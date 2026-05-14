Ella es María Fernanda Delgado, la enfermera venezolana dueña de Beauty Láser, el centro de estética donde habría desaparecido una paciente en Bogotá

Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

Tras la desaparición de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, se ha identificado que María Fernanda Delgado Hernández figura como propietaria de Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, según documentos oficiales del establecimiento.

Delgado Hernández, de 30 años y nacida en Venezuela, aparece en registros oficiales como responsable del centro estético investigado, de acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo. Su doble condición de dueña y enfermera la vincula directamente con Beauty Láser, el establecimiento bajo investigación por la desaparición de la paciente.

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Beauty Láser M. D. promocionaba en redes sociales procedimientos como “lipólisis láser”, “lipotransferencias” y “lipo 360 (sin dolor)”, con precios entre $3.600.000 y $4.300.000. No obstante, testimonios recabados por el medio citado señalaron que en la práctica solo se realizaban tratamientos menores, como bótox, mascarillas y masajes reductores.

Una extrabajadora explicó que la sociedad, aunque fue declarada disuelta en 2025, siguió operando porque los involucrados funcionaron como personas naturales, contratando médicos externos para realizar los procedimientos.

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Un exsocio, entrevistado por el diario colombiano El Tiempo, indicó que, cuando la sede se ubicaba en el barrio Timiza, sólo trabajaba personal de enfermería, incluida la propia Delgado.

La sociedad que respalda a Beauty Láser fue registrada el 19 de junio de 2024, con un capital de $50.000.000, destinada a la peluquería y otros tratamientos de belleza. Sin embargo, no figura en la base de datos del Ministerio de Salud, pese a promocionar procedimientos quirúrgicos en sus redes sociales.

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El establecimiento cambió de nombre y ubicación: primero como Sociedad Estética Beauty Láser M. L SAS en el barrio Timiza, en Kennedy, dedicado a apoyo terapéutico y salud humana. Más tarde funcionó en Venecia bajo la razón social Beauty Láser M. D.

El Tiempo también detectó una conexión con BL Doctora Danubia Blanco SAS, vinculada a Danubia Blanco Azahares y ubicada en el sector de Los Héroes, norte de Bogotá, donde promociona los mismos tratamientos que Beauty Láser y utiliza los mismos teléfonos de contacto.

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Yulixa Consuelo Tolosa fue vista por última vez el 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en Beauty Láser. Amalia Pardo, amiga de la paciente, afirmó ante medios de comunicación que Tolosa salió del procedimiento con dolores y dificultades para respirar, y desapareció ese mismo día.

A la mañana siguiente, la Policía Metropolitana de Bogotá y Bomberos intentaron ingresar a la sede para continuar la búsqueda, en un operativo que sigue vigente. Delgado se ha negado a responder a los requerimientos judiciales y de la prensa, mientras familiares y autoridades mantienen activa la investigación y el operativo de localización.

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