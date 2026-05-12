Video de Abelardo de la Espriella sobre su cuerpo y el voto femenino provocó controversia y Juan Daniel Oviedo respondió: “Por lo grande que lo tiene”

Este video presenta una discusión en estudio con tres participantes, dos hombres y una mujer, sentados frente a micrófonos de Piso 8. Los panelistas debaten sobre las declaraciones de Abelardo de la Espriella respecto al auge de su voto femenino atribuido a una imagen de su cuerpo, y la respuesta de Juan Daniel Oviedo calificando la actitud como misógina y de 'pequeñez', abriendo un debate sobre el uso del cuerpo y la sexualidad en la política colombiana - crédito @JDOviedoAr/X

La publicación de un video en el que Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, atribuye su supuesto auge en el voto femenino a la divulgación de una imagen de su cuerpo, generó una dura reacción de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia.

Oviedo calificó la actitud de De la Espriella como una muestra de misoginia y de “pequeñez”, abriendo un debate sobre el uso del cuerpo y la sexualidad como argumento político en Colombia.

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En su cuenta de X, Oviedo compartió el video donde aparece De la Espriella exhibiendo una foto desde un celular durante una entrevista en Piso 8. Según el exdirector del Dane, el episodio ilustra una concepción reduccionista del valor femenino en el proceso electoral. “Decir que ganó el voto femenino ‘por lo grande que lo tiene’ solo pone de manifiesto su propia pequeñez”, destacó Oviedo en su perfil.

La publicación de un video en el que Abelardo de la Espriella, aspirante a la Presidencia, atribuye su supuesto auge en el voto femenino a la divulgación de una imagen de su cuerpo, generó una dura reacción de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia - crédito @JDOviedoAr/X

El acceso público al fragmento generó comentarios encontrados. El abogado y aspirante presidencial, en diálogo con los periodistas, afirmó abiertamente: “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, según se observa en el material. La conversación continuó con De la Espriella invitando insistentemente a una periodista mujer a observar y describir la imagen.

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La escena completa, publicada por Oviedo, recorre varios intentos de De la Espriella por señalar a la periodista el detalle corporal que, según su propio dicho, le habría beneficiado electoralmente. “Acércala y dime qué ves ahí”, le pregunta, insistiendo con frases como: “No seas tímida”. Cuando la periodista evita la referencia, el político agrega: “No le está mirando lo que usted quiere que mirara”.

Un video de Abelardo de la Espriella sobre su cuerpo y el voto femenino provoca controversia en la campaña: Juan Daniel Oviedo respondió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El episodio posiciona a Juan Daniel Oviedo como una de las primeras figuras políticas en reaccionar públicamente y con dureza al hecho, atribuyendo la conducta a una visión reduccionista e instrumentalizadora hacia la mujer en política. La acusación central es que este tipo de actuaciones limitan el debate electoral al cuerpo y la sexualidad, e invisibilizan argumentos de fondo.

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El incidente, más allá del tono entre festivo y provocador del video, puso en el centro de la campaña una conversación aún no saldada sobre estereotipos, representación de la mujer y los límites de la exposición mediática de los candidatos en Colombia.

De la Espriella calificó de ignorante a María Lucía Fernández tras ser cuestionado sobre derecho

El intercambio televisivo entre Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y María Lucía Fernández, periodista de Noticias Caracol, giró en torno a la distinción conceptual entre ética y derecho en el ámbito político. La periodista recordó una afirmación previa de De la Espriella sobre la independencia entre ética y normas jurídicas, y planteó la interrogante sobre si, en un eventual gobierno suyo, gobernaría al margen de principios éticos.

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El candidato defendió la diferencia entre ambos conceptos, argumentando que solo quienes tienen formación jurídica pueden comprenderla plenamente.

El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

Explicó que el derecho evolucionó para separarse de la moralidad individual, señalando que “la gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares”. Puso como ejemplo el caso del aborto en Francia, que pasó de considerarse inmoral y delito a estar subsidiado por el Estado.

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Fernández insistió en la importancia de la ética para quienes ejercen el poder, a lo que De la Espriella respondió que la ética regula la vida personal, mientras que el derecho organiza la vida en sociedad, y aclaró que no niega la importancia de la ética en el ejercicio profesional del derecho. Ante la insistencia de la periodista, el candidato la calificó de ignorante por, según él, no comprender la diferencia conceptual.

El diálogo expuso las posiciones encontradas sobre la relación entre leyes y moral pública, y generó críticas hacia el candidato tras sus comentarios despectivos hacia periodistas.

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De la Espriella reiteró que su frase original fue mal interpretada y que su intención era explicar que no todo lo inmoral es ilegal. Utilizó como ejemplo casos recientes de supuestos acosos en el canal Caracol, invitando a reflexionar sobre si tales conductas cruzan el límite de la ilegalidad o permanecen en el ámbito de la inmoralidad.