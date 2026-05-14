Colombiana deportada por error al Congo tendrá que ser enviada de nuevo a los Estados Unidos: esta es la razón que tuvo el juez para dar la orden

Estados Unidos cambió veredicto en deportación de una colombiana. Volverá a tierras estadounidenses - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Un juez federal en Estados Unidos resolvió que la administración del presidente Donald Trump habría incumplido la ley al deportar en abril de 2026 a Adriana María Quiroz Zapata, ciudadana colombiana, a la República Democrática del Congo, pese a que las autoridades de ese país habían rechazado su ingreso por razones médicas.

La resolución, dictada por el magistrado Richard J. Leon, ordena al Gobierno estadounidense tomar medidas “para facilitar el retorno” de la mujer de 55 años a territorio norteamericano, una disposición excepcional en el marco de la política de deportaciones que promueve la actual Casa Blanca.

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El fallo judicial permanecía sin publicación oficial al cierre del 13 de mayo de 2026, pero la abogada Lauren O’Neal, representante de Quiroz Zapata, compartió el documento con varios medios estadounidenses. La última instrucción de Leon obliga a la administración a reportar qué acciones concretas emprendió para ejecutar el regreso de la migrante.

Una deportación rechazada por el país receptor por motivos de salud

Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, permanece en un hotel periférico a la capital, Kinshasa, donde permanece junto a otros 14 migrantes deportados por la administración de Donald Trump - crédito Ilustrativa Infobae

El expediente indica que autoridades congoleñas notificaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no aceptarían a Adriana María Quiroz Zapata debido a diversos problemas de salud, que incluye diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, y la imposibilidad de brindarle atención médica adecuada. “El gobierno la envió a la RDC de todos modos”, afirmó el juez en su resolución. Y remarcó: “Por lo tanto, enviar a la demandante a la RDC probablemente fue ilegal”.

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Actualmente, Quiroz Zapata permanece en un hotel periférico a la capital, Kinshasa, donde permanece junto a otros 14 migrantes deportados por la administración Trump. “Siempre estoy en mi habitación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tengo miedo todo el tiempo”, relató en entrevista a medios locales antes de conocerse la decisión judicial. La mujer afirmó haber huido de Colombia tras sufrir abusos físicos y sexuales por parte de su expareja.

Un tribunal migratorio en Estados Unidos había determinado en 2025 que no podía deportarse a Quiroz Zapata a Colombia debido al peligro real de sufrir tortura y violencia, en particular por vínculos de su agresor con las fuerzas de seguridad del país sudamericano, según consta en el expediente revelado por la abogada de la colombiana.

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La rareza del dictamen de Leon radica en que ordenó en tiempo récord la restitución de la migrante a territorio estadounidense, en contraste con la tónica de otras resoluciones del actual ciclo migratorio. El precedente inmediato lo constituye el caso de Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano deportado accidentalmente a El Salvador y cuyo regreso a Estados Unidos también fue dispuesto por la justicia.

Richard J. Leon, que ejerce como juez federal de distrito en Washington D.C. y fue designado por el expresidente George W. Bush, protagonizó previamente otras resoluciones de alto perfil contra directivas de la presidencia Trump, incluyendo la suspensión de la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

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Cancillería habló sobre colombianos deportados por Estados Unidos a Congo

La canciller Rosa Villavicencio afirmó que el Gobierno colombiano está realizando las gestiones necesarias para repatriar a los colombianos deportados a el Congo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A finales de abril de 2026, Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, informó que solo uno de los ciudadanos colombianos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo solicitó oficialmente ayuda al Gobierno nacional para regresar al país.

Según la jefa de la cartera de Relaciones Exteriores, varios de los connacionales están gestionando reclamaciones legales contra la decisión del Gobierno estadounidense, proceso que cuenta con el acompañamiento de Colombia.

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“Los que están en la República del Congo, estamos trabajando en este momento sobre esos temas. Lógicamente, las personas que quieran volver al país lo pueden hacer solicitando que se active el FEN, que es el Fondo Especial de Migraciones. Hasta ahora lo ha hecho una sola persona”, afirmó Villavicencio.

El Gobierno del Congo estableció contactos formales con los países de origen y organismos internacionales para organizar el regreso seguro de los migrantes latinoamericanos - crédito @PatrickMuyaya/X

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) notificó el inicio de contactos con los países de origen de los 15 migrantes latinoamericanos deportados recientemente, con el objetivo de facilitar su repatriación.

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Patrick Muyaya, portavoz del Ejecutivo congoleño y ministro de Comunicación, explicó que estos contactos se realizan en colaboración con organizaciones internacionales, y que la estancia de los migrantes en la RDC tiene carácter temporal.

“Quizás en los próximos días, tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podamos informarles de que se ha conseguido un paso libre para que algunos puedan regresar a su país de origen porque, como decimos desde el principio, se trata de una estancia temporal”, sostuvo.

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