María Fernanda Cabal volvió a referirse a su relación con Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático: “Nunca iba a ser la candidata”

La senadora y precandidata a la presidencia de Colombia estuvo en el foro de precandidatos que adelantó la colectividad de derecha en el Eje Cafetero - crédito @CeDemocrático/X

La senadora María Fernanda Cabal sostiene que el expresidente Álvaro Uribe jamás tuvo entre sus preferencias a las tres precandidatas que representaron al Centro Democrático en el proceso interno por la candidatura presidencial hacia 2026.

Esta valoración, realizada durante una entrevista con el exministro Fernando Londoño Hoyos en el programa La hora de la verdad el 12 de mayo, revela lo que sería una fractura profunda en la percepción de liderazgo dentro de la colectividad fundada por Uribe y anticipa consecuencias en la alineación interna de cara a las elecciones presidenciales y a la proyección de las figuras femeninas del partido.

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Cabal, quien desde el Senado permanece como una de las voces más visibles del uribismo, identificó a Juan Carlos Pinzón como el verdadero candidato que Uribe hubiera deseado impulsar.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático mencionó que Juan Carlos Pinzón era el candidato presidencial preferido por Uribe - crédito Colprensa/Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook/X

La congresista afirmó al programa citado inicialmente que Álvaro Uribe prefirió, por ejemplo, a Juan Carlos Pinzón “con quien sentía más afinidad que con nosotras”, en alusión expresa a las también precandidatas Paloma Valencia y Paola Holguín.

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Asimismo, Cabal analizó el desenlace de la consulta interna en el Centro Democrático y explicó que Uribe solo se inclinó por Valencia después de que Pinzón no logró un crecimiento relevante en esa instancia.

De acuerdo con la senadora, “no tuvieron opción sino escogerla a ella porque obtuvo la mayoría de los votos”.

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Así, la designación final obedeció a los resultados del proceso participativo, y no a una convicción previa del exmandatario, quien, según Cabal, “no tenía el corazón con nosotras, estaba con un hombre al que en otrora criticó, pero después consideró que era el más capaz”.

La percepción de Cabal sobre el manejo del partido y su futuro político

La congresista arremetió contra el expresidente Uribe y la colectividad fundada por él - crédito @MariaFdaCabal/X

Cuestionada sobre el respaldo recibido por la dirección del Centro Democrático a su aspiración, Cabal lamentó la falta de apoyo y se reconoció como una figura ajena a las decisiones centrales del partido.

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En su cuenta de X, junto a un fragmento de la entrevista en La hora de la verdad, manifestó: “Hoy entiendo que nunca iba a ser la candidata, porque en Colombia todavía existe un prejuicio contra la palabra derecha. Y sin embargo, muchas de las transformaciones más importantes del país se lograron con ideas de libertad, autoridad, control territorial y un Estado menos pesado”.

Al analizar los obstáculos de su proyecto, la senadora indicó un fenómeno de rechazo a las propuestas asociadas a la derecha en Colombia: “Hoy veo los toros desde la barrera y entiendo que yo nunca iba a ser la candidata de mi partido, que hay una aversión y un prejuicio a la palabra derecha”.

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La senadora ha participado en dos consultas previas para definir al candidato presidencial del Centro Democrático, pero en ambas no ha logrado su objetivo - crédito Colprensa

Relató que varias de las políticas destacadas de Uribe durante sus mandatos —como el “Estado pequeño” y la recuperación del control territorial— provienen, a su juicio, de ese espectro ideológico.

Cabal apuntó a su afinidad con figuras como Javier Milei y resaltó que su principal diferencia con el exmandatario se limita a posiciones tributarias y en materia de subsidios.

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Tras el proceso interno, Cabal expresó: “Nos aplazaron una vez más. No soy la candidata. Tampoco me voy a rendir. Siento que se cerró una puerta, muchas otras se abrirán”. Agregó que el reconocimiento que recibe actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, es “superior al que tenía antes” y reivindicó su trayectoria como defensora de “las ideas de libertad”.

Las reacciones en su publicación muestran el respaldo que tiene la congresista frente a cualquier decisión que tome referente al camino político que decida tomar. Comentarios como: “Fiel representante de las mujeres luchadoras y que forjan un camino con contundencia” o “Definitivamente hubiera sido una gran candidata”, son solo algunos de los que reposan en X.

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