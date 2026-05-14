Este es alias Rogelio Benavides, a quien se le atribuyen audios en apoyo a Iván Cepeda, según investiga la inteligencia militar

Las grabaciones examinadas por organismos oficiales han detonado preocupaciones en torno a posibles injerencias violentas que afectarían los procesos políticos y sociales, indicaron fuentes de defensa de derechos humanos - crédito Europa Press

La presunta y reciente aparición pública de alias Rogelio Benavides como cabecilla de las disidencias de las Farc-EP ha generado temor y reacciones de alarma entre grupos campesinos y autoridades, a raíz de la difusión de audios atribuidos a este líder, en los que se le vincula con amenazas a comunidades rurales y presunta injerencia electoral a favor de la campaña presidencial de Iván Cepeda para los comicios presidenciales de 2026.

Alias Rogelio Benavides es identificado como líder de la estructura Jhon Linares, una división de las disidencias de las Farc-EP bajo el mando de alias Calarcá, según inteligencia militar..

PUBLICIDAD

Liberado en octubre de 2023, ha escalado posiciones dentro de la organización, primero como delegado en la mesa de diálogos de paz y finalmente como cabecilla.

Desde entonces, su actividad se concentra principalmente en regiones del oriente colombiano, específicamente en Guaviare, Meta y Caquetá, áreas donde ejerce control armado y social.

PUBLICIDAD

Audios atribuidos a alias Rogelio Benavides y su impacto electoral

Las autoridades revisan grabaciones en que alias Rogelio Benavides menciona de manera explícita la campaña de Iván Cepeda, mientras lanza amenazas contra campesinos y dicta instrucciones precisas para la imposición de “manuales de convivencia”, carnetización obligatoria y cobro de multas, según El Tiempo.

El control territorial ejercido por distintos grupos armados repercute de manera directa en las dinámicas de seguridad y participación social en comunidades de la región oriente, informaron observadores independientes - crédito Sergio Acero / Reuters

El contenido de los audios, cuya autenticidad está en proceso de verificación, incluye declaraciones intimidantes sobre reuniones forzadas y advertencias a quienes no acaten sus órdenes.

PUBLICIDAD

Los mensajes contienen presuntas presiones armadas para favorecer una candidatura en los comicios presidenciales de 2026.

En las mismas grabaciones, el líder armado exige a las comunidades difundir sus directrices y advierte sobre represalias en caso de desobediencia. Una frase citada directamente señala: “No busquen que yo vaya y levante el rancho a punta de plomo para que vean que sí es cierto”.

PUBLICIDAD

La campaña de Iván Cepeda ha negado cualquier vinculación con facciones armadas y difundió un comunicado alertando sobre intentos de intervención violenta en el proceso electoral, tras recibir alertas de la Defensoría del Pueblo, organismo oficial de derechos humanos, y otras instituciones. Los organismos de inteligencia militar siguen investigando el origen y la motivación de estos audios.

Disputa interna en las disidencias y control territorial en Guaviare y zonas vecinas

Desde abril de 2026, ‘Benavides’ ha sido identificado como figura central en las luchas internas de las disidencias, actuando bajo órdenes de alias Calarcá y enfrentándose a facciones rivales lideradas por alias Iván Mordisco, como las estructuras Armando Ríos y Antonio Ricaurte.

PUBLICIDAD

El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa

El control territorial y el aumento de la violencia derivados de esta disputa han elevado el riesgo para organizaciones campesinas, presidentes de juntas y pobladores de municipios como Puerto Concordia, Mapiripán y La Macarena, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, organismo oficial de derechos humanos.

Los reportes del diario El Tiempo indican que la estructura bajo el mando de Benavides avanza hacia zonas anteriormente controladas por el Frente Primero, acentuando la inseguridad ante el fortalecimiento del control social y armado en la antesala de los comicios presidenciales de 2026.

PUBLICIDAD

Las disidencias de las Farc imponen coacción electoral en zonas rurales de Colombia

A tres semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, nuevas evidencias documentan cómo las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de Alexander Díaz Mendoza —alias Calarcá—, imponen prácticas de extorsión y amenazas para forzar el respaldo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La intervención de este grupo armado en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá ha desencadenado una crisis de participación democrática, poniendo en duda la legitimidad del proceso electoral.

PUBLICIDAD

Varios menores de edad murieron en un bombardeo militar colombiano contra disidentes de las FARC el pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, que pertenece al departamento del Guaviare (sur), según denunció el periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris. EFE/Christian Escobar Mora/Archivo

En los últimos días, salieron a la luz audios en los que un jefe subversivo identificado como Rogelio Benavidez, subordinado de Calarcá y cabecilla regional, instruye a las comunidades rurales sobre la implementación de la llamada “carnetización electoral”.

Quienes se nieguen a presentar el carné impuesto por la organización se exponen a la pérdida de tierras y a cobros de hasta $200.000 como sanción, dinámica que deja a la población sometida a amenazas graves y desplazamiento forzado.

PUBLICIDAD

El grupo armado advierte en dichas grabaciones: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda juepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. Esta presión incrementa el riesgo de que la elección presidencial del 31 de mayo se vea deslegitimada a causa de la coacción.