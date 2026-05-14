Estos son los homicidas más peligrosos de Barranquilla: la Policía Nacional reveló el cartel de los más buscados

La Policía Nacional presenta a los once delincuentes más buscados por homicidio en Barranquilla y su área metropolitana- crédito @PoliciaBquilla / X

Las autoridades de Barranquilla intensificaron la ofensiva contra el homicidio con la publicación de un nuevo cartel de los más buscados, centrado en miembros de las estructuras Los Costeños y Los Pepes.

La Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Distrital y la Fiscalía General de la Nación, destacó la reciente captura de ocho criminales que figuraban en el listado anterior.

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La actualización del cartel responde a la detención de seis integrantes de “Los Costeños” y dos de “Los Pepes”, quienes estaban señalados en la primera versión.

Tras estos avances, las autoridades elaboraron un nuevo volante con 11 presuntos delincuentes, a quienes se les atribuye participación en 42 homicidios registrados en la capital del Atlántico y zonas cercanas.

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La Alcaldía de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre los delincuentes buscados - crédito Policía

“De acuerdo con las investigaciones, estos once presuntos delincuentes registran en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros”, señaló la Policía Nacional.

La lista busca reforzar la presión sobre estas estructuras que, según las autoridades, han sido responsables de hechos violentos recientes.

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La administración local ofreció una recompensa de hasta $10 millones a quienes aporten datos que faciliten la captura de estos individuos. El incentivo económico forma parte de la estrategia para fomentar la colaboración ciudadana y acelerar el proceso de judicialización.

Capturas

En relación con los operativos, la Policía Metropolitana confirmó la captura de Alexis Gregorio Tamara Campbell, conocido como Alexis el 10, en Piedecuesta, Santander. El hombre, presunto miembro de Los Costeños, era requerido por concierto para delinquir agravado y estaría vinculado a diez homicidios.

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La coordinación entre Policía, Fiscalía y Alcaldía de Barranquilla fortalece la lucha contra los grupos criminales en la región- crédito @policiabarranquilla / Instagram

Durante 2026, las acciones conjuntas han permitido la detención de 49 personas mediante orden judicial por el mismo delito. El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó los avances obtenidos.

“Estos resultados reflejan el compromiso institucional en la lucha frontal contra el homicidio y las estructuras criminales que generan violencia en Barranquilla y su área metropolitana. El trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Distrital ha permitido avanzar de manera contundente en la identificación, ubicación y captura de actores criminales vinculados a hechos de sangre”, afirmó el oficial.

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La labor coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital ha sido clave. El alto oficial insistió en que este trabajo ha permitido avanzar en la identificación y localización de los principales actores criminales, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta ante la violencia.

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La persistencia de la violencia ligada a once bandas criminales en el Atlántico ha disparado la preocupación en la región. Los municipios del centro y norte, como Sabanalarga, Sabanagrande, Usiacurí y Juan de Acosta, se encuentran ahora en “alerta roja” por el aumento de homicidios y extorsiones.

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Amenazas a profesora generan presencia permanente de la Policía en colegio y alerta en el sector educativo- crédito archivo Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó el viernes 17 de abril de 2026 un consejo de seguridad en Baranoa para abordar la crisis. Durante la reunión, Sánchez admitió que, pese a las acciones previas, la amenaza de los grupos armados ilegales sigue latente y ha propiciado un aumento de homicidios, especialmente en aquellos municipios afectados por la disputa territorial.

El funcionario explicó que la raíz del problema radica en la lucha por el control de economías ilegales: “La principal causa del incremento de la violencia es la disputa por economías ilegales, a pesar de que el departamento carece de cultivos ilícitos”, señaló en el encuentro. Esta característica obliga, según el ministro, a “repensar los mecanismos de prevención y reacción del Estado”.

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La presencia de estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes agudiza la situación. El ministro fue claro al destacar: “Los más peligrosos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros 11 grupos delincuenciales con incidencia en seis municipios”.

La disputa territorial entre estas organizaciones criminales ha derivado en homicidios recurrentes, muchos de ellos con patrones de reincidencia y víctimas con antecedentes judiciales.

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