a las tendencias de decoración minimalista y natural. Las hojas verticales y estilizadas combinan fácilmente con distintos estilos de interiores, desde ambientes modernos hasta espacios más clásicos. Por eso, actualmente es frecuente verla en salas, entradas de apartamentos y oficinas.

Más allá de las creencias espirituales, lo cierto es que la sansevieria se consolidó como una de las plantas más funcionales para el hogar. Su capacidad para purificar el aire, aportar frescura y adaptarse a distintos espacios la mantiene vigente en medio de las nuevas tendencias de bienestar y decoración.

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