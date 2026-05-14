Colombia

Este es el país con más colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones a la Presidencia en 2026

La cifra de electores fuera del territorio nacional representa el 3,4% del censo total y supone un incremento significativo respecto al proceso anterior, con un peso destacado en tres países principales

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Los ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para inscribir su cédula ante la Registraduría- crédito VisualesIA
Estados Unidos es el país con más colombianos habilitados para votar en las elecciones del 31 de mayo - crédito VisualesIA

El voto de los colombianos en el exterior alcanzará cifras récord en 2026 y Estados Unidos concentra la mayor cantidad de electores.

Para las elecciones presidenciales de 2026, más de 1,4 millones de colombianos que residen fuera del país estarán habilitados para votar, un crecimiento respecto a procesos anteriores que consolida su papel decisivo en comicios de alta competencia.

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Este grupo representa un aumento del 12,7% respecto al proceso presidencial de 2022, cuando el censo exterior alcanzaba los 972.764 inscritos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso para estos votantes ha sido diseñado en forma diferencial: la jornada electoral en consulados y embajadas comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 31 de mayo, facilitando la participación en 67 países mediante 253 puestos de votación, un dispositivo que persigue equiparar la experiencia de sufragio en el exterior con las garantías del territorio nacional.

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Estados Unidos concentra la mayor comunidad electoral colombiana fuera del país

Las 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos de votación en Colombia buscan garantizar el acceso ciudadano a las urnas en una jornada clave para la democracia - crédito @Registraduria/X
Los colombianos residentes en Estados Unidos podrán votar en los consulados desde el 25 de mayo hasta el 31 del mismo mes - crédito @Registraduria/X

El consolidado público más reciente por país —recabado para las elecciones legislativas y consultas presidenciales de 2026— sitúa a Estados Unidos como el epicentro del voto colombiano en el exterior, con405.325ciudadanos habilitados. España y el vecino Venezuela siguen en la lista, con 255.821 y 177.035 inscritos, respectivamente.

Juntas, estas tres naciones reúnen cerca de dos tercios de quienes pueden decidir en el extranjero. Países como Canadá y Ecuador también destacan entre las comunidades con mayor peso demográfico, fenómeno ya identificado en registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil desde 2024.

El interés por conocer la magnitud y el posible impacto del sufragio exterior responde a antecedentes concretos de participación. En las elecciones de Congreso y consultas de 2026, la participación se ubicó en 19,13%, con 239.334 votos emitidos de un universo de1.250.846 habilitados fuera del país.

España y Venezuela junto a Estados Unidos tienen más de la mitad de los votantes habilitados para sufragar en el extranjero - crédito REUTERS/Luisa González
España y Venezuela junto a Estados Unidos tienen más de la mitad de los votantes habilitados para sufragar en el extranjero - crédito REUTERS/Luisa González

Como bloque independiente, la comunidad electoral en el exterior ostenta un tamaño comparable al censo de un departamento mediano en Colombia. Este electorado representa un segmento con capacidad de inclinar la balanza, sobre todo si su movilización logra superar los umbrales habituales.

La logística electoral fuera del país implica un despliegue coordinado entre la autoridad electoral y el servicio diplomático.Cada embajada y consulado donde Colombia tiene presencia funciona como puesto de votación, con jurados designados y material electoral enviado con anticipación para garantizar que la jornada transcurra con normalidad.

Este trabajo previo incluye organización de mesas, verificación de listados y adecuación de espacios, con el fin de asegurar condiciones adecuadas para los votantes.

Más de 850.000 jurados de votación participarán en las eleccones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil designó a 850.871 jurados para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. De estos, 708.259 son principales y 142.612 remanentes, tras un sorteo electrónico realizado entre el 4 y el 6 de mayo, con la participación de entes de control y organizaciones políticas.

La Registraduría Nacional designó 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Registraduría Nacional designó 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El grupo de jurados está conformado por empleados del sector privado, estudiantes, docentes, funcionarios públicos y simpatizantes de partidos. La selección incluyó postulaciones de 2.372.773 ciudadanos hechas por entidades públicas, empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, con el objetivo de asegurar representatividad y transparencia.

Para saber si una persona fue designada, se puede consultar la app ‘aVotar’ o la página web de la Registraduría, donde también se informa sobre el lugar y hora de la capacitación obligatoria, que ya comenzó en Bogotá y otras ciudades.

El servicio de jurado es obligatorio. Quienes no asistan sin justificación pueden enfrentar destitución si son funcionarios públicos o una multa de hasta $17.509.000 para 2026 si no lo son. Además, los jurados tienen derecho a un día de descanso remunerado en los 45 días hábiles siguientes a la elección.

Durante la jornada, deben presentarse a las 7:30 a. m. y cumplir funciones hasta finalizar el escrutinio y la entrega de resultados. No pueden identificarse con campañas políticas y deben portar la cédula para ejercer su labor.

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