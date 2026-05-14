Nueva cabeza de Lili Pink aseguró que están pasando por su mejor momento en ventas, a pesar de las acusaciones penales: “estamos viviendo como un pequeño diciembre”

El representante legal designado expuso que la prioridad actual es sostener en funcionamiento la cadena de tiendas y proteger la fuente laboral de miles de personas ante el cambio de administración - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

La continuidad operativa tras la intervención estatal es el mensaje central que transmite Sebastián Ulchur, representante legal designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad estatal encargada de administrar activos incautados, al referirse al futuro de las más de 500 tiendas de Fast Moda S.AS, empresa matriz de Lili Pink, Joy y Lily Beauty, en Colombia.

Ulchur, designado recientemente al frente de la compañía tras la extinción de dominio por investigaciones de lavado de activos y contrabando que involucran a los antiguos propietarios, enfatizó ante Blu Radio que la prioridad bajo la administración estatal es mantener abiertas las tiendas, preservar empleos y enviar un mensaje de confianza y transparencia a empleados, proveedores y clientes: “Todos y cada uno de nuestros colaboradores continúa. Tenemos más o menos dos mil doscientos treinta y ocho empleados directos y aproximadamente cuatrocientos indirectos. Y en general, sumando todos nuestros aliados, casi que conformamos alrededor de cinco mil personas que están vinculadas con esta entidad”.

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Ulchur explicó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el control operativo y financiero de la red nacional de tiendas para asegurar su funcionamiento, detallando que su propósito no es liquidar la empresa, sino garantizar su permanencia: “El fin último de la SAE y mío es darle continuidad. No podemos llevar a una liquidación a esta empresa cuando hay tantas personas que dependen de ella”.

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El directivo, entrevistado en el medio mencionado, sostuvo que la operación de las más de 500 tiendas seguirá activa bajo la administración estatal, preservando empleos y la cadena de proveedores como garantía de estabilidad en el sector.

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Además, hizo un llamado a consumidores y aliados para mantener el respaldo a la marca: “Siempre lo que hago es pedirle a todos nuestros consumidores, así como hasta ahora nos han apoyado, que sigan apoyándonos, porque esta marca es una marca que en este momento está en manos del Estado y que queremos todos sacar adelante”.

Obstáculos en pagos y funcionamiento financiero tras la intervención

Respecto a la situación financiera tras la intervención, Ulchur precisó que uno de los retos inmediatos ha sido la normalización de los medios de pago después de que las cuentas de la compañía fueran embargadas por medidas cautelares: “En este momento estamos recibiendo efectivo y yo creo que estamos a unos días, ojalá un par solamente, en donde ya queden activadas las adquirencias”, en alusión a la reactivación de transacciones electrónicas.

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Explicó que la debida diligencia de los bancos ha demorado la reactivación de los pagos con tarjeta, aunque espera que ambas formas de pago estén disponibles en breve. Mientras tanto, la operatividad depende en mayor medida de las ventas en efectivo, hasta que se restablezcan los canales electrónicos.

Ulchur destacó el aumento en las ventas luego de la intervención estatal, lo que ha permitido cumplir obligaciones financieras a pesar de los obstáculos derivados del embargo de cuentas.

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“Históricamente hemos tenido unas ventas que realmente representan una subida que casi es como si estuviéramos en un diciembre. Pero tenemos la dificultad de los pagos con tarjeta y estamos ya a punto de volver. Estamos viviendo como un pequeño diciembre. Hoy en día es muy particular, uno piensa que casi cualquier cosa sirve como medio de publicidad y siento que la gente se ha volcado a apoyarnos. Algunos, tal vez, de una manera nerviosa, queriendo abastecerse y creyendo que de pronto se puede acabar el negocio; pero otros también con esa solidaridad que necesitamos tanto”, explicó Ulchur en diálogo con Blu Radio.

Sobre la reacción de los consumidores, Ulchur señaló el apoyo recibido y cómo algunos compradores han buscado abastecerse ante la incertidumbre, mientras que otros han mostrado solidaridad ante la situación.

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Frente a inquietudes por posibles vínculos con actividades ilegales, fue contundente: “El mensaje es un mensaje tanto a los clientes como a todos nuestros aliados de solidaridad. En este momento, Fast Moda S.A.S no está involucrada en ninguna lista de riesgo, está siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales en mi cabeza y lo que yo hago es invitar a todos y cada uno de los colombianos a que haya una solidaridad para que con cada una de estas cinco mil personas que están con nosotros sigan adelante”.

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El directivo comparó el respaldo recibido con casos recientes de apoyo empresarial y enfatizó la importancia de que los clientes continúen comprando para que todo el ecosistema productivo salga adelante.

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Ulchur sostuvo que la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha gestionado puntualidad en los pagos tanto de nómina como a proveedores: “Ya un par de entidades financieras nos dieron la aprobación y, a través de esas entidades financieras, estamos realizando nuestros pagos tanto a proveedores como a nuestros colaboradores”, señaló. Destacó que no se ha registrado ningún retraso en las transferencias y que la operación continúa sin novedades negativas respecto a pagos.

Según el representante legal, la revisión de activos permitió certificar que los productos en inventario cuentan con trazabilidad y cumplen con los requisitos legales de importación y comercialización. La continuidad de casi cinco mil personas vinculadas al ecosistema de Fast Moda S.A.S depende de mantener el ciclo de apoyo y confianza.

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