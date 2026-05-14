Estas son las impresionantes estadísticas de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe que lo tienen sonando para la selección Colombia a los 40 años

Hugo Rodallega ha marcado 72 goles en 165 partidos jugados con la camiseta de Independiente Santa Fe - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En una de sus actuaciones más destacadas, Hugo Rodallega marcó tres goles en la victoria por 4-0 frente al América de Cali, clasificando así a Independiente Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay. Este rendimiento, conseguido a pocos meses de cumplir 41 años, no solo lo reafirma como referente del club, sino que le permite alcanzar los 302 goles en su carrera profesional.

Además, el delantero se mantiene a un solo gol de igualar el récord de los máximos artilleros de Santa Fe en torneos cortos, superado únicamente por Léider Preciado y Wilson Morelo, ambos con 65 tantos.

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En las rondas decisivas de la competencia, Rodallega ha mostrado una eficacia sobresaliente: de sus 64 goles con Santa Fe, 19 han sido en fases finales, contando cuadrangulares, play-offs y finales desde el inicio de 2024.

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Su contribución más relevante para el club ocurrió al anotar el gol que definió la obtención de la décima estrella para los cardenales durante la final de la Liga 2025-I frente al Medellín, gol que para el mismo jugador está en un “lugar mágico” y considera entre los más importantes de su carrera profesional. Además, el atacante suma dos tripletas en instancias decisivas, la más reciente contra América y otra en el semestre anterior frente a Fortaleza.

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El delantero describió el momento vivido tras el triunfo frente a América de Cali al medio Win Sports: “Fue una noche maravillosa para nosotros como grupo, para la hinchada que vino a alentar desde el primer minuto, a los que no vinieron también. Yo sé que en sus casas están felices con este paso a semifinales y frente a un América muy respetado”.

Rodallega entra en el top histórico de goleadores de Santa Fe

Hugo Rodallega recibió una camiseta especial por llegar a 300 goles como profesional - crédito Santa Fe

De acuerdo con el registro proporcionado por El Tiempo, al contabilizar tanto competencias nacionales como internacionales, Rodallega ha sumado 72 goles con la camiseta de Santa Fe. Esta cifra lo aproxima a los diez máximos anotadores históricos de la entidad; está a solo tres anotaciones de concretar ese ingreso.

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El recorrido de Rodallega en el club no ha estado exento de dificultades. Tras un inicio de temporada con dudas, completó siete partidos consecutivos marcando, racha que resultó decisiva para la clasificación del equipo en la última fecha.

Durante ese periodo, se hicieron públicos rumores sobre supuestas fracturas internas en el plantel, rumores que desmintió tras la reciente clasificación: “Siempre que escuchamos eso de que el camerino estaba roto o de que no había buena relación con el entrenador y su cuerpo técnico nos reíamos internamente, porque sabíamos lo que éramos, lo que hemos sido: un grupo unido, un grupo que siempre persevera, un grupo resiliente, que siempre está buscando todos juntos el bien para esta institución y bueno, ahora lo demostramos con buen fútbol, ganando y gustando a la gente”.

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22 años de trayectoria y el regreso en el debate de Selección Colombia

Rodallega ha anotado cinco tantos en sus últimos tres partidos con Santa Fe - crédito Visuales IA

En los últimos años, la longevidad deportiva del delantero ha sido objeto de atención. Consultado acerca del secreto de su rendimiento, Rodallega relató a Win Sports: “Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo; las cosas han salido bien o mal, eso ya queda a consideración de todos. Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo. Me sigo esforzando, sigo aportándole a Santa Fe, en este caso, al fútbol de nuestro país”.

El debate sobre una posible vuelta de Rodallega a la Selección Colombia se ha reactivado en el entorno futbolístico. El delantero, que debutó con el seleccionado nacional el 9 de marzo de 2005, acumula 43 partidos internacionales, el último el 6 de septiembre de 2011 ante Jamaica, periodo en el que marcó 8 goles y, de forma inusual, llegó a atajar como arquero en un encuentro de la Copa América 2007 contra Estados Unidos.

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Sobre este tema, el jugador afirmó: “Siempre he pensado en la Selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores. Lo respeto, pero soy un colombiano más que aspira a estar ahí”.