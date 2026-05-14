Sigue el misterio por la desaparición de Yulitza Tolosa de un centro estético en Bogotá: se llevaron el sistema de videovigilancia

Bomberos y unidades de la Policía ingresaron al inmueble durante la mañana del 14 de mayo para inspeccionar el lugar donde fue atendida Yulitza Consuelo Tolosa - crédito @maurovan/X

Una mujer de 52 años permanece desaparecida tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento estético de la autopista Sur, en Bogotá, donde las autoridades hallaron indicios de manipulación de evidencia y abandono de pacientes, según testimonios obtenidos por Blu Radio.

El caso ocurrió el miércoles 12 de junio, cuando la familia de Yulixa Consuelo Tolosa fue informada de que la paciente había salido débil de la intervención quirúrgica y debía permanecer en observación; sin embargo, horas más tarde, al regresar para visitarla, recibieron diferentes versiones sobre su paradero, lo que incrementó la preocupación y desencadenó la denuncia pública.

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La noche del miércoles, la familia de Tolosa llegó nuevamente al local llamado Beauty Laser en Venecia, al sur de Bogotá, y se encontró con la negativa del personal a brindar detalles sobre la ubicación de la paciente. En ese momento, acudieron bomberos y la policía para ingresar al inmueble.

Durante el operativo, las autoridades encontraron a otra mujer de 34 años atrapada en el segundo piso, sin asistencia médica desde hacía varias horas tras someterse a otro procedimiento estético desde el lunes anterior.

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Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa denunciaron su desaparición luego de una lipólisis láser practicada en un centro estético del sur de Bogotá - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Según información confirmada por Blu Radio, los bomberos debieron ingresar por una ventana y forzar la puerta principal para evacuarla, posteriormente trasladarla a una ambulancia, donde fue valorada y se determinó que su estado de salud era estable.

La búsqueda de Tolosa reveló una posible alteración de la escena. Amalia Pardo, amiga de la desaparecida, relató que la habitación donde estaba Tolosa había sido limpiada apresuradamente antes del ingreso de los familiares y autoridades.

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“En la habitación donde yo a ella la dejé, ya habían cambiado las sábanas. No había nada de ella, no estaba el bolso”, declaró Pardo a Blu Radio.

Los responsables de la clínica retiraron los dispositivos de grabación que almacenaban los registros de video de seguridad internos, lo que impidió el acceso a evidencias clave sobre los sucesos ocurridos en el establecimiento.

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Las condiciones del procedimiento y las dudas sobre el personal

El procedimiento de lipólisis láser al que fue sometida Tolosa tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas, el doble de lo que habían anticipado.

Según el relato de Amalia Pardo, las personas a cargo eran extranjeras, identificadas por el acento como venezolanas, y no está claro si contaban con la formación profesional adecuada. “Puede ser un médico, pero no un cirujano plástico”, señaló.

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El costo del procedimiento fue de tres millones de pesos, una cifra sensiblemente menor al precio promedio en clínicas habilitadas con profesionales certificados, lo que fue motivo de advertencia por parte de los allegados de la víctima.

Pese a que Pardo expresó a Tolosa su preocupación por el bajo costo y la informalidad del local, la paciente se mostró confiada porque varias conocidas se habían realizado procedimientos similares allí, según consta en los testimonios recogidos por Blu Radio.

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Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

Amalia Pardo relató que desde el momento en que se permitió el ingreso de los familiares a la habitación postoperatoria, Tolosa presentaba signos evidentes de malestar: dificultad respiratoria, dolor intenso de espalda y desorientación.

Ante las dudas, el personal le aseguró a la acompañante que los síntomas eran producto de la sedación y, en todo caso, atribuibles a la edad de la paciente, una justificación que nunca convenció a quienes la asistían.

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“Le ponían más sedación porque le dolía”, recordó Pardo, quien señaló que en varias ocasiones trataron de preparar a la paciente para irse, pese a su estado.

Obstrucción a la familia y manipulación de pruebas

Las irregularidades aumentaron al caer la tarde. Cuando los familiares intentaron retornar al local para visitar a Tolosa, la representante del establecimiento respondió con evasivas mediante mensajes de texto y aseguró que estaba monitoreando a la paciente por cámaras.

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Finalmente, cerca de las 8:00 p. m., les comunicó que la paciente había decidido irse por sus propios medios en un vehículo, al tiempo que dejó de responder a los mensajes y llamadas.

La historia clínica de Yulitza Consuelo Tolosa fue uno de los pocos elementos hallados por las autoridades dentro del establecimiento intervenido en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram

A partir de ese momento, el personal del establecimiento bloqueó a los familiares de Tolosa en redes sociales y eliminó toda comunicación.

De acuerdo con el testimonio recogido por Blu Radio, en la inspección realizada con la policía y bomberos fue posible constatar que los registros clínicos impresos de la paciente permanecían en la clínica, lo que contradice la versión de que Tolosa abandonó el lugar por voluntad propia.

Este episodio se suma a la creciente preocupación por la proliferación de clínicas o centros estéticos que ofrecen procedimientos invasivos bajo condiciones irregulares, donde no se garantiza la experiencia médica ni la supervisión sanitaria adecuada.

Tolosa, de profesión estilista y residente en Bosa, optó por realizarse la cirugía estética en Beauty Laser motivada por la experiencia positiva de conocidas que se habían sometido allí a procedimientos similares.

Según la información recopilada por Blu Radio, no contaba con familiares directos como cónyuge o hijos; su entorno cercano lo conformaban amigas y colegas solidarias, quienes hoy impulsan su búsqueda.