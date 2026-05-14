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Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de la selección Colombia de cara al Mundial 2026: estos son los elegidos

El técnico argentino dio a conocer a los 55 jugadores elegidos a menos de un mes para el evento del año que se jugará en Norteamérica

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El argentino explicó el buen momento de Sebastián Villa como una de las razones para su llamado, y aclaró que Durán está siendo monitoreado de forma constante junto al Zenit de Rusia-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El 14 de mayo de 2026, el técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de jugadores que estarán en consideración para el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

El anuncio se realizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en donde se destaca la presencia de referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, además de David Ospina.

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El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En la conferencia de prensa, Lorenzo entregó la lista de jugadores que harán parte del universo de seleccionados que podrían estar en el grupo final para la Copa del Mundo 2026:

  1. Kevin Mier
  2. Álvaro Montero
  3. Andrés Mosquera Marmolejo
  4. David Ospina
  5. Aldair Quintana
  6. Camilo Vargas
  7. Álvaro Angulo
  8. Jhon Arias
  9. Santiago Arias
  10. Yáser Asprilla
  11. Jordan Barrera
  12. Wilmar Barrios
  13. Cristian Borja
  14. Rafael Santos Borré
  15. Juan Cabal
  16. Jaminton Campaz
  17. Johan Carbonero
  18. Jorge Carrascal
  19. Kevin Castaño
  20. Edwuin Cetré
  21. Jhon Córdoba
  22. Juan Guillermo Cuadrado
  23. Carlos Cuesta
  24. Nelson Deossa
  25. Willer Ditta
  26. Jhon Jáder Durán
  27. Carlos Andrés Gómez
  28. Sebastián Gómez
  29. Juan Camilo “Cucho” Hernández
  30. Junior Hernández
  31. Jefferson Lerma
  32. Jhon Lucumí
  33. Deiver Machado
  34. Jhon Stiven Mendoza
  35. Yerry Mina
  36. Johan Mojica
  37. Yerson Mosquera
  38. Daniel Muñoz
  39. Eddier Ocampo
  40. Juan Camilo Portilla
  41. Gustavo Puerta
  42. Juan Fernando Quintero
  43. Juan Manuel Rengifo
  44. Johan Rojas
  45. Andrés Felipe Román
  46. Jhojan Romaña
  47. Davinson Sánchez
  48. Jhon Solis
  49. Luis Suárez
  50. Sebastián Villa
  51. Neyser Villarreal
  52. Kevin Viveros
  53. Luis Díaz
  54. James Rodríguez
  55. Richard Ríos

Néstor Lorenzo habló sobre la presencia de Jhon Jáder Durán y Sebastián Villa

El argentino explicó el buen momento de Sebastián Villa como una de las razones para su llamado, y aclaró que Durán está siendo monitoreado de forma constante junto al Zenit de Rusia-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En primer lugar, a la hora de ser consultado sobre los delanteros Sebastián Villa y Néstor Lorenzo, el entrenador argentino explicó los motivos que lo llevaron a llamar a los jugadores que hacen parte de Independiente Rivadavia de Argentina y del Zenit de Rusia.

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De Villa aclaró que entiende la situación mediática que genera su situación por el caso de violencia de género que vivió con su expareja Daniela Cortés, y aclaró que con Jhon Durán existe una comunicación con el cuadro ruso para seguir su situación.

“Ya me comuniqué con el cuerpo técnico, para ver si Jhon necesita algo. En el caso de Villa, es un jugador que genera preocupación en la opinión pública y los periodistas, situación que entiendo. Dentro de los criterios para seleccionar los jugadores, analizamos lo personal. Hoy juega, tiene buen ritmo, y compite en la posibilidad con los compañeros que tiene en su posición", dijo.

El técnico argentino habló sobre el capitán de la selección Colombia, y su presente irregular con el Minnesota United-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Otro de los temas del cual habló Lorenzo fue el presente que vive James Rodríguez con el Minnesota United en la MLS, dónde no ha sumado minutos en el fútbol de Estados Unidos.

Lorenzo explicó que el capitán de la selección Colombia trabaja de forma diferenciada con su entrenador personal, y que el cuerpo técnico de la Tricolor le llevó un plan individual para que se ponga a punto físico:

“Son charlas íntimas que tenemos entre jugador y entrenador. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde los 18-19 años que con Pekerman lo citábamos, en el primer partido en Estados Unidos que ganamos por 2-0 ante México. Yo le dije a él que al demorarte en encontrar un plus, no sumas minutos. Él siempre ha tenido ese patrón dónde no encuentra ritmo de juego. Pero si no juega, tiene que hacer un complemento físico para llegar de la mejor forma, pero no mejorarás si no tienes un ritmo de juego. Necesita ello, por eso trabaja aparte, le dimos un plan junto a su entrenador personal Leonardo Jorge, su entrenador personal, porque quiere llegar de la mejor manera”, analizó.

Explicó también que: “Anoche se vio físicamente bien, seguramente le falta un poco, pero siempre estará a disposición. Es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo, y sé de su responsabilidad con la selección Colombia, con sus compañeros y el cuerpo técnico”, dijo.

Sobre Juan Guillermo Cuadrado y su presencia de nuevo en la Tricolor, y cuando comenzará la concentración

El técnico se refirió al regreso de una de las grandes figuras del Mundial de Brasil de 2014-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Lorenzo habló sobre la presencia de Juan Guillermo Cuadrado en la prelista de 55 jugadores, situación que llamó la atención porque el exvolante de Juventus saldrá del Pisa de Italia, y hay incertidumbre con respecto a su futuro deportivo:

"Sí, Juan es una persona que, más allá de jugar, siempre se entregó a la selección, como todos. Pero él lo hizo de una manera muy especial. Lo conozco mucho, hablo seguido con él y creo que merece estar ahí, por lo menos hasta el último momento en la competencia, en el contexto actual. Sin duda, nos hubiera gustado que pudiera competir más, que no tuviera las lesiones que lo alejaron un poco de la titularidad. Sé que hizo mucho sacrificio, incluso para quedarse en Italia, pensando en la selección. Ese es el compromiso que queremos de todos, el que les pedimos a todos los jugadores. En ese sentido, Juan ha sido un ejemplo y quiero que eso se mantenga“, dijo.

Además explicó que la concentración de la selección Colombia se hará en Medellín a partir de las semana del 18 de mayo hasta el 24 del mismo mes:

“La concentración de la selección Colombia comenzará la otra semana en Medellín con el grupo de jugadores que se unirá poco a poco. Y esperaremos a los que están en competencia hasta el último día para que ellos estén disponibles. Por lo que esperamos que entre el 25-26 de mayo tengamos la posibilidad de depurar la lista para entregar el grupo completo de jugadores”, dijo.

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